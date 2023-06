Svētdien stāsies spēkā vilcienu kustības vasaras grafiks

Vakara vilciena Rīga–Krustpils maršruts tiek pagarināts līdz Daugavpils stacijai, un tā atiešanas laiks no Rīgas stacijas būs plkst. 21.01. No 12. jūnija ir norīkots papildu reiss maršrutā Daugavpils–Rīga. Vilciens no Daugavpils stacijas aties plkst. 3.25 un Rīgā ienāks plkst. 7.00. Savukārt vilciens Līvāni–Rīga svētdienu pēcpusdienās vasaras sezonā ir atcelts. Tas atsāks kursēt 3. septembrī.

Siguldas dzelzceļa līnijā vilcieni, kas darbadienās kursē plkst. 19.38 no Siguldas uz Rīgu un plkst. 20.16 no Rīgas uz Siguldu, turpmāk kursēs arī svētdienās.

Izmaiņas skar arī lielu daļu reisu atiešanu no galapunktiem un vilcienu ceļā pavadīto laiku Jelgavas dzelzceļa līnijā. Tās ir saistītas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" infrastruktūras modernizācijas darbiem - pasažieru platformu būvniecības un vilcienu kustības ātruma palielināšanas projektiem.

“Pasažieru vilciena” tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kurā ir redzams plānojums 10 dienas uz priekšu, jau ir ietvertas minētās izmaiņas.