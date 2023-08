VIDEO: Leļļu karaļvalstī Preiļos dzīvo simtiem rokām darinātu pasaku tēlu

Leļļu karaļvalstī ikviens var iejusties karaļa vai augstmaņa tēlā, lai uz mirkli aizbēgtu no ikdienas un nonāktu īstā pasaku valstībā. Šeit dzīvo simtiem rokām darinātu princešu, prinču, dažādu mošķu un briesmoņu. Leļļu meistare Vladlena atklāj, ka aizraušanās radīt lelles sākusies 2007. gadā, kad meistares rokās nonākusi salūzusi leļļu princese. To labojot, viņa sapratusi, ka šī nodarbošanās sagādā lielu prieku. Princesei tapa draugs musketieris, un tad jau cits pēc cita dzimuši aizvien jauni tēli. Lelles veidotas no māla, un to radīšanas brīdī Vladlena pat nenojauš, kāds būs rezultāts.

Noskaties video un uzzini vairāk par šo pasakaino kolekciju un to, kā Vladlenas darinātās lelles ceļo uz ASV, Dubaiju, Vāciju, Angliju un daudzām citām valstīm.