FOTO: pie valdības ēkas cilvēki protestē pret Stambulas konvencijas ratifikāciju

Piketētāju vidū ir arī politiķi Jūlija un Vjačeslavs Stepaņenko. Atnākušie paņēmuši līdzi Latvijas karogu un plakātus, kas aicina glābt bērnus un apturēt LGBTQ+ ideoloģiju, kā arī atgādina, ka pērn Latvijā vairāk nekā 58 000 iedzīvotāju parakstījās "par dabiskas ģimenes definīcijas nostiprināšanu LR Satversmē".

Pikets norit mierīgi, to novēro pāris policijas darbinieki. Valdības pārstāvji pie piketētājiem pagaidām nav iznākuši, taču ar viņiem aprunājās garāmejošais koalīcijas deputāts, Iekšlietu ministrija parlamentārais sekretārs Igors Rajevs (AS), kura pārstāvētā politiskā spēka iebildumu dēļ likumprojekts par Stambulas konvencijas ratificēšanu šodien valdības sēdē skatīts netiks.

Vairāki no sākotnējiem piketētājiem tērpušies krekliņos ar partijas "Suverēnā vara" simboliku, taču vēlāk viņiem pievienojās arī "Antiglobālistu" kustības pārstāvji, kurus izziņotā piketa organizētāji aicināja paiet mazliet nostāk.

Šodien valdībā bija plānots skatīt likumprojekts par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes konvencijai pret vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvenciju, bet jautājums no valdības darba kārtības izņemts, jo viena no koalīcijas partijām - "Apvienotais saraksts" (AS) - vēloties apstiprināšanai virzītajā dokumentā ieviest papildinājumus, tāpēc prasīts jautājuma skatīšanu pagaidām atlikt.

Kā liecina Labklājības ministrijas (LM) iesniegtais likumprojekts, konvenciju Latvijā plānots apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros "Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu".

Tāpat konvencijai tiek piedāvāts pievienot no diviem teikumiem sastāvošu deklarāciju, kurā tiks uzsvērts, ka "Latvija uzskata, ka konvencijas mērķis ir sieviešu aizsardzība no jebkādas vardarbības, kā arī vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršana, sodīšana un izskaušana".

Savukārt deklarācijas otrajā teikumā tiks atkārtots jau likuma par konvencijas apstiprināšanu 2.pantā teiktais, ka Latvijas "piemēros konvenciju Satversmē ietverto vērtību, principu un normu ietvaros, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu".