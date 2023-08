"Progresīvie" ir gatavi arī ar NA "sēsties pie viena galda"

"Progresīvo" frakcijas vadītājs apliecināja, ka partijas pārstāvji ir atvērti runāt ar visām partijām, arī ar NA, lai spriestu "par idejām, par saturu", meklētu kopsaucējus.

Partija apzinās ideoloģiskās atšķirības ar NA, reizē "Progresīvie" valsts interešu, stabilas valdības vārdā, gatavi šīs "domstarpības nolikt otrajā plānā un vismaz partnerus uzklausīt".

Kā optimāla būtu četru partiju koalīcija, sacīja Briškens. Atbildot uz jautājumu par "Jaunās vienotības" (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), "Progresīvo" un "Apvienotā saraksta" (AS) valdības iespējamo kombināciju, "Progresīvo" viens no līderiem to novērtēja kā "dzīvotspējīgāko" modeli.

Reizē "Progresīvie" ir arī gatavi strādāt "šaurākā" valdībā, norādīja politiķis.

Jau vēstīts, ka NA neredz, ka tai būtu jāatbalsta JV, ZZS un "Progresīvo" vairākums, kas izveidojies pēc Valsts prezidenta vēlēšanām. To šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru sacīja NA politiķis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava,

Kā ziņots, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tiksies ar visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām.

Konsultācijās tiks pārrunāts jaunas koalīcijas veidošanas process un Valsts prezidents noskaidros politisko spēku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamiem Ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par valdībai veicamajiem ilgtermiņa un neatliekamajiem darbiem.

Atbilstoši Satversmes 59.pantam Ministru prezidentam un ministriem viņu amata izpildīšanai ir nepieciešama Saeimas uzticība. Tādēļ konsultācijās ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem prezidents vēlas gūt pārliecību, ka izvirzītais Ministru prezidenta amata kandidāts spēj gūt iespējami plašu parlamenta atbalstu.

Līdz šim oficiāli savu kandidātu izvirzījusi tikai JV - līdzšinējo labklājības ministri Siliņu.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS - 16, bet "Progresīvajiem" - 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu.

AS ir 15 parlamentārieši un NA - 13 deputātu vietas. NA jau paziņojusi, ka nestrādās vienā valdībā ar "Progresīvajiem".

Partijai "Stabilitātei" ir desmit mandāti un LPV - astoņas vietas parlamentā. Tāpat Saeimā ir divi pie frakcijām nepiederoši deputāti.