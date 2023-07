Koncerti, rožu, pirts un sklandraušu festivāli un daudz kas cits – ieskaties šodienas Latvijas svētku ceļvedī!

Liepājā notiks grupas "Prāta vētra" koncerts

Liepājas stadionā "Daugava" šodien plkst.20 grupa "Prāta Vētra" noslēgs divu gadu koncerttūri "Gads bez kalendāra", informēja grupas pārstāvji. Koncertu iesildīs dziedātāja Būū.

Saistībā ar grupas "Prāta vētra" koncertu Liepājā šodien norīkots viens papildu vilciens no Rīgas uz Liepāju un viens no Liepājas uz Rīgu. Vilciens no Rīgas Centrālās stacijas uz Liepāju izbrauks plkst.13.49.

No Liepājas uz Rīgu vilciens izbrauks pēc koncerta svētdien, 23.jūlijā, plkst.1.15 un Rīgā pienāks plkst.4.28. Liepājā koncerts notiks stadionā "Daugava", kas atrodas aptuveni 40 minūšu gājienā no dzelzceļa stacijas.

Jūrmalā notiks svētki Ķemeru kūrorta parkā

Šodien, 22. jūlijā, Jūrmalā notiks svētki Ķemeru kūrorta parkā, kur visas dienas garumā muzikālās noskaņās norisināsies izklaides pasākumi un izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.

Parkā būs atvērts tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus un gardumus. Darbosies izbraukuma kafejnīcas.

Ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās un dažādās aktivitātēs - sacensties ģimenes stafetē "Sadziedāšanās", ātrlasīšanas un daiļlasīšanas sacensībās, klausīties Aspazijas, Raiņa un Ziedoņa dzeju, kā arī izbaudīt sajūtu celiņu pēc Ziedoņa "Krāsaino pasaku" motīviem.

Svētku koncertā "Mīlestības saliņā" muzicēs Štrausa stīgu kvintets un solisti Sonora Vaice, Krišjānis Norvelis, Sergejs Jēgers un Jolanta Strikaite.

Savukārt pasākuma noslēgumā notiks svētku balle kurā uzstāsies solisti Ieva Sutugova, Ivo Grīsniņš-Grīslis un Žoržs Siksna.

Ādažos notiks militārā mantojuma pārgājiens

Pārgājiens sāksies plkst.11 pie Lilastes stacijas, ieskicējot dzelzceļa vēstures notikumus, un turpināsies līdz pat Gaujas ietekai jūrā, pa ceļam apskatot vairākas kādreizējā militārā poligona liecības, kā arī tiltus un upes šķērsošanas iespējas dažādos laikos.

Pasākums noslēgsies pie Carnikavas novadpētniecības centra.

Pārgājienu vadīs "pargajieniem.lv" pārstāvis Jānis Zariņš. Tā aptuvenais garums būs 15 kilometri, ko paredzēts veikt četrās līdz piecās stundās. Gājiena laikā tiks ieplānots laiks ēšanai un atpūtas brīdim.

Tērvetē norisināsies "Pirts un veselības festivāls"

Tērvetē, vietējā kempinga teritorijā, sestdien un svētdien ar plašu programmu norisināsies "Pirts un veselības festivāls 2023", informēja pasākuma rīkotāji.

Programmā paredzēti pirts un masāžas pakalpojumi un konsultācijas, lekcijas, meistarklases un radošās darbnīcas, izstādes un izsoles, jauno pirtnieku un bērnu pirtnieku konkursi, koncerti un danči.

Festivālā būs arī veselīgo un noderīgo lietu tirdziņš, kurā savus darinājumus piedāvās vietējie mākslinieki, mājražotāji un amatnieki.

Festivālu organizē biedrība "Latvju pirts un SPA asociācija".

Tukumā svinēs Rožu svētkus

Šodien Tukumā tupināsies Rožu svētku svinēšana, aģentūru LETA informēja Tukuma Tūrisma informācijas centrā. Šodien svētku norises vietas būs divas - Rožu laukums pilsētas centrā un Pauzera pļavas, kur notiks "Rožu pikniks".

Pauzeru pļavās uz lielās skatuves spēlēs un dziedās "Citi zēni", Normunds Rutulis, "Zelta kniede", "Mazais princis", kā arī izskanēs programma "Mana dziesma Latvijai", kuru izpilda aktieri.

Uz skatuves kāps arī sadraudzības pilsētu amatiermākslas kolektīvi - Andrihovas (Polija) pūtēju orķestris ar savu programmu un Khoni (Gruzija) dejotāji, savukārt vakarā uzstāsies dziedātāja Laima Vaikule ar savu programmu un pavadošo grupu un "Very Cool People" un Aija Andrejeva, bet starplaikos par svētku atmosfēru rūpēsies dīdžejs Toms Grēviņš.

