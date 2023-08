Likumsargi no savas automašīnas sāka signalizēt un meitenes mamma, to dzirdot, iznākusi ārā no meža ar sēnēm rokās un paskaidrojusi, ka meita nevēlējusies nākt līdzi, tāpēc atstāta automašīnā. Pret sievieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Vakar, 15.augustā ap pulksten 13.00 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Prevencijas grupas amatpersonas patrulēšanas laikā Ventspils novadā, Ziru pagastā, meža apvidū pamanīja automašīnu “BMW”, kurai visi logi bija aizvērti un automašīnā atradās meitenīte.

Valsts policijas amatpersonas apstājās un sāka signalizēt, lai pievērstu automašīnas īpašnieces uzmanību, un pēc mirkļa no meža iznāca sieviete ar sēnēm rokās. Līdzi viņai bija dēls.

Sieviete paskaidroja, ka viņa ar bērniem bija atbraukusi uz mežu lasīt sēnes un viņas trīs gadus jaunā meita nav vēlējusies doties līdzi, tāpēc atstāta automašīnā.

Likumsargi, to dzirdot, sievietei paskaidroja, ka ārā gaisa temperatūra ir +29 grādi un mašīna ātri uzsilst. Sieviete sacīja, ka, braucot bija ieslēgusi kondicionieri, tāpēc nebija domājusi, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai, tā tik ātri uzsils, kamēr pati atradīsies mežā. Par laimi, meitenītei medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama.

Valsts policijas amatpersonas pret sievieti uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu pēc Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83.1. panta – par septiņu gadu vecumu nesasnieguša bērna atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību.

Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Administratīvās lietas materiāli nosūtīti Ventspils novada pašvaldības Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai par soda apmēru. Tāpat par notikušo ir informēta Bāriņtiesa un Sociālais dienests.

Valsts policija atgādina, pirmkārt, vecākiem vai personai, kuras aprūpē vai uzraudzībā bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes un, otrkārt, neatstāt bērnus un dzīvniekus bezgaisa telpā, karstā vasaras dienā ieslēgtus automašīnā.

Saulē stāvošā mašīnā rodas siltumnīcas efekts – tā var uzkarst līdz pat +50 grādu temperatūrai, tāpēc bērna pārkaršanas sekas var būt letālas.

Valsts policija aicina – ja esi aculiecinieks šādai situācijai, informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 110.