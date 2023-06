Kolkas skolai trūkst bērnu, paliks tikai sešas klases

Vecāko klašu skolēniem tas radīs neērtības, jo līdz citām skolām nemaz tik tuvu nav. Līdz Rojai, kur brauc satiksmes autobuss, ir 35 kilometri pa asfaltu, līdz Dundagai – 42 kilometri pa asfaltu, pa zemes ceļu nepilni 40, vēsta Latvijas Radio.

Labos ceļa apstākļos tas ir 40 minūšu brauciens, ko Izglītības un zinātnes ministrija nosaukusi par kritēriju, lai bērniem līdz sestajai klasei pēc skolu optimizācijas plāna obligāti nevajadzētu doties mācīties citur, taču ziemā ceļš bieži vien ir daudz garāks.

“No Rojas līdz Ventspilij piekrastē nav nevienas skolas. Un tas ir milzīgs attālums. Meklējot argumentus sarunās ar deputātiem, es pat atradu līdzību ar netālu esošo Roņu salu, kur pastāv skola ar deviņiem bērniem,” Latvijas Radio saka sākumskolas direktore Antra Laukšteine, kura Kolkā sāka strādāt pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tolaik šeit vēl atradās PSRS robežsargi un Talsu autoostā bija jāizņem atļauja iebraukšanai slēgtajā zonā.

1962. gada janvārī uzceltajā trīsstāvu skolas ēkā šobrīd mācās tikai 22 pamatskolas audzēkņi, pirmsskolu apmeklē trīsdesmit. Pirmajā klasē rudenī direktore cer sagaidīt trīs, šogad ir tikai divi, trešās un sestās klases vispār nav.

Bērnu skaits gadu no gada turpinājis samazināties. Pavāre Madara ir arī mamma vienam no diviem šā gada pirmklasniekiem. “Jā, es ļoti vēlētos, lai viņš turpina mācīties Kolkas skolā, jo arī viņš pats ir izteicis tādu vēlmi – jo viņš redz, kā brālēns no rītiem mokās, braucot uz Rojas skolu. Pulksten 7.15 jau ir autobuss.”

Viņas dēlam Kolkā pagaidām ir pieejami sporta un vizuālās mākslas pulciņi, ir laba līmeņa mūzikas skola, taču, kad pamatskola kļūs par sākumskolu, pastāv risks tās slēgšanai.

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Orinskis Latvijas Radio atzīst, ka “nevaram gribēt, lai pieciem bērniem būtu desmit skolotāji un katram būtu alga 2000, neviens to nevar nosponsorēt”. “Skolotājiem ir jāapzinās, ka mazākās skolās viņiem nevar būt tādas algas kā Pierīgā,” atklāts ir Orinskis. Kolkā patlaban ir ap 600 iedzīvotāju.

Pirms vairākiem gadiem ar pašvaldības lēmumu jau slēgta Mazirbes skola, pašlaik ēku cenšas uzturēt ar bērnu nometnēm, taču nomnieks ir aizgājis prom, jo vasaras ieņēmumi nenosedza ziemas izdevumus.