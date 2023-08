Krāslavā bērniem nozog ķirbjus, Carnikavā neciena tualetes, Preiļos kaimiņu nebūšanas: kriminālā province

Savukārt otrā Latvijas galā – Krāslavā neģēļi mazajiem bērnudārzniekiem nozaguši prieku par ķirbju putru. Bet Carnikavas promenādē pašvaldībai problēmas sagādā publisko tualešu apķēpātāji. Toties Preiļos divu māju nāburgu nespējas vienoties dēļ uzņēmumam “Preiļu saimnieks” ar metāla konstrukcijām jānorobežo kāda iekšpagalma brauktuve, ko preilēnieši līdz šim bez nekādām problēmām izmantojuši pusgadsimtu.

Krāslava mazuļiem nozog ķirbjus

Zagļi – ļaundari izpostījuši Krāslavas bērnudārza “Pīlādzītis” dārzeņu dobi un mazos latgaliešus atstājuši bez gardās ķirbju zupas. (Foto: Krāslavas novada pašvaldība)

Krāslavas bērnudārzs “Pīlādzītis” sociālajā tīklā “Facebook” dalījies ar skumju ziņu:

“Ar skumjām konstatējām, ka brīvdienās (12. vai 13. augustā) bērnudārza “Pīlādzītis” slēgtajā teritorijā viesojās zagļi. Nodarīts kaitējums dārzeņu dobei, kur bērni ar interesi vēroja ķirbju audzēšanu un nepacietīgi gaidīja, kad varēs pamieloties ar ķirbju zupu vai putru. Diemžēl, tika nozagti pilnīgi visi ķirbji - gan trīs lieli, gan vairāki mazāki ķirbji, gan salauzti augi.

Par notikušu zādzību ziņojām pašvaldības un valsts policijai. Lūdzam atsaukties aculieciniekus, ja brīvdienās redzējāt kādas personas “Pīlādzīša” teritorijā”.

Kuldīgas novada pašvaldība medī matrača izmetēju

Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsākusi šmucīga priedainieša medības, kurš vietējā veikala “Aibe” aizdurvē pie atkritumu konteineriem izmetis izgulētu matraci. Vietvara raksta:

“Kuldīgas novada pašvaldības policija aicina atsaukties ikvienu, kas atpazīst video redzamo personu. Veikala “Aibe” fiksētajā video novērošanas kameras ierakstā redzama patvaļīga lielgabarīta atkritumu izmešana Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, pie veikala ēkas.



Likumsargi atgādina, ka lielgabarīta atkritumu izmešana svešā konteinerā ir pretlikumīga, par ko var tikt piemērota administratīvā atbildība”.

Ierakstu komentējuši teju 250 kuldīdznieku un tas izraisījis plašu diskusiju. Daudzi jo daudzi uzslavē puisi, kurš izgulēto mēbeli nav vis izmetis kaut kur mežā, bet gan godīgi nolicis pie atkritumu urnām. Bet netrūkst arī tādu, kuri sūrojas par to, ka viņiem par vecu mēbeļu izmešanu atkritumu poligonam jāatskaita nauda, bet daži neapzinīgie no tā izvairās.

Kuldīdznieki kanalizāciju nopludina Ventā

Nesen aicināja nebaudīt ūdenspriekus pie Ventas rumbas, jo tur netīrs ūdens. Izrādās daļa kuldīdznieku kanalizāciju iemanījušies pārvērst par “lietus ūdeni”. (Foto: Kuldīgas novada pašvaldība)



Bet šī nav vienīgā problēma, kas uztrauc kuldīdzniekus. Viņiem daudz lielākus rūpestus mēneša sākumā sagādāja Mārtiņsalas peldvietas slēgšana pie Ventas rumbas. Tur nez no kurienes bija uzradies piesārņojums un Veselības inspekcija aicināja nebaudīt ūdenspriekus pie Eiropas garākā ūdenskrituma. Piesārņojuma meklēšanu uzsāka arī atbildīgās institūcijas, un nu vietvara vēsta:

“Kuldīgas novada pašvaldības amatpersonas konstatējušas vides piesārņojuma gadījumus Kuldīgā un apkārtējos ciemos, kur lietus ūdens novadīšanas grāvī redzami cauruļu izvadi ar neattīrītiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem raksturīgu smaku un krāsu.

Pašvaldība aicina nekavējoties veikt pasākumus kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai ierīkojot atbilstošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu un reģistrējot to SIA “Kuldīgas ūdens” vai sazināties ar “Kuldīgas ūdeni” par pieslēgšanos centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Pašvaldība veiks cauruļu izvadu tamponēšanu, lai novērstu vides piesārņojumu ar neattīrītiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem.

Jau ziņots, ka pasliktinājusies ūdens kvalitātes rādītāji peldvietā “Mārtiņsala” Kuldīgā un Veselības inspekcija tajā neieteica peldēties. Ūdens kvalitāti epizodiski var ietekmēt piesārņojuma ienese no apkārtējās teritorijas, tāpēc pašvaldība arī turpmāk Ventas upē veiks ūdens analīzes, kā arī tās apkārtnē un visā novada teritorijā turpmāk pastiprināti kontrolēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas un to reģistrāciju”.

Carnikavā neciena tualetes

Ādažu novada dome bargi ar pirkstu pakratījusi neatzīto mākslinieku virzienā, kuri apzīmējuši publiskās tualetes Carnikavas pludmales promenādē. (Foto: Ādažu novada dome)



Savukārt Ādažu novada pašvaldībai raizes sagādā Carnikavas publisko tualešu apķēpātāji. Vietvara informē:

“Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros Mežciema ielas galā, kāpā pie jūras, uzstādītas pārvietojamās tualetes, savukārt jūras pludmalē posmā no Kalngales līdz Carnikavai izvietoti atkritumu konteineri.

Liels prieks, ka pašvaldībā dzīvo daudz radošas un mākslinieciskas personas, tomēr būtu liels lūgums savām mākslas izpausmēm neizmantot publiski izmantojamos infrastruktūras elementus”.

Šis ieraksts izpelnījies vietējo ievērību un kāds šos “infrastruktūras elementus” aicina pašvaldību novietot tālāk no promenādēm, jo tie nežēlīgi smirdot. Toties pašvaldība norāda:

“Tualetes tiek izvietotas vietās, kur ir lielākā cilvēku plūsma. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” neplāno tualetes pārvietot”.

Kaimiņu nevienprātības dēļ slēdz iekšpagalmu

Kaimiņu nespēja vienoties par kopējo balkonu remontu Preiļos, Liepu ielā, mudinājusi “Preiļu saimnieku” drīzumā ar metāla konstrukcijām norobežot iekšpagalma ielu, lai šo “caurbrauktuvi” nevarētu izmantot ne gājēji, ne autobraucēji. (Foto: Preiļu novada pašvaldība)



Uzņēmums “Preiļu namsaimnieks” vēsta, ka nāburgu spītības dēļ nāksies slēgt caurbrauktuvi starp Liepu ielas 6. un 8. namu:

“Saistībā ar to, ka pašlaik starp abām daudzdzīvokļu mājām nepastāv vienprātība lēmumu pieņemšanā attiecībā uz bīstamajiem balkoniem, taču SIA “Preiļu saimnieks” ir jānodrošina jebkādu pārvietošanās iespēju, informējam, ka tuvākajā laikā attiecīgā teritorija (zem balkoniem, kas savieno abus namus) tiks norobežota ar metāla konstrukciju, kas liegs iebraukt ar automašīnām un citiem braucamajiem”.

Vienvārdsakot, tiks slēgts iekšpagalma ielas posms zem balkoniem, kas savienoja abus namus, un kuru jau pusgadsimtu izmantoja gan gājēji, gan autobraucēji. “Preiļu saimnieks” skaidro:

“Šī brīža aktualitāte un iedzīvotāju sašutums ir tajā, kādā veidā tiek norobežota teritorija zem balkoniem, kas pēc būtības ir bīstama, neraugoties uz to, ka šajā zonā jebkāda veida pārvietošanās ir aizliegta, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības Būvvaldes atzinumu par balkonu ekspluatācijas pārbaudi.

Bīstamās teritorijas norobežošana ar aizlieguma zīmēm “Iebraukt aizliegts” un “Gājējiem iet aizliegts” diemžēl nav traucējis nedz automašīnām, nedz gājējiem un riteņbraucējiem turpināt pārvietoties uz iekšpagalmu un otrādi kritiskā stāvoklī esošo balkonu atrašanās zonā.

Biedrības “Liepu iela 8” locekļi, sasauktajā mājas kopsapulcē šā gada jūlijā, vienbalsīgi nobalsoja pret nožogojuma uzstādīšanu, taču vienbalsīgs bija balsojums par savienojošo balkonu esošo konstrukciju remontu. 10. augustā, norisinājās daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 6 iedzīvotāju un SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvju sapulce, kurā tika skatīts šis jautājums. Sapulcē piedalījās vien viena trešdaļa visas mājas dzīvokļu īpašnieku, kas rezultējās ar to, ka tik niecīga daļa sapulces dalībnieku, pārstāvot savu māju, nebija lemttiesīga, taču kopējais mājas iedzīvotāju noskaņojums liecināja par to, ka no mājas visticamāk nevarētu tikt saņemts pozitīvs lēmums attiecībā uz balkonu remontdarbiem.

Lēmums par balkonu remontdarbu iespējamu veikšanu ir viennozīmīgi abu māju dzīvokļu īpašnieku ziņā, šādu lēmumu pieņemšana nepavisam nav mājas apsaimniekotāja kompetencē. Balkonu konstrukcijas ar katru gadu arvien pasliktinājušās, radot plaisas ēku sienās. Sakarā ar to, ka balkoni ir piederoši abām mājām kā mājas kopīpašuma daļa, kas pieder visu dzīvokļu īpašnieku kopībai, līdz ar to arī atbildība par tiem gulstas uz abu māju dzīvokļu īpašnieku kopību, un jebkurā gadījumā jārēķinās ar izmaksām un savu un līdzcilvēku drošības riskiem.

Liela neērtība šobrīd ir intensīvā automašīnu kustība iekšpagalmā, jo automašīnas pārvietojas dažādos virzienos un pastāv zināmas nianses normālai izbraukšanai no iekšpagalma uz Liepu ielu – autovadītājiem ir grūtības samainīties braukšanai nepieciešamajā virzienā, kā arī citas nianses, tajā skaitā bedres, kas ir iekšpagalmā. Arī šajā jautājumā svarīgi zināt, ka iekšpagalms ir konkrētai mājai funkcionāli pieguļošā teritorija, par kuru atbildību nes mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, un lemj par iespējamu rīcību situācijas uzlabošanai.

“Preiļu saimnieks” aicina konkrētā mikrorajona māju dzīvokļu īpašnieku kopībām būt aktīvām savās darbībās, uzņemties atbildību un vērsties Preiļu novada pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt vienvirziena satiksmes kustību iekšpagalmā līdz brīdim, kad tiks pieņemts kāds konkrēts lēmums attiecībā uz savienojošo balkonu remontdarbiem, un satiksmi teritorijā zem tiem varēs atjaunot”.