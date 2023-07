Čemodāni Baltezera kapsētā, trakais “smoļitājs” un televizors mežā: kriminālā province

Labāk neklājas arī Kurzemes pusē. Vides žurnālistei Anitrai Toomai apakšstāva kaimiņš, kaislīgs pīpmanis liek dzīvot sasmakušā dzīvoklī, bet Ventspils pašvaldības policisti ne pa jokam ir nikni uz cūcīgajiem ventiņiem, kuri mežā izmet gan izlietotas kafijas krūzes, gan vecus televizorus.

Piemēslo Baltezera kapsētu, zog navigācijas zīmes pie Gaujas

Baltezera kapsētas atkritumu urnās var atrast vispārsteidzošākās lietas, kas nu nebūt nav attiecināmas uz terminu “kapos radītie sadzīves atkritumi”. (Foto: Carnikavas komunālserviss)

Pašvaldības uzņēmums “Carnikavas komunālserviss” pēdējās dienās uztraucies par vairākām nebūšanām, kuras tam sagādā vietējie huligāni: viņi piemēslo gan Baltezera kapsētu, gan aizved peldlīdzekļus nepareizos ūdeņos. Pie tam raizes sagādā arī rāpojošās lapsenes. Uzņēmums savā “Facebook” profilā par to informē:

* “Vēršam uzmanību, ka Baltezera kapsētas sadzīves atkritumu konteineri ir paredzēti Baltezera kapos radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai! Individuāli radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ādažu pagasta robežās ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA “Eco Baltia vide”. Iedzīvotāji, kuri atbrīvojas no saviem atkritumiem Baltezera kapsētā, rīkojas neētiski un rada zaudējumus savam novadam!”

Komunālā dienesta uzņemtajās fotogrāfijās redzams, ka kāds “kapu apmeklētājs” ar auto piebraucis pie kapsētas gružu kastes un tajā izmet krāvumu ar veciem čemodāniem, kā arī iztukšotu iepakojumu ar putnu barību bez kviešiem (“weizenfrei”). Pēc visa spriežot tie nav kapsētā radušies atkritumi, jo diez vai tur kāds, piemēram, nodarbojas ar putnkopību.

Kādam ievajadzējies nočiept navigācijas zīmi Gaujas krastā pie tās ietekas Rīgas jūras līcī. (Foto: Carnikavas komunālserviss)

* “Cilvēku ļaunprātīgas rīcības dēļ ir nozagta ūdens navigācijas zīme Gaujas labajā krastā! Aicinām būt atbildīgiem un ziņot par iespējamām nelikumīgām darbībām!”

Iespējams, ka kādam tā bijusi nepieciešama uzstādīšanai piemājas dīķī, jo tā ūdens transportlīdzekļus brīdina, ka “kuģošanas līdzekļiem jākuģo ar tādu ātrumu, lai neradītu izskalošanu”.

* Bez tam carnikaviešiem raizes sagādā arī dažādas sīkbūtnes, kas viņiem neļauj pienācīgi izbaudīt vasaras ūdenspriekus: “Dodoties pastaigā gar jūras krastu, aicinām būt uzmanīgiem – pludmalē, gar ūdens joslu ir sastopamas rāpojošas lapsenes. Atpūšoties pie Eimuru kanāla, Garciemā, darām zināmu, ka kanāla ūdenī mīt dēles. Lūdzam pieskatīt bērnus, lai ilgstoši neuzturas Eimuru kanāla ūdenī!”

Ādažu neprāši dzērumā “atlej ūdeni” un nodarbojas ar autorodeo

Bet tās nav vienīgās ķibeles, kas jāpiedzīvo Ādažu pusē. Ādažu novada pašvaldības policija savā “Facebook” kontā publicē vairākus video, kuri savā ziņā būtu uzjautrinoši, ja vien neliecinātu par mūsu aprobežotību un stulbumu. Viens čurā gandrīz līdzās mazmājiņas sienai, bet otrs atkal dzērumā taisa vājprātīgas autopiruetes. Kārtības sargi informē:

* “Līgo laukumā ir publiski pieejama bezmaksas tualete. Personai, kurai bija slinkums paiet 100 metrus tālāk, tika piemērots naudas sods”. “Varonis” savu mazo vajadzību izpildīja gana pārliecināti – pašvaldības policistu degunpriekšā, nemaz neuztraukdamies par to, ka viņu filmē.

