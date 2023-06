Šodien vasaras saulgrieži: visā Latvijā svin garāko dienu

Vasaras saulgriežos saule sasniedz lielāko attālumu uz ziemeļiem no debess ekvatora un Zemes ziemeļu puslodē iestājas astronomiskā vasara.

Saules spīdēšanas ilgums gada garākajā dienā ir no 17 stundām un 33 minūtēm Augšdaugavas novada dienvidos līdz 18 stundām un 12 minūtēm Valmieras novada ziemeļos. Attiecīgi gada īsākās nakts ilgums būs no piecām stundām un 48 minūtēm valsts tālākajā ziemeļu punktā Valmieras novadā līdz sešām stundām un 27 minūtēm valsts tālākajā dienvidu punktā Augšdaugavas novadā.

Līgatne

Līgatnes Zanderu pļavā saulgriežu pasākums sāksies plkst.21. Pasākumā godinās Jāņus ar ozollapu vainagiem, pavadīs sauli ar saules pavadīšanas dziesmām un iedegs jāņuguni kopā ar folkloristiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem. Kā katru gadu jāņubērniem jāparūpējas par cienastu kopīgam galdam.

Rīgā, Vērmanes dārzā

Rīgā Vērmanes dārzā notiks Dziesmu un deju svētku ieskandināšanas un Jāņu ielīgošanas pasākums.

Pasākumā paredzēta vainagu darināšanas meistarklase, celošana jeb tautā sauktā prievīšu aušana, Rīgas koru, ansambļu un pūtēju orķestra uzstāšanās. pasākums Vērmanes dārzā sāksies plkst.14.

Rīga, kultūras centrā "Imanta"

Rīgas Kultūras un atpūtas centrs "Imanta" no plkst.17.30 līdz 19.30 notiks ielīgošanas pasākums "Sit, Jānīti, vara bungas". Ar vasaras saulgriežu noskaņām piepildītu muzikālo programmu un dančiem, uzstāsies etno kompānija "Zeidi", Rīgas Kultūras un atpūtas centra "Imanta" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Imantieši" un bērnu deju kolektīvs "Mazais Andžiņš". Viesosies arī "Swedbank" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Artava". Pasākuma laikā, visa vecuma apmeklētājiem, būs iespēja uzspēlēt kādu no daudzveidīgajām koka spēlēm, ko piedāvā "Lielās koka spēles".

Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savus pērnos Jāņu vainagus, lai uguns rituāla laikā, kopā ar pasākuma vadītāju Edgaru Zīlbertu, tos ziedotu ugunij.

Jelgava

Jelgavas pils parka saliņā no plkst.20 līdz pusnaktij saulgriežu noskaņu palīdzēs radīt folkloras kopu dalībnieki - kopā ar Jelgavas folkloras kopu "Dimzēns" uz Jelgavu svinēt saulgriežus būs atbraukušas arī Jelgavas novada folkloras kopas "Nāburdzīte" no Valgundes, "Dālava" no Svētes un "Liepāre" no Jaunsvirlaukas, Bauskas novada Ceraukstes tautas nama folkloras kopa "Laukam pāri" un viesi no Lietuvas - Kauņas bērnu folkloras kopa "Bitula".

Līgotāji varēs uzzināt arī citas saulgriežu tradīcijas, pievienoties folkloras kopu dziedātajām zināmajām vai retāk dzirdētajām dziesmām, bet plkst.21 "Dimzēns" sasauks kopā visus līgotājus un aicinās kopā doties godināt ozolu ar tam veltītajām dziesmām un rotaļām. Pēc tam būs laiks pavadīt sauli un iedegt ugunskuru. Ap plkst.23 sāks liesmot arī Jāņu pūdele, bet danči un rotaļas turpināsies līdz pusnaktij, kad varēs doties uz Pasta salu, kur notiks šamota skulptūru spīdēšana.

Savukārt, lai sagatavotos svētkiem, šodien no plkst.11 līdz 19 jelgavnieki var doties uz Dzīvesziņas un arodu sētu, Vecpilsētas ielā 2, kur notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš.

Dobele

Godinot operdziedātāju un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Jāni Vītiņu, Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Vītiņa dzimtas pārstāvi, dziedātāju un diriģenti Noru Kalniņu organizē kamermūzikas koncertu brīvā dabā Spārnu pilskalnā. Šogad klausītājiem piedāvās trīsdaļīgu muzikālo programmu.

