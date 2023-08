Valmieras teātris jaunajā sezonā akcentēs latviešu klasiku un "vīrieša koda apzināšanu"

Jaunajā sezonā teātris skatītājiem piedāvās astoņus jauniestudējumus un vienu 2017.gada iestudējuma atjaunojumu. Ašeradena atzīmēja, ka teātrim būtiski palīdzējis Borisa un Ināras Teterevu fonds, kas četriem jauniestudējumiem teātrī atvēlējis 100 000 eiro.

Jaunās sezonas repertuārā iekļauts Kersti Heinlo iestudējums "Manas domas grib ar mani parunāt", kurai pirmizrāde jau notikusi 4.augustā Valmieras teātra festivāla laikā.

5.oktobrī Valmieras teātra pagaidu mājvietā "Kurtuve" notiks pirmizrāde Raiņa "Jāzepam un viņa brāļiem" Ineses Mičules režijā. Režisore uzsver, ka Raiņa luga arī pēc vairāk nekā 100 gadiem kopš tā uzrakstīta, aptver šodienas cilvēkiem aktuālus jautājumus, jo ir cīņa par varu, agresija un globalizācija. Turklāt pašlaik teātrī ir jauni un talantīgi aktieri, tādēļ ir īstais laiks iestudēt "Jāzepu un viņa brāļus". Mičule sola klasisku iestudējumu mūsdienu laikmeta cilvēku redzējumā. Jāzepa lomā spēlēs Aksels Aizkalns un Mārtiņš Meiers, kurš gan nu jau ir Dailes teātra aktieris.

Režisors Viesturs Roziņš skatītājiem piedāvās savu redzējumu "Atraitnes dēlam" pēc Viļa Plūdoņa darba motīviem. Pirmizrādi iestudējums piedzīvos 27.oktobrī.

Direktore uzsver, ka simtgades svinības būs vien tad, kad teātra trupa atgriezīsies atjaunotā teātra telpās, taču īpašs notikums "One hundred" (Viens simts) tiek solīts novembrī. Aktieris Aigars Apinis to noslēpumaini izreklamēja, tādēļ par to, kas tas būs - koncerts, izrāde vai performance uzzinās vien tie, kuri to apmeklēs "Kurtuvē".

Režisors Toms Treinis sadarbībā ar scenārija autoru Meieru radīs stāstu par soļotāju Jāni Daliņu, kurš 1932.gadā Losandželosā vasaras olimpiskajās spēlēs Latvijai izcīnīja pirmo sudraba medaļu. Iestudējuma "Ātrāk!" pirmizrāde notiks 2024.gada 5.janvārī.

Justīnes Kļavas "Konsuela de Sent-Ekziperī" ir mīlas stāsts, ko iestudēs režisors Henrijs Arājs.

14.martā pirmizrāde būs Pāvila Rozīša "Valmieras puikām", ko iestudē Jānis Znotiņš.

Pēc Vizmas Belševicas ironiskajiem vērojumiem taps iestudējums "Stāsti, stāsti, stāsti", ko iestudē Mičule. Pirmizrāde plānota joku mēneša izskaņā, proti, 25.aprīlī.

Sezonas pēdējais iestudējums 24.maijā būs atjaunojums 2017.gadā iestudētajam Rūdolfa Blaumaņa "Pazudušajam dēlam", Reiņa Suhanova režijā.

Ašeradena pauda cerību, ka šīs sezonas repertuārs raisīs interesi gan par teātri, gan par grāmatu lasīšanu. Tāpat direktore sola viesizrādes Latvijas reģionos un Rīgā, kur tās "Hanzas peronā" būs skatāmas jau rīt un parīt.

Aktieru trupai jaunajā sezonā pievienojusies Lielbritānijā skolojusies jaunā aktrise Gerda Embure, kuras aktiermeistarību skatītāji varēs novērtēt izrādēs - "Manas domas grib ar mani parunāt", "Valmieras puikās" un "Pazudušais dēls".