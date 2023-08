Līdz gada beigām tiks slēgtas vairākas vilcienu stacijas. Kāpēc?

Par šādu lēmumu dusmīgi ir apkārtējie iedzīvotāji, kuriem nu nāksies domāt citus maršrutus, lai nokļūtu Rīgā.

Par AS “Pasažieru vilciens” lēmumu dusmīgs ir Juris, kurš uzskata, ka amatpersonu pieņemtie lēmumi bieži vien nepatīkami skar reģionu cilvēkus: "Viņi nevienam neko neprasa, dara, ko grib. Finanses ir finanses. Mūsu viedoklis ir nulle. Man jāiet trīs kilometri no nākamās stacijas ar kājām. Es strādāju Rīgā.”

Autotransporta direkcija pauž – lai brauc ar autobusu. Uzturēt staciju infrastruktūru dažu pasažieru dēļ esot nesamērīgi: "Dati liecina par to, ka, piemēram, pieturvietā "Inčupe" darbdienās vienā vilcienā iekāpj vai no tā izkāpj 0,35 pasažieri. Tas nozīmē, ka no viena vilciena, kas pietur šajā pieturvietā, kāds izkāpj, un pēc tam no diviem vilcieniem, kas tur pietur, neviens ne izkāpj, ne iekāpj,” norāda Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.

No "Latvijas dzelzceļa" loģikas izriet – naudas taupīšana ir svarīgāka par pasažieru ērtībām. Slēdzot stacijas, nebūs izdevumu par to uzturēšanu. Nemaksājot komunālos pakalpojumus, atlaižot darbiniekus, "Latvijas dzelzceļš" šādi ietaupīšot līdz 40 tūkstošiem eiro gadā.

"360TV ZIŅnešu" uzrunātie ļaudis jautā - vai tiešām katrs cilvēks nav svarīgs? Nepatīkamu pārsteigumu par Autotransporta direkcijas lēmumu slēgt staciju pauž Saulkrastu domē. Par izmaiņām viņi uzzinājuši nejauši. "LDz nav iekļāvis savas attīstības plānos Inčupes stacijas rekonstrukciju. Šobrīd visā līnijā darbi tiek veikti, arī Saulkrastos uzsākti šie darbi,” norāda Saulkrastu domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Bet "Latvijas dzelzceļš" raidījumu informēja, kā Inčupes stacijas rekonstrukcija netiks veikta.