Svētkos paredzēts arī gājiens, kas notiks sestdienā ar moto "Rožu vāģis cauri laikiem".

Svētdien Jaunmoku pili notiks Dārza svētki "Krāsainas pikniks". Savukārt Tukumā svētdien visu dienu Tukuma luterāņu baznīcā skatāms floristu kopdarbs - "Rožu gaismas dārzs", bet vakarā klausāms svētku noslēguma koncerts, kurā spēlēs Kārlis Kazāks un Anete Kozlovska.

Rožu svētkos Tukumā tiks veidots lielais rožu vainags. Vainaga veidošana notiks šodien pilsētas centrā - Brīvības laukumā. Ikviens svētku apmeklētājs varēs iesaistīties tā veidošanā, iespraužot līdzpaņemto rozes ziedu kopīgi veidotajā vainagā.

Dundagā notiks Sklandraušu festivāls

Šodien no plkst.12 Dundagā notiks Sklandraušu festivāls "Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm", vēsta Dundagas Kultūras pils kultūras darba organizatore Linda Pavlovska-Dišlere.

Pēc Pavlovskas-Dišleres vārdiem, šī vienkāršā rauša vēsturiskā nozīme transformējusies, un kopš burkānu un kartupeļu ienākšanas Latvijas teritorijā tie ir saistīti ar svētkiem - gadskārtām un svinamajām dienām, tāpēc sklandrausis ir svētku ēdiens.

Pašvaldība sola, ka kopā būšanas prieku visas dienas garumā nodrošinās daudzveidīga kultūras programma, tostarp būs iespēja izgaršot un baudīt daudzu cepēju radītos gardumus.

Svētku programmu Dundagas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst.12 aizsāks ģitārists Kaspars Zemītis un Anda Zemīte ar koncertu "Vasaras noktirne". No plkst.13 festivāls turpināsies gan Dundagas pils parka estrādē, gan tirgus laukumā, gan Dundagas pilī un tās apkārtnē.

Festivāla laikā notiks tirgus, kurā varēs iegādāties ne tikai sklandraušus, bet arī citus mājražotāju izstrādājumus. Savu radīto produkciju piedāvās arī amatnieki. Būs arī iespēja piedalīties sklandraušu cepšanas meistarklasē.

Savukārt festivāla programmu noslēgs mūzikas grupas "Juuk" koncerts un zaļumballe kopā ar grupu "Galaktika".

Bauskas Pilskalna parka estrādē notiks senioru deju festivāls

Šodien desmito reizi Bauskas Pilskalna parka estrādē Eiropas deju kolektīvi no visas Latvijas pulcēsies senioru deju festivālā "Annas danči", informēja Bauskas Kultūras centra komunikācijas speciāliste Kristiāna Paula Lībiete.

Viņa atklāja, ka šogad deju festivālā piedalīsies 27 viesu kolektīvi no dažādām Latvijas vietām: Carnikavas, Rīgas, Siguldas, Ogres, Ikšķiles, Mores pagasta, Dagdas, Andrupenes, Iecavas, Vecumniekiem, Rundāles, Sesavas, Lielvircavas, Jelgavas, Ānes, Glūdas, Dobeles, Salgales, Novadniekiem, Remtes, Tukuma un Rojas. Iecerēts, ka piedalīsies arī viesu kolektīvs no Palangas, Lietuvas.

Festivālu plkst.15 atklās ar svinīgu gājienu.

Koncerta programmā iekļauta gan samba, gan dažādi valši, latviešu deju bloks, kā arī šogad pirmo reizi festivāla programmu papildinās radošais konkurss "Annas bļoda". Tajā kolektīviem būs jāsagatavo deja pie noteiktas melodijas. Šoreiz konkursam izvēlēta Gunāra Meijera dziesma "Brīvais mežavējš".

Konkursantu sniegumu vērtēs žūrija - režisors un aktieris Edvīns Hegenbarts, Bauskas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Elīna Māla, kā arī deju studijas "Lēra" vadītāja Kitija Upelniece. Konkursa pirmās vietas ieguvējam tiks pasniegta mākslinieces Lauras Matildes Ikertes veidota ceļojošā balva.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Ar svētkiem Ķengaragā sāksies Rīgas apkaimju svētki

Šodien ar svētkiem Ķengaraga parkā sāksies Rīgas apkaimju svētki, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Ķengaraga svētku kultūras programmu atklās muzikāla izrāde bērniem "Pasaku sargi". Tai sekos brīvdabas teātra izrāde "Lielais loms" bet vēlāk uz skatuves kāps grupa "Dzels vilks".

