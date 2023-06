Sākās ar neizskaidrojamām sāpēm kājā, tagad 24 gadus vecajai rīdziniecei vajadzīga palīdzība mugurkaula operācijas apmaksai

Valērijai ir 24 gadi. Šobrīd viņa atgādina ievainotu izbijušos zvirbulēnu. Pēdējie trīs gadi viņas dzīvē ir nepārtraukts ārstniecības maratons, cīnoties ar sāpēm un meklējot to cēloni. Pie ārstiem Valērija vērsās, kad viņai pēkšņi bez redzama iemesla sāka sāpēt labā kāja. Neirologi, traumatologi, neiroķirurgi… Tagad pat grūti saskaitīt, cik ārstu kabinetos Valērija pa šo laiku ir pabijusi. Problēmas ar kājām mediķi neatrada, bet sāpes tikmēr turpināja pastiprināties.

Beidzot viens no neirologiem rūpīgāk iedziļinājās jaunietes situācijā un nosūtīja viņu uz detalizētu visu mugurkaula daļu datortomogrāfiju. Izmeklējums parādīja, ka gar mugurkaulu ir izveidojušies divi audzēji. Par laimi, tie izrādījās labdabīgi, taču skar muguras smadzenes un spēcīgi spiež uz tām. Veidojumi aug lēnām, taču pa to laiku, kamēr ārsti vilcinājās ar diagnozes noteikšanu un sūtīja Valēriju no viena kabineta uz otru, tie bija paspējuši ievērojami palielināties. Jo lielāks audzējs, jo tas ir bīstamāks. Varbūt ne gluži pats par sevi, bet gan tāpēc, ka spiež uz tuvējiem nervu audiem, orgāniem un asinsvadiem, izraisot asas un ļoti spēcīgas sāpes.

Ārsts rekomendēja nevilkt laiku garumā un izoperēt audzējus pēc iespējas ātrāk. Operāciju Valērijai veica Stradiņa slimnīcā, taču jau pēc divām nedēļām viņas stāvoklis pasliktinājās – sāpes kļuva spēcīgākas, turklāt Valērija pārstāja just kāju. Ķirurgs, kurš veica operāciju, pēc Valērijas vārdiem, neko viņai nepaskaidroja – jauniete vēl joprojām nezina, ko ārstiem ir izdevies izdarīt operācijas laikā un kāpēc viņas stāvoklis pēkšņi sācis pasliktināties. Lai spētu noturēties kājās, Valērija toreiz pirmo reizi iegādājās speciālu spieķi atbalstam. Šodien pārvietoties bez spieķa palīdzības Valērija vairs nevar un, stāvoklim pasliktinoties, lai staigātu, viņai jau ir nepieciešami kruķi.

Valērijas vienīgā vēlēšanās šobrīd ir pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamo operāciju, lai atbrīvotos no mokošajām sāpēm. (foto no personiskā arhīva)

Neraugoties uz savu ārējo trauslumu, Valērija ir ļoti patstāvīgs, atbildīgs un spēcīgs cilvēks. Viņa ir vecākais bērns ģimenē – Valērijai ir 13 gadus veca māsa un brālis, kuram šobrīd ir 11 gadi. Ģimene dzīvo Ķengaragā, bet Valērija – VEF rajonā. Patstāvīgā dzīvē Valērija devās pēc 9. klases, iestājoties Rīgas Celtniecības koledžā un izvēloties arhitektūras mācību programmu. Pabeigt mācības Valērijai neizdevās – lai piepelnītos, viņa devās strādāt uz Spāniju, bet pēc tam sākās nelaime ar veselību.

Valērijas sirdslieta ir gleznošana, bet, lai nopelnītu iztikai, viņa ir iemācījusies taisīt tetovējumus. Kopā ar draugiem-māksliniekiem viņi īrē sev studiju. Uz turieni draugi ved Valēriju ar auto, jo pārvietoties ar sabiedrisko transportu nu jau vairākus mēnešus viņa vienkārši nav spējīga. Pēdējā laikā Valērijai ir grūti sēdēt, tāpēc strādāt viņa vairs nevar. Pēc neveiksmīgās operācijas jauniete nesaņēma nekādas konkrētākas rekomendācijas par turpmāko ārstēšanu. Izmisumā Valērija atkal sāka meklēt specialistu, kurš varētu ieteikt, ko darīt tālāk. Kārtējā maksas konsultācijā ķirurgs paziņoja, ka varot mēģināt veikt vēl vienu operāciju par naudu, taču garantijas neesot. Un deva mājienu, ka vajadzētu savlaicīgi padomāt durvju aiļu paplašināšanu dzīvoklī, lai nākotnē varētu pārvietoties ratiņkrēslā.

