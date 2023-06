“Tas nav domāts sievietēm!” IT administrators neiesaka kolēģei pārāk darboties ap datoru; atļauj tikai nomainīt tinti

Atskatoties uz "Women4Cyber Latvia" rašanās ideju, Elīna teica: “Es pati saknē nenāku no tehnoloģiju vides, bet 2020.gadā piedalījos "Riga TechGirls" programmā “Iepazīsti tehnoloģijas”. Ja pareizi atceros, tad tās mērķis bija iesaistīt sievietes tehnoloģiju nozarē un veidot apmācības.

"Riga TechGirls" ņēma vērā toreizējos apstākļus, jo bija pandēmijas gads. Izpētot dažādus datus, secināja, ka sievietes darba tirgū ir visvairāk skartās, piemēram, zaudē darbu pandēmijas iespaidā.

Jaunā māmiņa interesējās par tehnoloģijām

Tajā laikā es biju mājās kā jaunā mamma. Man ideja par tehnoloģijām vienmēr šķitusi ļoti saistoša, jo es sapratu, uz ko pasaule virzās, ka tehnoloģijas būs jāzina, ka ir iespējams strādāt kādā tehnoloģiju jomā, ka tehnoloģiju pārzināšana ir ļoti liels pluss.

Man interese [par tehnoloģijām] vienmēr bija, bet valdīja arī stereotipi: ja tu tehnoloģijas neesi mācījies universitātē, ja tu neesi jau no pašiem sākumiem bijis saistīts ar IT jomu, tu nevari tajā darboties!”

Tas nav domāts sievietēm!

Elīna atminējās, ka aptuveni 20 gadu vecumā, kad viņa sāka strādāt kādā uzņēmumā, darba kolēģis, kas bija kompānijas IT atbalsta vadītājs un administrators, izturējās noraidoši pret viņas vēlmi uzzināt vairāk par tehnoloģijām.

“Kad es kādreiz viņam prasīju: “Lūdzu, pastāsti un parādi, lai es pati varētu kaut ko izdarīt, lai man nav katru reizi pie tevis jānāk un jāvaicā, kas jādara ar datoru, kādas ir programmas, kas man nepieciešams darbam,” es saņēmu atbildi: “Nē, nevajag, nesanāks! Tas nav domāts tādā veidā! Tas nav domāts sievietēm!”

Atļāva tikai nomainīt printerim tinti

Tas notika 2000.gadu sākumā. Viņš teica: “Tur ir jāmācās, tur ir jālasa grāmatas, nevar vienkārši vienā dienā sākt interesēties [par tehnoloģijām] un vispār darboties ar tām. Labi, tu vari nomainīt printerim tinti, bet vairāk neko nē. Pārējo atstāj speciālistu ziņā!”

Tā kopš 2000.gadu sākuma, kad es kā jauniete biju praksē uzņēmumā tikko pēc skolas, dzīvoju ar stereotipu: ja tu neesi sācis interesēties par tehnoloģijām jau no pašiem sākumiem, tad tās nav domātas tev.”

Entuziastiski ķēra iespēju apgūt tehnoloģijas

Taču nepilnus 20 gadus pēc tam (2020.gadā) Elīna, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, ļoti entuziastiski ķēra iespēju uzzināt vairāk par tehnoloģijām. 3 mēnešus apgūstot tehnoloģiju iepazīšanas programmu, viņa uzzināja par daudz un dažādiem tehnoloģiju virzieniem.

Līdz tam viņa nebija iedziļinājusies, cik nozare ir plaša un interesanta. ““Riga TechGirls” programma visu salika pa plauktiņiem un sniedza daudz interesantas informācijas, ka IT joma nav tikai programmēšana, ka ir arī IT projektu vadība, produktu vadība un dažādas programmēšanas valodas (to gan es zināju).

IT jomā viss likās tik garšīgs!

Programmā tik smalki un forši visu salika pa plauktiņiem, ka tas mani ļoti iedrošināja.” Apmācībās Elīna sastapa arī ļoti atbalstošas pasniedzējas.

“Sekoja mans nākamais solis, un es pieteicos "Riga TechGirls" mentoru programmai. Paralēli arī pieteicos un izturēju konkursu “JavaScript” programmēšanas apmācībās. Likās, ka IT sfērā viss ir tik garšīgs, ka jāķer iespējas! Kad tad, ja ne tagad? Vienmēr ir iespēja atteikties!”

