Eiropas noziedzības novēršanas tīkls izveidojis speciālu video iedzīvotājiem par to, kā pasargāt savu mājokli no zādzībām

Nodarījumi pret īpašumu, īpaši zādzības no mājokļiem skar gan Latvijas, gan citu Eiropas valstu iedzīvotājus. Latvijā, šā gada 5 mēnešos pret mājokļiem Valsts policijā ir reģistrēta 481 zādzība, no kurām 49% ir tieši zādzības no dzīvokļiem, bet 40% ir zādzības no privātmājām.

Visvairāk zādzību notiek Rīgā un tās apkārtnē, sasniedzot 37% no kopskaita, ko pierāda notikumu intensitātes karte.

Foto: Valsts policija

Zādzības no mājokļiem ir novēršamas un tas neizmaksā dārgi! Pētījumi ir pierādījuši, ka uzlabotas un drošas logu un durvju slēdzenes, kā arī gaismas ar kustību sensoriem ir viens no veidiem kā pasargāt savu mājokli no zādzību riska.

Šie preventīvie līdzekļi palielina noziedznieka piepūli un ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sekmīgi iekļūtu īpašumā un īstenotu savu mērķi. Tas gan nenozīmē, ka mājokļu īpašnieki var uzelpot! Gluži pretēji!

Daudzi cilvēki joprojām kļūst par mājokļu zādzību upuriem. Apvienojot spēkus, 23 Eiropas valstis, kas ir Eiropas noziedzības novēršanas tīklā, ir uzsākušas preventīvu kampaņu #ApturiZādzībasNoMājokļiem.

Šogad, fokusa dienas ietvaros, izstrādātājā kampaņā #ApturiZādzībasNoMājokļiem ir izveidots animēts videoklips, kurā parādīti 4 līdzekļi, lai novērstu zādzības no mājokļiem, neieguldot lielus finansiālos līdzekļus.

Kampaņā piedalās 23 Eiropas valstis – Albānija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Francija, Grieķija, Īslānde, Ungārija, Spānija, Latvija, Lietuva, Luksembruga, Nīderlande, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija un Slovēnija.

Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā ir informācija par noziedzīgiem nodarījumiem, vērsties tuvākajā Valsts policijas iecirknī ar iesniegumu vai nosūtīt iesniegumu policijai elektroniski portālā www.latvija.gov.lv, izmantojot e-adresi, vai arī, apstiprinātu ar eParakstu, uz pasts@vp.gov.lv!