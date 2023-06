Atjaunos grūstošo Tukuma Gaisa tiltu

Daudzi vietējie bija ieminuši taciņu pāri sliedēm un skrēja tām pāri, riskējot ar savu dzīvību, jo viņi neuzticējās grūstošā tilta konstrukcijām. Tagad tilts, kas pēdējo lielo remontu esot piedzīvojis pirms gadiem četrdesmit, ir slēgts un to pārbūvē. Par tā esamību vietējā vara atcerējās aizpērn, īsi pirms pašvaldību vēlēšanām, un solīja to atjaunot. Šoreiz vēlēšanās solītais tomēr “makā iekrita”.

Par tilta vēsturi var sarakstīt veselus sējumus. 2009. gadā Satiksmes ministrija no tā “atkratījās”, jo tilts neesot dzelzceļa infrastruktūra, tas nevedot uz stacijas peroniem. Pēc tam to Tukuma rajona tiesa atzina par bezsaimnieka mantu un tiltu tika piedāvāts pārņemt pašvaldībai, kura to negribēja. Tad atbildīgās ministrijas lēma – ja tiltu nesavedīs kārtībā, to gājējiem slēgs. Līdz beidzot pašvaldība Gaisa tiltu pārņēma savā bilancē un nu ķērusies pie tā savešanas kārtībā. Jau nākamā gada sākumā gājējiem ceļš no Tukuma centra uz Jauntukumu būs patīkamāks. Pašvaldība informē:

“Šonedēļ tiek uzsākta gājēju pārvada pār dzelzceļu pārbūve. Būvdarbu laikā tiks norobežota un iežogota tilta apkārtne, tādēļ aicinām pilsētas iedzīvotājus un viesus ņemt vērā būvdarbu norisi un nokļūšanai pār dzelzceļu izvēlēties citus maršrutus. Tilta pārbūves darbos plānots labiekārtot priekšlaukumu no pilsētas puses, demontēt gaisa pārvada kāpņu posmu un izbūvēt jaunu kāpņu konstrukcijas, uzstādīt jaunas margas, veikt bojāto tilta daļu atjaunošanu, kā arī veikt jauna virsējās kārts seguma izbūvi. Arī plānota apgaismojuma ierīkošana līdz Pils ielai. Paredzētais būvdarbu termiņš ir astoņi mēneši."

Pirms vēlēšanām atceras Tukuma gaisa tiltu:

Būvdarbus veiks SIA “Būvinženieris”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “RS Būvnieks”, projekta autors ir SIA “BT projekts””.

Gājēju pārvads jeb tautā tā sauktais Tukuma Gaisa tilts, kas no pilsētas centra ved Rūpniecības ielas virzienā, jau gadu desmitus atrodas neatbilstošā tehniskajā stāvoklī, kam iemesli bijuši dažādi – arī tas, ka pārvads 2009. gadā atzīts par bezīpašnieka mantu un attiecīgi netika atbilstoši apsaimniekots. 2021. gadā to savā īpašumā pārņēma Tukuma novada pašvaldība. Savulaik tika lēsts, ka tilta pilnīgai atjaunošanai nepieciešami apmēram 160 000 eiro.