Pirmajā daļā plkst.18 tikko kā atjaunotajā Īles luterāņu baznīcā garīgās mūzikas koncertā izskanēs opusi no dāņu un vācu komponistu - Dītriha Bukstehūdes, Heinrika Šica un Johana Sebastiāna Baha - daiļrades.

Savukārt Spārnu pilskalnā plkst.19.30 atskaņos itāļu zelta baroka pārstāvju - Antonio Vivaldi, Georgu Frīdrihu Hendeli un Džovanni Alberto Ristori skaņdarbus. Īlē muzicēs senās mūzikas interpreti, dziedātāji - Ieva Sumeja, Aija Veismane, Nora Kalniņa un Ansis Bētiņš. Instrumentālajā sastāvā jau ceturto gadu nemainīgi pie klavesīna un ērģeļpozitīva Gertruda Jerjomenko. Pilskalnā atgriezīsies baroka čelliste Māra Botmane, kura muzicējusi tur pirms trim gadiem. Pirmo reizi Īlē skanēs divu traversflautu - Kristīnes Stumbures un Maijas Kļaviņas - dueti.

Vakara noslēgumā ap plkst.21, velkot paralēles ar pagātni, kad Vītiņa sieva vasaras saulgriežu naktī pilskalnā dziedājusi tautasdziesmas, šogad tiks aizdegts Jāņu ugunskurs un klausītāji varēs baudīt a cappella saulgriežu dziedājumus Anša Bētiņa un Artūra Čukura interpretācijā.

Jūrkalne

Jūrkalnes Ugunspļavā notiks saulgriežu svinības ar ugunsratu, rituāliem, dziesmām un dančiem. Ugunspļavā no plkst.20 līgos Ventspils novada folkloras kopas, un pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties arī saulgriežu darbnīcās un meistarklasēs.

Kad plkst.21 būs iekurts lielais ugunskurs, ļaudis dosies uz jūru. Saulei norietot, "Suitu dūdenieku" pavadījumā no stāvkrasta ripos ugunrats.

Tad plkst.23 Ugunspļavā iedegs pūdeli, un muzicēs ekoloģiskās mūzikas grupa "Ducele". Pusnaktī griezīs ugunsdzirnavas, un maģisko saulgriežu nakti noslēgs danči ar kapelu "Strops".

Doles sala

Daugavas muzejā Doles salā vasaras saulgriežu svinības sāksies plkst.20. Būs radošās darbnīcas, danči, dziesmas, ugunskurs līdz pat pusnaktij. Pasākumā dejos Salaspils deju kopa "Ūsa", dziedās Salaspils jauktais koris "Elpa", tradīcijās un dančos ievedīs folkloras kopa "Dandari", bet īsākās nakts gaidīšanu pie ugunskura noslēgs koklētāja Zane Sniķere.

Apmeklētāji aicināti līdzi ņemt piknika groziņu, kādu siltu pledu un Jāņu zāles vainagiem.

Būs iespēja iegādāties dažādu veidu sierus, muzejā ciemosies Lapsu mājas siers un Mazās muižas kazas piena siera ražotāji, darbosies arī ēdināšanas un kafijas telts.

Ventspils

Ventspilī Piejūras brīvdabas muzejā no plkst.21 vasaras saulgriežus varēs sagaidīt kopā ar amatieru kolektīvu priekšnesumiem. Trejdeviņu zāļu vainagu vīšanas darbnīcas, zāļu sievu stāstījumi, ticējumi un zīlēšana. Muzicēs Rucavas kapela "Paurupīte" un Ventspils folkloras kopa "Laipa". Plkst.22.30 sāksies gājiens ar kora "Kaiva" piedalīšanos un tradicionālo tautasdziesmu dziedāšanu cauri Enkuru parkam uz pludmali pie 7.laipas. Plkst.23 notiks meditācija un uguns skulptūras iedegšana pludmalē.

Sigulda

Siguldas novadā no plkst.17 līdz 21 pie Krimuldas Tautas nama norisināsies Zāļu dienas tirdziņš. Plkst.18 varēs doties kopīgā muzikālā ceļojumā ar "Hāgenskalna muzikantiem".