* “Pašvaldības policija video novēršanas kamerās pamanīja ceļu satiksmes negadījumu. Lieki piebilst, ka vadītājs bija alkohola reibumā”. Noskatoties video, jāsecina, ka šādu autotriku skaidrā diez vai var izpildīt: pāris sekunžu laikā izbraukt no sānceļa uz galvenās ielas, iebraukt pretējā braukšanas joslā un ietriekties vientuļi stāvošā kokā!

Vides žurnālisti sadusmo smēķējošais kaimiņš

Vides žurnālistei Anitrai Toomai iziet uz sava dzīvokļa “ziedošā” balkona liedz iziet apakšstāva kaimiņš, kur apkārtni piedūmo ar smirdīgiem dūmiem. (Foto: Anitra Tooma/Facebook)

Pazīstamā vides žurnāliste, veselīga dzīvesveida popularizētāju Anitru Toomu, kura dzīvo kādā Līvu krasta mazpilsētiņā, ne pa jokam saniknojis viņas apakšstāva kaimiņš. Viņš “Facebook” ierakstījusi:

“Domāju, ierīkošu skaisti apzaļumotu balkonu, kur varēšu piesaulītē dzert rīta kafiju, adīt, priecāties par puķītēm…

Ha! Teica apakšējā stāva kaimiņš! Es te pīpēšu smirdīgus smēķus no agra rīta līdz vēlam vakaram un iepūt man!

Tā paiet dzīve aiz cieši aizdarītiem logiem. Nekādas pārrunas nelīdz. Pīpē vēl trakāk un brēc, ka es viņam dzīvot traucēju!”

Šis ieraksts izpelnījies desmitiem interneta komentētāju ievērību, kuru Anitrai dod dažādus padomus – saukt palīgā pašvaldības policiju, ierīkot pagalmā smēķētavu neglābjamajiem pīpmaņiem, kaunināt smirdīgi dūmu “skursteni” un tā tālāk. Tomēr nekas nelīdz. Vides aktīviste pauž savu izmisumu:

“Viņš (pīpmanis) slēpjas kaktā, tikai vakar izdevās nobildēt. Un arī miglaini”.

“Ir soliņi pie katrām ieejas durvīm. Kad visi alus dzērāji tur atsēžas smoļīt, istabas pilnas ar dūmiem vēl straujāk”.

Ventiņu meži pildās atkritumiem

Kāds “labdaris” mežā pie Ventspils atstājis vecu televizoru. Meža zvēri un vides sargi par to nav priecīgi. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)



Savukārt Ventspils pašvaldības policija ir nikna uz cūcīgajiem ventiņiem, kuri sev nevajadzīgo mantību paslepus atstāj mežā:

“Joprojām mežā paslepus cilvēki mēdz atstāt visu sev nevajadzīgo! Vienreizlietojamās krūzītes, kas satur plastmasu, kā arī mājsaimniecības elektroierīces ir bīstamas apkārtējai videi. Būsim atbildīgi un nodosim šādus atkritumus BEZ MAKSAS atkritumu šķirošanas laukumos!”

Pašvaldības policija sociālajos tīklos ievietojusi foto, kuros var redzēt, ko tik cilvēki neatstāj mežos. Vienā attēlā redzams, ka kāds “labdaris” zem krūmiem glauni nolicis tālrādes aparātu, kurš, iespējams, joprojām arī uztver bildi. Meža zvēri jau to varētu vērot, bet tā atstājējs piemirsis gan to, ka mežā nav elektrības pieslēguma, gan to, ka bez antenas pat bezmaksas televīzijas programmas nevar uztvert.