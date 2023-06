VIDEO: "Baltijas antifašisti" ir noziedzīga organizācija

LTV raidījums “de facto” atgādina, ka grupas kanālos regulāri tiek pausts atbalsts Krievijas izvērstajam karam Ukrainā un publicēti aicinājumi vākt informāciju par Latvijas valsts amatpersonām. Novembrī izmeklēšanu pret “Baltijas antifašistiem” sāka Valsts drošības dienests.

Jau piekto mēnesi apcietinājumā atrodas Latvijas Krievu savienības biedre Tatjana Andrijeca, kura pērn zināmu atpazīstamību iemantoja, protestējot pret padomju okupācijas pieminekļu nojaukšanu. Pērn jaunietei uzteica darbu Rīgas domē, un viņa aizbrauca turpināt studijas Sanktpēterburgā. Andrijecu apcietināja februārī, kad viņa uz brīdi atgriezās Latvijā, skaidro "de facto".

Viens no Krievu savienības līderiem, Rīgas domes deputāts Miroslavs Mitrofanovs stāsta, ka Andrijeca aizbraucot darbību partijā apturēja. Viņš gan vairākas reizes ar Andrijecu runājis, un viņa esot noliegusi saistību ar “Telegram” kanāliem. “Viņa pat zvērēja, ka viņa nav saistīta nekādām tur darba attiecībām. Cits jautājums, protams, tur [Krievijā] izveidojās tāds mazais “tusiņš” no Latvijas emigrantiem, kuri atbraukuši no Rīgas, no Daugavpils. Un viņi savā sulā tur vārījās,” stāsta Mitrofanovs.

Sākotnēji drošības dienests kriminālprocesu uzsāka pēc panta par palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, taču jūnija sākumā Andrijecai un citiem inkriminēja daudz smagāku pantu – noziedzīgas organizācijas vadīšanu un piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos noziegumos. Minimālais sods par to ir 10 gadi.

“Tagad, kas ir par stāstu, es nezinu. Man gribētos redzēt, uz ko balstās šī apsūdzība, jo tā ir pārāk nopietna,” saka Mitrofanovs.

Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets stāsta, ka “Baltijas antifašistu” izveidoto “Telegram” grupu mērķis ir Latvijā radīt starpetnisko spriedzi, izplatot dažādus prokremliskus vēstījumus, noskaņojot cilvēkus pret Latvijas valsti un apšaubot noziegumus, kurus Krievija ir paveikusi pret Ukrainu, vēsta "de facto".

Mežviets apstiprina, ka kriminālprocesā aizturētas vairākas personas, kas bijušas iesaistītas minētā propagandas resursa uzturēšanā: “Vairākām personām ir piemērots apcietinājums. Izmeklēšana šajā kriminālprocesā turpinās, un šīs personas, es ceru, tiks sauktas pie atbildības.”

Publikācijas “Baltijas antifašistu” kanālā norāda, ka, neskaitot Andrijecu, apcietinājumā atrodas arī divi zināmāki dažādu prokremlisku organizāciju aktīvisti - Aleksandrs Žguns un Staņislavs Bukains.

Tikmēr, pēc visa spriežot, no robežas otras puses “Baltijas antifašistu” kanālā citi grupas dalībnieki turpina publicēt Krievijas propagandas vēstījumus. Viena no aktīvistēm Viktorija Matule kādā video izteicās, ka īstie “Baltijas antifašistu” konta administratori atrodas “ārpus NATO okupētajām teritorijām” un ka viņi atgriezīsies “tikai ar tanku”.

Arī aktīvisti Sergejs Vasiļjevs un Vadims Avva videouzrunā Latvijas drošības dienestam centās iegalvot, ka Latvijā apcietinātajiem ar “Telegram” kanālu nav nekāda sakara.

Avva un Vasiļjevs ik pa laikam uzstājas Kremļa televīzijas pārraidēs, izplatot melus par Latvijas politiku. “Vispār Latvijas pastāvēšanas jēga - tāpat kā visas Baltijas - ir maksimāla kaitējuma nodarīšana Krievijai un katram krievam,” vienā no Krievijas šoviem skaidroja Vasiļjevs.

Pirms pāris gadiem Avva kopā ar toreizējo Saeimas deputātu Aldi Gobzemu sāka projektu “Atmoda 3.0”, kura mērķis it kā bija uzsākt diskusiju latviešu un krievu starpā. Gobzema un Avvas projekts vairāk bija abu dialogs un ilgi neturpinājās, skaidro "de facto".

Latvijas Krievu savienībā agrāk Avvu uztvēruši kā draugu, tagad kā ienaidnieku, jo vairākkārt aicinājis partiju pašlikvidēties. “Pēc tam, kad viņš aizbrauca, nevienu reizi neesmu ar viņu runājis, un vispār man diezgan pretīgi par šo cilvēku runāt tagad,” noteica Mitrofanovs.

Šonedēļ Saeimas Iekšējās drošības apakškomisija uzklausīja Valsts drošības dienestu un iepazinās ar iestādes gada pārskatu. Slēgtā sēdē deputāti arī tikuši informēti par izmeklēšanu pret “Baltijas antifašistiem”.

Apakškomisijas vadītājs Edvīns Šnore (NA) gribētu, lai drošības dienests aktīvāk pievērstos ne tikai atklāti prokremliski noskaņotajiem, bet Krievijas ietekmes aģentiem, kuri ar slēptākām metodēm cenšas ietekmēt sabiedrisko domu Kremlim izdevīgā virzienā. Dienesta pārstāvji esot apliecinājuši, ka viņi Krievijas ietekmes aģentiem pievēršas ne tikai krieviskajā, bet arī latviskajā vidē, sacīja Šnore.