Valērija saprata, ka Latvijā viņas iespējas ir izsmeltas, un sāka meklēt informāciju internetā. Tā viņa atrada Barselonā ārstu Bartolomeo Oliveru, nosūtīja viņam visus savus medicīniskos dokumentus un pierakstījās uz tiešsaistes konsultāciju medicīnas centrā Centro Medico Teknon. Bartolomeo Olivers ir medicīnas zinātņu doktors, neiroķirurgs ar vairāk nekā četrdesmit gadu pieredzi. Viena no viņa specializācijām ir mugurkaula neiroloģisko patoloģiju ārstēšana. Savā darbā ķirurgs izmanto modernāko aprīkojumu – robotizētu konsoli, aparātu Novalis, kibernazi un citas mūsdienīgas sistēmas.

Pazīstamais ārsts ir Katalonijas neiroķirurgu biedrības priekšsēdētājs, kā arī vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju un 300 referātu autors. Viņš ir palīdzējis atgriezties aktīvā dzīvē simtiem pacientu no visas pasaules. Konsultācijas laikā Bartolomeo Olivers uzdāvināja Valērijai cerību, apstiprinot atkārtotas operācijas nepieciešamību un apliecinot, ka viņas stāvoklis tās rezultātā ne tikai nepasliktināsies, bet, iespējams, pat uzlabosies. Lipoma un cista spiež uz nerviem, tāpēc smadzeņu signāli nenonāk līdz kājām, kā rezultātā kāja tirpst un kļūst nejūtīga. Veicot pareizu ķirurģisko iejaukšanos, sāpēm būtu jāpazūd.

Klīnika ir gatava uzņemt Valēriju, operācijas un rehabilitācijas termiņi ir precīzi saplānoti līdz pat stundai. Ārstēšanās tāmi un plānu Valērija saņēma aprīlī. Kopējās izmaksas ir 23 470 eiro. Valērija saprata, ka viņai tā ir nereāla summa, un nolaida rokas.

Bija vajadzīgs mēnesis, kamēr draugi un vecāki pierunāja viņu vērsties pēc palīdzības labdarības fondā BeOpen. Tā ir vienīga iespēja izglābt jauno sievieti, lai viņa spētu pilnvērtīgi kustēties.

Šobrīd Valērija ir atguvusi ticību sev. Viņa nopietni studē grāmatu “Tu esi placebo”, kuras autors ir medicīnas zinātņu doktors, neiroķīmijas un neirobioloģijas profesors Džo Dispenza. Grāmata palīdz cilvēkiem mainīt domāšanu un noskaņot prātu, lai uzlabotu savu veselību un dzīves kvalitāti, pierādot, ka katrā no mums ir ielikta spēja izārstēt sevi pašam. Šobrīd Valērija rod tajā atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, gūstot psiholoģisko palīdzību. Milzīgu atbalstu Valērijai sniedz arī draugi un vecāki, kuri ļoti pārdzīvo par viņas veselību.

Valērijas vienīgā vēlēšanās šobrīd ir pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamo operāciju, lai atbrīvotos no mokošajām sāpēm. Vēl viņa sapņo kādreiz atvērt mākslas galeriju un paņemt sev kucēnu. Viņa tic, ka pēc operācijas spēs staigāt bez spieķa un varēs doties garākās pastaigās ar suni. Savukārt galerija ir sapnis tālākai nākotnei…

Mēs varam palīdzēt Valērijai nostāties uz kājām – vistiešākajā nozīmē.

Kā palīdzēt

🔴 Zvanot ziedojumu tālruni 9 000 63 84. Maksa par zvanu – 1,42 eiro.

🔴 Pārskaitot jebkuru summu operācijas apmaksai. Labdarības fonds BeOpen projekta “Zaļā lampa” un “labo darbu diena radio Baltkom ēterā” ietvaros ir atvēris Valērijai speciālu ziedojumu kontu. No kontā ienākušajiem līdzekļiem netiek ieturēti nekādi procenti vai komisijas maksas, visa savāktā summa tiks novirzīta klīnikai Centro Medico Teknon operācijas apmaksai. Ceļu līdz klīnikai Valērija ir apņēmusies samaksāt pati. Ir nepieciešams atbalsts pašai operācijai.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr. LV83 CBBR 1123 2155 00160

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Valērijai Samsonovai