Vakarā Ķengaraga ritmus varēs baudīt kopā ar grupu "Riga Reggae", bet plkst.20 sāksies grupas "Mother" koncerts, kam sekos Žorža Siksnas un pavadošās grupas uzstāšanās.

Visas dienas garumā muzikālo priekšnesumu starplaikos uzstāsies pūtēju kvartets.

Apkaimju svētki galvaspilsētā notiks līdz pat 26.augustam.

Kalnciema kvartālā norisināsies Spānijas diena

Kalnciema kvartālā šodien no plkst.10 līdz 16 norisināsies Spānijas diena, kas būs veltīta spāņu virtuvei un kultūrai, informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Annija Liepājniece.

Tirgū gatavos Spānijas tradicionālos ēdienus un uzkodas, būs iespēja iepazīt Spānijas kultūru caur dažādām aktivitātēm un apgūt spāņu valodas pamatus. Uz Kalnciema kvartāla skatuves ar priekšnesumu uzstāsies flamenko dejotājas.

Tirgū "Divi rati" pavāri gatavos Spānijas tradicionālo paelju, un tirgus apmeklētāji varēs iegādāties valstij raksturīgus produktus. Tirgotāji būs sarūpējuši dažādus nacionālos gardumus un tematiskus labumus. Vienlaikus ar jau iecienītiem labumiem tirgū piedalīsies iknedēļas zemnieki, mājražotāji un amatnieki, darbosies kafejnīca.

Spānijas kultūras centrs "Seneca" būs sagatavojis viktorīnu par Spāniju un spāņu valodu, varēs laimēt balvas, no kurām galvenā būs piecu mēnešu bezmaksas spāņu valodas kurss. Uz skatuves visas dienas garumā gaidāmi krāšņi flamenko, eksotisko un klasisko spāņu deju un mūzikas priekšnesumi.

Paredzēts, ka plkst.10 uzstāsies deju klubs "Sol Flamenko", plkst.11 - eksotisko deju centrs "Alegria", plkst.12 - flamenko deju studija "Zambra" un flamenko deju studija "Duende", savukārt plkst.14 - Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona" deju studija "Flamenco", plkst.14.30 notiks Spāņu kultūras centra "Seneca" izloze.

Iecerēts, ka Ābeļdārzā no plkst.12 līdz 14 notiks montisori darbnīcas bērniem, savukārt kafejnīcā plkst.14.30 demonstrēs animācijas filmu pieaugušajiem "Chico y Rita", kas 2011.gadā nominēta Oskara balvai.

Balvu novadā norisināsies auto tūrisma rallijs

Balvu novada teritorijā šodien no plkst.11 līdz 18 notiks auto tūrisma rallijs, informēja pasākuma organizatori.

Dalībniekiem rallijs būs iespēja izbaudīt ne tikai aizraujošu braucienu, veicot uzdevumus, bet arī iepazīt apkārtni, apmeklējot Balvu novada skaistākās apskates vietas.

Auto tūrisma rallija starts tiks dots plkst.11 no katra paša izvēlēta starta punkta un finišs paredzēts plkst.18 Balvos.

Maršruts vedīs pa Balvu novada teritoriju, nedaudz iebraucot Ludzas novadā. Tas iekļauj Balvus, Viļaku, Baltinavu un Rugājus. Maršruts sastāv no 17 punktiem.

Piedalīties var jebkurš interesents no jebkuras pilsētas, galvenais autovadītājam ir jābūt derīgai autovadītāja apliecībai. Komandā minimums jābūt diviem cilvēkiem, kā arī jābūt mobilajam telefonam ar interneta pieslēgumu.

Kuldīgā notiek festivāls "Kuldīgas vasaras vitrāžas"

Šodien notiks festivāla "Kuldīgas vasaras vitrāžas" galvenie pasākumi, informēja pašvaldības mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Meirupska-Eglīte.

Kuldīgas estrādē šodien koncertēs "Klaidonis", "Ivars Pētersons Band" un "Tirkiz Band". Bērniem estrādē paredzēts "Tutas lietas" vasaras koncerts "Ačgārnā diena". Tāpat piedāvājumā būs leļļu izrāde "Pasaku sargi", koncertprogramma "Sīki, mazi kukainīši" un citi pasākumi.

Uz Māras dīķa skatuves spēlēs "Čipsis un Dullais", grupa "Pirmais kurss", "Būū" un Grēta Grantiņa, spāņu un latino mūzikas grupa "Los Nens" un vietējā grupa "Montana". Kaļķu ielas kvartālā spēlēs dīdžeji - DJ "AJ" un DJ Raitis, Ozols un DJ Dubra.

Šogad festivālā viesosies muzikālais mašīnists Pēteris Tils no Vācijas ar pneimatisku mūzikas instrumentu - orķestri uz riteņiem. Nīderlandi festivālā pārstāvēs "Levend theater" ar džeza performanci, bet Karību ritmus Liepājas ielā ienesīs duets "Stephworx".

