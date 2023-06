Dailes teātris paziņo: Hermanis publiski izplata personiskus apvainojumus un nepatiesu informāciju

Kā zināms, Latvijas teātra pasauli nupat satricinājis divu režijas grandu publisks kašķis. Jaunā Rīgas un Dailes teātru mākslinieciskie vadītāji - Alvis Hermanis un Viesturs Kairišs, izmantojot sociālos tīklus, ir apvainojuši citus citu melos, neētiskā rīcībā, pārvilinot aktierus, un nicīgā attieksmē pret citiem teātru kolektīviem.

“Dailes teātris paskaidro, ka pašreiz mums ir četras brīvas aktieru štata vietas, un esam uzrunājuši nevis divpadsmit, bet trīs konkrētus jaunos aktierus un vienu vidējās paaudzes aktieri, lai piedāvātu darbu Dailes teātrī. Mūsu nākamās sezonas repertuārs ir saplānots, un jau noris darbs pie aiznākošās sezonas izrādēm. Lai nodrošinātu visus plānotos jauniestudējumus ar režisoru pieprasīto aktieru sastāvu, mums ir nepieciešams jau minētās brīvās štata vietas aizpildīt. Lielākais pieprasījums ir pēc jaunākas paaudzes aktieriem. Teātra mākslinieciskais direktors V. Kairišs visas sezonas garumā ir apzinājis Dailes teātrim potenciāli interesantos jaunos aktierus no visas Latvijas,” vēstīts paziņojumā.

“Uzrunātajiem aktieriem netiek solīts nekas vairāk kā esošajiem Dailes aktieriem. Visiem tiek piedāvāti tādi paši darba līgumi – vienāds atalgojums un vienādi darba pienākumi. Tāpat kā visiem Dailes aktieriem, arī uzrunātajiem aktieriem parastā kārtībā ir jāpiedalās nākošās sezonas izrāžu režisoru organizētā aktieru atlases procesā uz konkrētiem iestudējumiem,” norādīts Dailes teātra paziņojumā, “mēs respektējam uzrunāto aktieru iepriekšējos pienākumus un dotos solījumus citiem teātriem. Mēs esam apliecinājuši savu gatavību pielāgot savu izrāžu repertuāru ar jaunuzņemto aktieru piedalīšanos viņu iepriekšējās darba vietas repertuāram tik tālu, cik tas ir iepriekš bijis ieplānots. Tāpat kā jebkurā darba vietā, ja darbinieks nolemj pārtraukt darba attiecības, viņam par to ir laicīgi jābrīdina darba devējs un abām pusēm ir jāvienojas par abpusēji pieņemamu veidu, kā tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības.”

Dailes teātris izsaka nožēlu, ka A. Hermanis ir publiskojis nepatiesus apgalvojumus, un “mēs aicinām viņu tos tik pat publiski atsaukt. Tomēr priecājamies par uzsākto sarunu par aktieru profesionālo izglītību un profesionālo teātru lomu tajā. Esam gatavi aicināt citus teātrus un Kultūras ministriju uz racionālu diskusiju par to, kā veiksmīgāk organizēt šo procesu turpmāk.”

Dailes teātrim sava studija nav bijusi kopš 2009. gada. “Šovasar sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju esam ieplānojuši uzņemt aktieru kursu ar muzikālo specializāciju, lai līdzfinansētu 10 studentu pirmā gada mācības. Liels Latvijas uzņēmums Dailes teātrim ir apliecinājis arī savu gatavību ieguldīt Latvijas teātra nākotnē,” norādīts paziņojumā, “Dailes teātris var apsolīt, ka nevienam no studentiem nebūs pienākums pēc studiju beigām noteikti un zināmu laiku strādāt Dailes teātrī – viņi būs pilnīgi brīvi izvēlēties, kurā teātrī pēc tam strādāt. Tāpat apliecinām, ka nevienam no Dailes teātra aktieriem, kas tiks uzaicināts strādāt citā teātrī, netiks likti nekādi ierobežojumi to darīt saskaņā ar attiecīgu vienošanos. Dailes līdzšinējā pieredze apliecina, ka teātru savstarpējā konkurencē ieguvēji ir visi.”