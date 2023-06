"Viņu pašu valdība viņiem melo. Viņiem jāzina patiesība par to, kas notiek Ukrainā, par to, kā prezidenta Vladimira Putina darbības ir Maskavai izraisījušas stratēģisku katastrofu un atmetušas atpakaļ valsts attīstību par, domājams, vismaz veselu paaudzi. Kā lai šo patiesību nokomunicējam Krievijas cilvēkiem?" retoriski vaicāja vēstnieks.

2018. gadā viņš kā diplomāts tika izraidīts no Krievijas. "Lielā mērā tāpēc, ka kritizējām Krieviju par to, ko tā darīja un dara pati ar savu tautu, ieskaitot aizliegtu ķīmisko ieroču pielietošanu," paskaidroja Robinsons.

Viņš uzsvēra, ka tieši tāpēc ir slavējis Latviju par Krievijas žurnālistu uzņemšanu. "Manuprāt, tas apliecina Latvijas apņēmību aizstāvēt fundamentālās brīvības un cilvēktiesības. Mūsu drošība nav tikai militāra, tās ir vērtības, tā ir arhitektūra, ko esam izveidojuši šo vērtību aizsargāšanai," sacīja Robinsons. "Latvija saprot, kas notiek tad, kad atsakāmies no šīm vērtībām, vai tad, kad tās apdraud ārēji spēki. Saprot nepieciešamību tās aizstāvēt. Tāpēc priecājos, ka Latvija ir radījusi drošu vidi Krievijas žurnālistiem, un, manuprāt, tas apliecina Latvijas izpratni par to, ko īsti nozīmē karš Ukrainā un Putina veiktās represijas pret savu tautu."

ASV vēstnieks kategoriski nosodīja Krievijas bieži izteiktos kodoluzbrukumu draudus un norādīja, ka ASV nav mainījušas savu nostāju kodoljautājumos. "Mēs joprojām atbalstām starptautisko, daudzpusējo bruņojuma kontroli. Kā atbildīga kodolvalsts, esam gatavi rīkoties atbildīgi. Šo pozīciju neesam mainījuši. Ja Krievija vēlētos atgriezties pie nopietna dialoga, tad šīs durvis turam atvērtas. Bet neesam novērojuši par to nekādu interesi, tāpat kā neredzam arī Krievijas izturēšanās izmaiņas. Viņu bezatbildīgo retoriku esam noraidījuši un nosodījuši, paralēli turpinām šīs diskusijas NATO iekšienē, lai nodrošinātu, ka esam gatavi atturēšanai un aizsardzībai," sacīja Robinsons.

Vēstnieks pauda izpratni par Latvijas centieniem stiprināt latviešu valodas un kultūras stāvokli valstī, mazinot komunikāciju krievu valodā, tomēr norādīja, ka arī ASV vēstniecība dažos gadījumos turpina komunicēt krieviski, jo tiecas ar saviem vēstījumiem sasniegt visas auditorijas, visus Latvijas cilvēkus.

"Mēs nevēlamies radīt lauku dezinformācijai. Tiecamies dot tai pretsparu," uzsvēra Robinsons. "Tas ir mans izaicinājums kā diplomātam - rast veidu, kā sasniegt visas Latvijas sabiedrības daļas, un pārliecināties, ka mūsu vēstījums ir sadzirdēts, ka esam nokomunicējuši mūsu politiku. Arī medijiem ir jāturpina adaptēties, arī pārliecināties, ka tiek sasniegtas jaunas auditorijas."

Jautāts par ASV atbalstu Ukrainas bruņoto spēku triecieniem pa Krievijas teritoriju, ASV vēstnieks noliedza, ka kaut kas būtu mainījies - Vašingtona šādus uzbrukumus neatbalsta.

"Taču vienlaikus ir jāatceras, kas šo karu sāka - tā bija Maskava; kas īsteno zvērības - tā ir Maskava, tāpēc tikai Maskava ir atbildīga par to situāciju, kāda valda šobrīd. Un tieši Maskava var izbeigt šo karu šodien pat. Tam pat nav vajadzīgi tādi sarežģīti procesi kā sarunas, Maskava var vienkārši pārtraukt šo agresijas un noziegumu karu, un mēs mudinām Maskavu to darīt," norādīja Robinsons. "Kā teica Baidens, uzvara karā ir veids, kā dabūt Krieviju ārā no Ukrainas."

Vēstnieks uzsvēra, ka ASV atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. "Tāpēc Maskavai ir jāsaprot, ka tā nevar gūt panākumus, tā nevar uzvarēt. Pavisam nesen izziņojām jaunu palīdzības programmu, kurā ietilpst papildu bruņojums un munīcija, lai Ukraina spētu sevi aizsargāt," viņš piebilda.