Šodien Baznīcas ielas pagalmos tiks atvērta Alekšupītes galerija, kurā būs apskatāmi Sanitas Ābelītes porcelāna un Danutes Sīles māla darbi, stikla mākslinieču Ivetas Brences, Vikas Šulcas, Solvitas Bružes, Martas Ģibietes un Ievas Strazdiņas darbu izstāde, kā arī stikla un vitrāžu izgatavošanas darbnīcas.

Saulkrastu estrādē noslēgsies džeza festivāls

Saulkrastu estrādē šodien plkst.20 izskanēs festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2023" noslēguma koncerts, informēja pasākuma rīkotāji.Koncertu atklās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas bigbends, kuru vada mūziķis un komponists Deniss Paškevičs.

Turpinājuma uzstāsies kvartets "Lupa", kas sevi pieteica 2016.gadā. Kvartets darbojas instrumentālās, elektroniskās un analogajā "modern fusion" mūzikas laukā.

Šogad "Lupa" saņēma Latvijā augstāko atzinību - Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2023" kategorijā "Labākais džeza vai fanka mūzikas albums".

Jubilejas festivālu noslēgs apvienība "Soul Train" kopā ar amerikāņu mākslinieku Redžiju Saundersu.

Stundu pirms koncertu sākuma Saulkrastu pilsētas estrādē sāks darboties kafejnīcas un rotaļu laukums mazākajiem džeza cienītājiem. Lai vecāki varētu mierīgi izbaudīt koncertu, "Saulkrasti Jazz Festival" komanda rūpēsies par kārtību un drošību rotaļu laukumā.

Valmierā svin pilsētas 740 gadu jubileju

Šodien Valmierā svin pilsētas 740 gadu jubileju, informēja Valmieras novada pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistare.

Šorīt no plkst.9 valmieriešiem un viesiem pamosties palīdzēs Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris. Viņu skatuve būs uz riteņiem, piestājot dažādās vietās Valmierā.

Uz svētku galvenās skatuves, kas atradīsies pie Valmieras Kultūras centra, šodien plkst.20 varēs klausīties bungu un dūdu mūzikas grupas "Auļi" koncertu, bet plkst.21.30 uzstāsies igauņu mūziķis "NOËP", bet plkst.22.30 uz skatuves kāps rokgrupa "Līvi", kas izpildīs gan savas zelta fonda dziesmas, gan arī pēdējā laikā radītus skaņdarbus.

Pusnaktī sāksies balle kopā ar "funky breaks" un "funk" dīdžeju "dj all-viss".

Vecpuišu parkā no plkst.12 skanēs šlāgermūzika, tautas un pūtēju orķestra mūzika Valmieras Mūzikas skolas mūziķu, Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestra izpildījumā.

Plkst.14.20 Vecpuišu parkā koncertēs 75 mūziķi, kuri pārstāv 13 valstis. Viņi visi satikās Vīlandes folkloras festivāla starptautiskajā nometnē "Ethno Estonia". Plkst.18 koncertēs grupa "Sestā jūdze", plkst.19.30 - ansamblis "Ziņģes brāļi", bet plkst.21 - grupa "Zeļļi".

Valmieras muzejs šodien plkst.10 aicina iepazīt Ziloņu ielas stāstus no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. Ekskursiju vadīs Valmieras muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa un tās laikā būs iespējams atklāt tautā bieži daudzinātā ielas nosaukuma vēsturisko izcelsmi. Kopā varēs doties uz 17.gadsimtā celtajiem Zilā bastiona nocietinājuma mūriem, aplūkot arheoloģisko izrakumu norises vietu, uzzināt, kādu profesiju un tautību pārstāvji šeit dzīvojuši, kā arī to, cik daudz namīpašumi Ziloņu ielā kādreiz bijuši. Sākums ekskursijai paredzēts pie vides objekta "Krodera ābele", savukārt noslēgums pie Valmieras Kultūras centra.

Ziloņu ielā šodien plkst.14 varēs satikt mūziķi Martu Grigali, kura uzstāsies kopā ar ģitāristu Dmitriju Tarasovu.

Restorāna "Akustika" koncertzālē plkst.16 skanēs koncerts "Valmieras mirdzums mūzikā". Uzstāsies komponists, "Goda valmierietis 2020" Arturs Maskats un Valmieras Mūzikas skolas ģitārmācības pedagogs, kurš studē Kompozīcijas studiju programmā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Renārs Veličko. Gan Veličko kompozīcijas, gan citus skaņdarbus izpildīs Valmieras Mūzikas skolas absolvente, koklētāja Katrīna Mačuka.