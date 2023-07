Siltumenerģijas gala tarifi augustā samazināsies vairākās Latvijas pilsētās

SIA "Jēkabpils siltums" siltumenerģijas tarifs Jēkabpilī samazināsies par 14,5% un būs 78,14 eiro par megavatstundu (MWh). Tarifa izmaiņas saistītas ar dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu, kā arī pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām.

SIA "Vilkme" siltumenerģijas tarifs četros Ropažu novada ciemos - Ropažos, Silakrogā, Muceniekos un Zaķumuižā - samazināsies par 18-25,4%. Tarifu izmaiņas minētajos ciemos saistītas ar kurināma - dabasgāzes - cenas samazināšanos. Visu nepieciešamo siltumenerģiju "Vilkme" saražo pati.

Tostarp Ropažos jaunais tarifs būs 97,88 eiro par MWh, kas ir par 25,4% mazāk, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu, Silakrogā - 98,98 eiro par MWh, kas ir par 18% mazāk, Muceniekos - 98,52 eiro par MWh, kas ir par 24,6% mazāk, bet Zaķumuižā - 100,12 eiro par MWh, kas ir par 23,2% mazāk.

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs Valmierā samazināsies par 3,1% un būs 71,31 eiro par MWh. Siltumenerģijas tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām. "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp arī no AS "Valmieras piens", kam siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1. augusta samazināsies par 16,7% saistībā ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu.

SIA "Baložu komunālā saimniecība" siltumenerģijas tarifs Baložos samazināsies par 31,5% un būs 100,14 eiro par MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.

Komersants siltumenerģiju iepērk no siltumenerģijas ražotāja SIA "Baložu siltums", kam no 1. augusta ražošanas tarifs samazināsies par 32,1% saistībā ar kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenu izmaiņām.

SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas tarifs Ozolniekos samazināsies par 6,2% un būs 74,07 eiro par MWh. Komersants Ozolnieku ciemā siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto šķeldu (67,9% īpatsvars) un dabasgāzi (32,1% īpatsvars). Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) izmaksu samazinājumu.

SIA "Saldus komunālserviss" siltumenerģijas tarifs Saldū, Ezeres, Namiķu un Pampāļu ciemā samazināsies par 11% un būs 109,66 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Visiem minētajiem komersantiem ir piešķirta SPRK atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena. Ikreiz, kad mainās minētie ietekmējošie faktori, komersanti iesniedz tarifus SPRK izvērtēšanai. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes - gan pieaugt, gan samazināties.

Jau ziņots, ka augustā tarifi samazināsies arī Koknesē, Tukumā, Džūkstē, Sēmē, Slampē, Tumē, Vienībā un Pūrē.

Kopumā SPRK 17. jūlijā izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā.