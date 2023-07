Āfrikas cūku mēris apstiprināts saimniecībā ar 48 mājas cūkām Robežnieku pagastā

limības skartajā novietnē sākti slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumi.

Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās 48 cūkas tiks likvidētas.

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus šīs zonas.

PVD atzīmē, ka šis šogad ir ceturtais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnēs Latvijā. Tostarp pirmais uzliesmojums tika konstatēts 27. jūnijā Gulbenes novadā, bet pārējie divi pagājušajā nedēļā - 14. un 15. jūlijā - Madonas novadā.

Lielākais drauds mājas cūku veselībai ir ar ĀCM inficējušās meža cūkas, kuru populācija Latvijā ir strauji atjaunojusies.

Pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo vīrusu ir iespējams ievērojot stingrus biodrošības pasākumus novietnē. Tostarp cūkas nedrīkst laist ārā, lai nepieļautu to saskari ar savvaļas dzīvniekiem, cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību, dārzeņus un augļus no piemājas dārza, kā arī pārtikas pārpalikumus, jābūt uzmanīgiem ar pakaišu - skaidu, salmu, siena izmantošanu, pirms došanās kūtī, obligāti ir jānomaina apģērbs un apavi, kā arī jāveic apavu dezinfekcija, tāpat darbarīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās.

Biodrošība ir jāievēro ikvienā saimniecībā Latvijā, kurā tiek turētas mājas cūkas, neatkarīgi no to skaita, taču īpaši uzmanīgiem šobrīd jābūt Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Siguldas, Smiltenes, Tukuma, Valmieras, Varakļānu un Ventspils novadu mājas cūku turētājiem, jo šajās teritorijās ir konstatēts vislielākais meža cūku inficēšanas gadījumu skaits.

ĀCM vīruss ātri izplatās un ir ļoti bīstams, tādēļ slimības uzliesmojuma gadījumā ir jālikvidē visas novietnē esošās cūkas. Turklāt ap ĀCM skarto novietni tiek noteikta karantīnas zona.

Jau ziņots, ka ĀCM šogad ir konstatēts 301 mežacūkai 23 Latvijas novados.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas.

