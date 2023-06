Valsts plāno kompensēt energoresursu sadārdzinājumu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem

Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) norāda, ka atbalstu energoresursu izmaksu daļējai kompensācijai plānots sniegt, vadoties pēc mājsaimniecību ienākumu līmeņa. Atbalstu paredzēts sniegt mājsaimniecībām, kuru kopējie izdevumi par mājokli (elektroenerģiju, dabasgāzi, siltumenerģiju, ūdeni atkritumu izvešanu un tamlīdzīgi) pārsniedz 30% no ienākumiem uz vienu mājsaimniecībā deklarēto personu. Izmaksās netiks ņemta vērā īres maksa.

Paredzēts, ka Energoresursu izmaksu kompensācijas informācijas sistēmā (EIKIS) tiks apkopota informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datubāzēm, lai radītu algoritmu, kas ļaus noteikt konkrētā mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaitu un to ienākumu līmeni. Mājsaimniecību šai gadījumā definēs konkrētajā adresē deklarēto cilvēku skaits. Lai to noteiktu, tiks izmantots PMLP Fizisko personu reģistrs. Tas nozīmēs, ka iedzīvotājiem atbalsta saņemšanai jābūt deklarētiem savā faktiskajā dzīvesvietā.

Savukārt, lai novērtētu mājsaimniecības ienākumus, tiks izmantota VID pieejamā informācija.

Plānots, ka šis atbalsts varētu tikt piešķirts 2023./2024. gada apkures sezonā, ja energoresursu cenas pārsniegtu noteiktu slieksni, ko apstiprinātu MK, līdzīgi kā tas tika paredzēts 2022./2023. gada apkures sezonā.

Savukārt attiecībā uz mērķēta atbalsta piešķiršanai nepieciešamās EIKIS izstrādi, paredzams, ka, lai jau 2023. gada apkures sezonas sākumā varētu sākt administrēt atbalstu EIKIS, EIKIS izstrādes termiņš tiek noteikts līdz šī gada 30. septembrim. Lai iekļautos termiņā, EIKIS izstrāde ir jāsāk ne vēlāk kā 2023. gada 15. maijā. Attiecīgi no pirmā oktobra tā varētu veiksmīgi sākt darboties.

KEM skaidro, ka kopumā EIKIS tiktu veidota tā, ka atbalsta saņēmējam nebūtu jāsniedz nekāda informācija tieši Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), bet gan tā atbalsta devējs, piemēram, elektroenerģijas vai siltumenerģijas tirgotājs, veic datu apmaiņu EIKIS, kurā jau pieejama visa atbalsta sniegšanai nepieciešamā informācija par personu. Atsevišķos gadījumos, kad būtu nepieciešams manuāls izvērtējums, atbalsta saņēmējs varētu sniegt nepieciešamo informāciju, lai saņemtu atbalstu, taču galvenā informācijas apmaiņa notiktu automātiski.

Lai EIKIS tiktu izstrādāta un ieviesta plānotajā apjomā un termiņā, nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, visticamāk, tas tiks īstenots ar grozījumiem Atbalsta likumā, kā arī tiks noslēgta starpresoru vienošanās par datu integrāciju. BVKB sniegtajās izmaksu aplēsēs norādīts, ka EIKIS izstrāde, tajā skaitā integrācija ar citām sistēmām, kopumā izmaksās līdz 2,348 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tostarp pirmajai kārtai 2023. gadā vajadzīgi 1,15 miljoni eiro, bet otrajai 2024.gadā - 1,198 miljoni eiro.

Lai no 2023. gada oktobra nodrošinātu mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni daļēji automātiska, automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanu energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, uzdots BVKB izstrādāt informācijas tehnoloģiju vienoto risinājumu automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli, kā arī risinājumu automatizēta mērķētā atbalsta ieviešanai un administrēšanai.

Savukārt KEM uzdots līdz šī gada 31. jūlijam izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Atbalsta likumā, ietverot regulējumu vienotā atbalsta risinājuma mājsaimniecībām ieviešanai ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni darbības un mērķētā atbalsta sniegšanas vispārējiem principiem, kā arī regulējumu par iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, no kurām nepieciešams saņemt informāciju noteiktā apjomā un nodrošināt datu apmaiņu informācijas tehnoloģiju sistēmas darbības nodrošināšanai.

Tāpat uzdots pieņemt zināšanai, ka risinājuma administrēšanai būs nepieciešamas papildu četras jaunas amata vietas BVKB, kas tiks nodrošinātas nepalielinot kopējo amata vietu skaitu valsts pārvaldē.

EIKIS izstrādei un uzturēšanai, tajā skaitā četru amata vietu nodrošināšanai BVKB, 2023. gadā nepieciešamo finansējumu 1 300 496 eiro apmērā paredzēts nodrošināt no gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma programmā "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai".

BVKB uzdots noslēgt starpresoru vienošanās ar VID, PMLP, VSAA (un citām institūcijām, ja identificēta nepieciešamība ar tām sadarboties) par savstarpēju datu apmaiņu un integrāciju EIKIS izstrādei un darbības nodrošināšanai.