Savukārt no plkst.18 līdz 21 ikviens aicināts apmeklēt Turaidas muzejrezervātu, lai smeltos senas un mūsdienīgas zināšanas par pļavu augiem un Jāņu vainagiem, izjust savu piederību dabai un tautas tradīcijām, kā arī gūt spēku un enerģiju visai vasarai un gadam.

Saulkrasti

Saulkrastu novadā plkst.20 notiks vasaras saulgriežu ielīgošana Sējas muižas parkā pie Sējas dižozola, kur varēs dziedāt spēka dziesmas, ar seniem rituāliem aizdegt ugunskuru un veidot vainagu novada dižozolam.

Vasaras saulgriežu svinēšana Sējas muižas parkā notiks kopā ar folkloras kopu "Senleja", jaukto kori "Sēja", Sējas pamatskolas tautas deju kolektīvu "Ozolēni", Sējas pamatskolas vokālo ansambli "Notiņas", Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, koklētāju ansambli "Saule", Saulkrastu vidusskolas skolēnu deju kolektīvs "Saulīte" un Lojas teātri.

Smiltene

Smiltenes novada Launkalnes pagasta Zītaru pļavā plkst.4 kopā ar dabas pirtnieci Annu Luteri notiks saules modināšana.

Valmiera

Valmieras novadā plkst.19.30 Ķoņu kalnā sadziedāsies folkloras kopas.

Sēļu muižas parkā no plkst.16.00 līdz 19 Jāņus ielīgs kopā ar folkloras kopu "Sēlene", tautas mūzikas kopu "Sēļu muižas muzikanti" un folkloras draugiem.

Kocēnos aicinām no tuvākām un tālākām malām sanākt Jāņa bērnus, lai no plkst.18 iepirktos Saulgriežu tirdziņā, savukārt vēlāk Kokmuižas promenādē kopā izdzīvotu un tvertu saulgriežu burvību caur senlatviešu rituāliem, dziesmām un dančiem, kā arī meistarklasē darinātu savu īpašo vainagu un sietu Jāņu sieru.

No plkst.19 norisināsies vainagu pīšanas meistarklase kopā ar "Līgas floristika" meistarīgajām floristēm, ikviens interesents aicināts līdzi ņemt arī savas Jāņu zāles, lai padarītu paša darināto vainagu vēl īpašāku. Tāpat maģisko saulgriežu vakara noskaņu varēs izbaudīt, dodoties izbraucienā ar laivām pa Kokmuižas dīķi.

No plkst.20 varēs piedalīties gardākā Jāņu siera siešanā ar Agitu Majori, savukārt no plkst.21 "Svētkos Jāņa sētā" būs iespēja vērot un iesaistīties deju kopas "Savieši", Kocēnu pamatskolas "Saulīte" un Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīva "Gauja FIX" dejotāju priekšnesumos.

Tāpat pasākuma laikā norisināsies ugunsrituāls kopā ar Ingu Geduševu.

Kad saule būs pavadīta, sāksies latvju danči kopā ar grupu "Ballīšu orķestris" un pašdarbības kolektīviem. Tiks izdejotas visiem labi zināmas dejas - "Šurp, Jāņa bērni", "Pankūkas", "Oira", "Mugurdancis" un daudzas citas.

Plkst.19 Ēveles muižas parkā sagaidīs vasaras saulgriežus, Katrīnas Aplociņas vadībā pinot vainagus, vērojot kā top Jāņu siers. Varēs iegādāties Ēveles saimnieču sieto sieru, aplūkot Rūtas Kazākas augu zīmējumu izstādi, kopā veidot māla krūžu izstādi. Folkloras kopas "Rota" un kapelas "Rotas muzikanti" vadībā dziedāt līgo dziesmas un veikt saulgriežu rituālus.

Visos pasākumos ieeja ir bez maksas, izņemot koncertus Īles luterāņu baznīcā un Spārnu pilskalnā, Turaidas muzejrezervātā, kā arī Daugavas muzejā.

Vasaras saulgriežu rituāli galvenokārt ir saistīti ar uguni un ūdeni, kam šai naktī piemītot dzīvinošs spēks, tāpēc jāpeldas ezeros un upēs, kas tek pret sauli vai vismaz jāvārtās rasā.

Jāņuguni jādedzina pēc iespējas augstākās vietās, jo ticējumi vēsta, ka uguns nes svētību tik tālu, cik tālu redzams tās spīdums. Uguns jāaizdedz saulrietā un jāuztur degot līdz pat Jāņu dienas rītam.