Sadarbojās ar mentori Ievu Ilvesu

Runājot par mentoru programmu, Elīna atzina, ka tolaik nezināja, kuru virzienu izvēlēties. “Likās, ka manas prasmes un iepriekšējās pieredzes atbilst dažādiem virzieniem. Tā kā mana izglītība ir saistīta ar projektu vadību, bet virziens ir tieši kultūras projektu vadība (Kultūras koledžā es studēju projektu vadību), mentoru programmā izvēlējos apgūt projektu vadību. Mana mentore bija Ieva Ilvesa, kas ir saistīta gan ar kiberdrošības jomu, gan arī organizatoriskiem darbiem.

Jau toreiz, mentoru programmas laikā, es sāku domāt par kiberdrošību, jo mani ļoti uzrunāja šie drošības jautājumi. Mani vispār uzrunā tas, lai cilvēki būtu informēti par drošību, it sevišķi par drošību digitālajā vidē.

Es mazliet nobijos!

Bet jāatzīst, ka tajā laikā man šķita: es neesmu tik pieredzējusi, tās ir tikai manas fantāzijas un domas. Es mazliet nobijos!

Līdz ar to, izvēloties virzienus, kuros saņemt mentora atbalstu, es neaizgāju taisnā ceļā pie mentora, kas ir tīrs kiberdrošības profesionālis.” Elīnas mentorē bija apvienotas dažādas profesionālās prasmes. “Tas man palīdzēja,” viņa atzina.

Ir nepieciešams atbalsts

“Jau tajā laikā es sāku domāt: varbūt man būtu bijis vieglāk izšķirties [par aktivitātēm kiberdrošības jomā], ja tolaik būtu darbojusies bāzes atbalsta vieta, kur varētu vairāk uzzināt par kiberdrošību. Skaidrs, ka mēs varam daudz lasīt internetā, tur ir ļoti daudz informācijas.

Bet tādam cilvēkam, kurš ir tikko sācis, kuram ir tikko radusies interese [par kiberdrošību], ir nepieciešams atbalsts. It sevišķi sievietēm. Man liekas, ka sievietes ir mazliet nepārliecinātākas tad, ja vēlas sākt kaut ko jaunu, ja ir interese, bet vēl nezina nianses.

Sāka strādāt “Riga TechGirls”

Jau tajā laikā es sāku domāt, ka būtu bijis forši, ja darbotos kopiena tieši sievietēm, kas vēlas darboties kiberdrošības jomā. Būtu jauki, ja tur varētu drošā vidē kaut ko pajautāt un aprunāties ar speciālistēm. Bet toreiz tas palika domas līmenī.

Es pabeidzu mentoru programmu, un turpmāk mana profesionālā darbošanās aizvirzījās tā, ka es pati sāku strādāt “Riga TechGirls” organizācijā par projektu vadītāju un pati sāku organizēt mācību programmu “Iepazīsti tehnoloģijas”, ko pirms gada biju apguvusi.

Gads pēc gada, un es arvien vairāk uzzināju par tehnoloģijām. Ļoti svarīgi ir atrasties tādā vidē, jo tad zināšanas pievelkas.”

Savas prasmes salika kopā ar interesi par kiberdrošību

“Bet mana doma par atbalsta vietu sievietēm kiberdrošībā joprojām bija ļoti dzīva,” Elīna teica un pastāstīja, ka, pamazām darbojoties šajā joma, viņa kopā ar citām ieinteresētām dāmām nolēma Latvijā dibināt īpašu kopienu sievietēm, kas darbojas kiberdrošības jomā.

Komandas pamata kodolā ir Elīna, Ilze Platniece-Bružāne, Anna Andersone, Aiva Staņēviča, Līna Marta Sarma un Ieva Ilvesa.

“Ļoti patīkami, ka idejai noticēju ne tikai es, bet arī citi. Priecājos, ka bija vēl kāds, kas palīdzēja un atbalstīja.” Šī gada sākumā pieteikums par īpašas kopienas Latvijā veidošanu tika pieņemts un apstiprināts starptautiskajā iniciatīvā "Women4Cyber", un aprīļa beigās notika organizācijas "Women4Cyber Latvia" atklāšanas pasākums.

Elīna saprata: lai arī viņa nav profesionāla kiberdrošības eksperte, tas netraucēja salikt kopā viņas organizatoriskās prasmes, projektu vadības prasmes un lielo interesi par kiberdrošību.

Viss var izdoties!

Vai Elīnai izdevās nepilnu 20 gadu laikā tikt vaļā no pārliecības, ko tolaik viņai kā jaunai darbiniecei iedvesa uzņēmuma IT administrators, sakot, ka sievietēm IT jomā nav jāiesaistās un tā nav domāta cilvēkiem, kuri tajā nedarbojas kopš skolas laikiem? “Noteikti! Viennozīmīgi!

Es arī tālāk gribu nest vēstījumu, ka viss var izdoties, it sevišķi mūsu straujajā un digitālajā laikmetā. Daudz kam vairs nav nekādas nozīmes. Visu izšķir tikai vēlme darīt, mērķtiecīgums un ticība sev!

Svarīgais kopienas atbalsts

Ja ticība sev kādreiz pieklibo, ļoti svarīgs ir kopienas atbalsts. Man ļoti liels atbalsts ir "Riga TechGirls" komanda.”

“Varu teikt ļoti lielu paldies "Riga TechGirls" kopienai, vadībai, kas dod labvēlīgu augsni, lai varētu šādas idejas attīstīt, audzēt, kā arī dod ticību, kas tas ir iespējams un ka sievietēm IT nozarē tiešām ir vieta! Nav nozīmes, vai cilvēks ir sieviete vai vīrietis, bet svarīgs ir mērķtiecīgums un atbalstoša vide.”

Var strādāt no mājām un apvienot ar bērnu audzināšanu

Elīna arī norādīja, ka darbošanās IT jomā ir apvienojama ar ģimenes dzīvi un bērnu audzināšanu. “Esmu ļoti priecīga, ka mana profesionālā karjera, darbošanās ir IT nozarē. Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma es neatgriezos iepriekšējā darba vietā, kas nebija saistīta ar IT vidi.

Man kā jaunai mammai bija ļoti svarīgi, ka varu strādāt no mājām. Darba devējs, darba vide atbalsta personīgu laika plānošanu.” Nozarē ir iespējams strādāt gan birojos, gan mājās. Parasti darba devēji ir ļoti pretimnākoši.

Attālinātais darbs patlaban nav retums

“Tas nav mīts, ka darbu iespējams apvienot ar privāto dzīvi un mājas dzīvi. Ir iespējams balanss. Ir iespējams aiziet pēc bērniem uz skolu, strādāt un saplānot laiku.”

Arī kovida pandēmija veicināja attālinātā darba izplatību. “Visi ir ļoti saprotoši, ja kādā brīdī bērns ir mājās apslimis un var parādīties kamerā sapulces vidū. IT vide vispār ir ļoti atbalstoša un saprotoša.”

Droši uzrunā nepazīstamus cilvēkus un vaicā padomus

Arī tad, ja kāds cilvēks vēlas ienākt IT vidē vai grib pārkvalificēties saistībā ar tehnoloģijām, parasti viņš iepazīstas ar ļoti atbalstošiem ļaudīm.

“Man ir bijušas reizes, kad uzrunāju nepazīstamus cilvēkus, piemēram, “LinkedIn”, jo vajag kādu padomu vai redzu interesantu profilu. Ja mani interesē, kā cilvēks to izdarījis, es uzrakstu: “Mani uzrunāja jūsu pieredze, vai jūs varētu padalīties ar to?” Nevienu reizi neesmu saņēmusi atteikumu! Ne no saviem kolēģiem, kas ir "Riga TechGirls" komandā, ne arī no citiem cilvēkiem.”

Aicina sadarboties gan profesionāles, gan iesācējas

"Women4Cyber Latvia" mērķis ir gan veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp jau esošajām kiberdrošības ekspertēm, gan arī organizēt izglītojošus pasākumus un kursus dažādās kiberdrošības jomās, lai piesaistītu jaunas speciālistes.

Kopienā var pieteikties gan tās sievietes, kas jau ir profesionāles kiberdrošības jomā, gan tās, kas vēl tikai interesējas par iespējamo darbošanos tajā.

Līdz šim kopienā jau pieteikušās aptuveni 100 sievietes. “Manuprāt, tas ir burvīgs skaitlis. Tas nozīmē, ka sievietes vēlas [darboties kiberdrošības jomā] un šāda kopiena ir vajadzīga,” Elīna pauda prieku.