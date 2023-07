Ticīgie pošas gada gaidītākajam notikumam - svētceļojumam uz Aglonu

Vairākas draudzes aicina un piedāvā doties uz svētvietu organizētās grupās. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka pirmā svētceļnieku grupa uz Aglonu no Rīgas izies 1. augustā. Tā ir Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles svētceļnieku grupa. Papildu informāciju par svētceļojumu var saņemt, sazinoties ar priesteri Renāru (28688843).

Savukārt 2. augustā ceļu uz Aglonu sāks svētceļnieku grupa, kuru organizē Rīgas Kristus Karaļa un Salaspils draudze. 2. augustā grupa izies no Rīgas Kristus Karaļa draudzes, bet 3. augustā – no Salaspils. Aglonā grupa ieradīsies 13. augustā. Pievienoties var tie, kas vēlas iet visu ceļu vai arī mērot tikai kādu no ceļa posmiem. Pieteikšanās un papildu informācija pieejama ŠEIT.

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes svētceļnieki 5. augustā dosies uz Sarkaņiem, lai 6. augustā tur pavadītu draudzes dienu, bet nākamajā dienā dotos ceļā uz Aglonu. Pietiekšanās draudzes MĀJASLAPĀ. 6. augustā ceļā dosies Rīgas Svētā Alberta draudze. Vairāk informācijas par to, no kurienes grupa ies, kā arī par iespējām piedalīties, var saņemt, rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.

8. augustā no Rēzeknes uz Aglonu dosies Radio Marija Latvija grupa, kas Aglonā ienāks 12. augustā. Šajā dienā no Madonas ceļu sāks Madonas draudze. Pieteikties ceļam kopā ar šo grupu var, zvanot Vitai uz tālruni 29333292. Svētceļojuma tēma – “Esiet nomodā!” Savukārt Siguldas draudze ziņo, ka šogad uz Aglonu dosies no Piedrujas. Svētceļojums sāksies 10. augustā, pieteikties var, zvanot Gintai uz tālruni 26357033.