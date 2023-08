Kuldīdzniekus atkal priecēs slavenā Kuldīgas maize

Lielveikalos prece nonākšot pakāpeniski. “Darbu atsākam palēnām. Sākam cept nelielos apjomos, ko pakāpeniski palielināsim. Ceptuves palaišanas process nav vienkāršs,” atklāja ceptuves jaunais īpašnieks Gatis Rozenfelds.

Viņam ir vēlme, lai viss process noritētu gludi, tāpēc arī viss notiekot pakāpeniski. Jau tagad redzams, ka maizes garša ir tā pati, maizi cep no ieraugiem, kas saglabāti, un atliek vien strādāt.

Sākumā maizi varēs iegādāties pāris veikalos Kuldīgā un tās apkārtnē, bet mēneša laikā piegādes varētu atsākties jau plašākā teritorijā. Pirmdien uzņēmumā bija nodarbināti pieci cilvēki, bet jau otrdien to skaits pieaugšot. Darbā tiekot pieņemti darbinieki, kas ceptuvē strādāja iepriekš un labi pārzina darba specifiku.

Jau vēstīts, ka Kuldīgas maizes ceptuve darbu pārtrauca šā gada jūnijā, jo šādu lēmumu bija pieņēmis iepriekšējais ceptuves īpašnieks. Gatim Rozenfeldam piederošais uzņēmums SIA “Pārsla” pirms Jāņiem ceptuvi iegādājās izsolē par 98 tūkstošiem eiro un solīja darbu atjaunot pēc iespējas ātrāk. Rozenfelds bija vienīgais izsoles pretendents.

Jāatgādina, ka viņš darbojas vairākās jomās, to skaitā bioloģiskajā lauksaimniecībā, un pieļauj, ka ar laiku varētu cept arī bioloģisko maizi. Tagad viņš atzīst, ka vēl ir daudz nezināmo, to skaitā – kādas būs elektronerģijas izmaksas un izejvielu cenas rudenī, no kā lielā mērā atkarīga maizes pašizmaksa.

Jau esam rakstījuši, ka maizes nozarē šis laiks ir izaicinājumu pilns un maizniekiem jāpārskata gan sortiments, gan jādomā par darba efektivitāti. Pašlaik vērojams cenu samazinājums vairākiem resursiem, bet maizes produkcijas gala cenu nav iespējams samazināt, jo jādomā par darbinieku noturēšanu un darba algu paaugstināšanu. Maiznieku biedrības vadība jau vairākkārt aicinājusi valdību domāt par darbaspēku nodokļu izmaiņām par labu uzņēmējiem.

Maiznieki arī atgādina, ka konkurence tirgū ir augsta un ražotājiem jācīnās par savu vietu tirgū, tikmēr maizes patēriņš samazinās. Tiesa, daļa ražotāju investē un meklē jaunas iespējas, kā nokļūt pie sava patērētāja.