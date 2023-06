Prokurors Juris Ločmelis tiesas sēdes laikā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. (Foto: LETA)

Aizturēšanas “RS” krimināllietā bija pāragras, pieļauj prokurors

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs “Rīgas satiksmes” iepirkumu krimināllietu izbeidza pēc tam, kad Ķīnas iestādes atbildēja, ka tiesiskās palīdzības lūgumi no Latvijas ir izpildīti, lai gan atbildes bija daļējas un no strupceļa naudas izsekošanā izkļūt nepalīdzēja. Lietas uzraugošais prokurors Juris Ločmelis norāda, ka nevar zināt, vai pilnīgākas atbildes no Ķīnas būtu ļāvušas apsūdzības celt. Viņš stāsta, ka ar šodienas skatu redzams – skaļās aizturēšanas 2018. gada nogalē, visticamāk, bija pārsteidzīgas un tās izjauca izmeklētāju plānu izsekot naudas atmazgāšanas shēmai, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.