Armands Simsons iesaka maršrutus Latvijas izzināšanai

“Šajā vasarā esmu paviesojies jau četrās mājas kafejnīcās, noteikti brauksim vēl, jo viss notiek līdz pat 18. septembrim un brīvdienās var pagūt izbraukāt tādas Latvijas vietas, kurās nav sanācis paviesoties. Dažbrīd tiešām pārņem sajūta, ka nav jāplāno tāli ceļojumi uz Eiropas dienvidiem, tepat Latvijā var noķert Itālijas, Šveices un Spānijas sajūtu – gan dabā, bet visvairāk jau saimnieku radītājos ēdienos un atmosfērā,” pieredzē dalās Armands.

“Svarīgākais, plānojot izbraucienus ar ģimeni, ir atrast vietas, kur interesanti būtu visiem – jāņem vērā, ka dažādi vecumi un dažādas intereses pieprasa atbilstošus risinājumus, tādēļ viss jāapkopo, lai katram ģimenes loceklim nodrošinātu labi pavadītu laiku. Parasti raugāmies pēc vietām, kur zinām vai vismaz nojaušam, ka mīļi uzņems un atmosfēra būs laba.”

Aktivitātes septembra pirmajai nedēļai

Nav jau jābrauc arī nekur tālu no Rīgas, lai izbaudītu dabu un mieru. Tepat ir Ādaži, tepat ir Saulkrasti ar šai pusei raksturīgo piekrasti – lieliski galamērķi, lai izlauztos no trokšņainās pilsētas kņadas. “Īsi pirms durvju vēršanas viesiem, man pašam sanāca paviesoties mājas kafejnīcā “Ziv’pļaviņas stiebros” – tur ir īpaši latviska sajūta, iekopta sēta, kā arī daudziem interesants liksies īpašais stāsts par pašām lauku mājām. Tās no Sēlijas ir atvestas uz Zvejniekciemu. Mājas bija pamestas, nolaistas, tagad restaurētas un pārvestas – izskatās, ka viņu īstā vieta vienmēr bijusi Zvejniekciemā. Noteikti ir jāaizbrauc un pašiem jāapskata, “Mājas kafejnīcu dienu” laikā tas ir iespējams ikvienam, vien iepriekš jāpiesakās,” mudina Armands.

Viens ir kopīgas aktivitātes, otrs – nobaudīt vēl iepriekš ne tik ļoti zināmus ēdiens. “Vai kāds ir ēdis reņģu picu? Es nē, bet to varēs paspēt izbaudīt šonedēļ Rojas pagasta mājas kafejnīcā “Reņģēdāju leiputrija”. Vispār šī un nākamā nedēļas nogale zivjēdājiem ir ļoti pateicīga. Reņģes varēs ēst visdažādākajās variācijās. Arī 10. un 11. septembrī Pāvilostā, Durbē, Dungadā, Sēlijā būs īsta zivju ēdienu parāde! Ir tikai jāsarosās un jābrauc.

Ieteikumi apskates objektiem kopā ar ģimeni – trīs dažādi maršruti

Ēdiens ir gaumes jautājums, jā, tomēr esmu pārliecinājies – mājas kafejnīcās, kurās paši viesojāmies, gardi paēst var ikviens, un noteikti arī tajās, kuras izvēlēsieties apmeklēt paši, saimnieki un saimnieces neliks vilties.

Varbūt šai nedēļas nogalei jau ir plāni, bet vēlos padalīties ar trīs maršrutu ieteikumiem 10. un 11. septembra nedēļas nogalei. Protams, apskates objekti mūsu Latvijā ir tūkstošiem, bet šeit piedāvāju jau saplānotus maršrutus un patiesi ceru, ka, iespējams, kādam mūsu ģimenes ieteikumi ies pie sirds.

Sēlijas puse

Ja braucat no Rīgas puses, tad dienu var iesākt ar Vīgantes parka apskati – tā ir visiem zināmā Staburaga piemiņas vieta. Saprotams, ka pašlaik klints nav redzama, bet sajūtas gan ir, ūdenī simboliski ir ievietota boja, tieši tajā vietā, kur būtu jābūt pašai Staburaga klints spicei. Tad noteikti var doties uz kādu no mājas kafejnīcām, kas ir Sēlijas pusē.

Dienu var turpināt ar vēl vairākiem apskates objektiem, piemēram, Ormaņkalnu ar skatu torni, kas, ja brauc tiešā ceļā no Vīgantes parka, ir aptuveni 50 minūšu brauciena ar auto attālumā. Tā ir augstākā vieta Sēlijas paugurvalnī – skats, kas jāredz savām acīm.

Sēlijas apceļošanu var noslēgt Alpaku salā, tā gan sanāk apmēram divu stundu braucienā no Rīgas, bet no Ormaņkalna brauciens ir vien 50 minūtes. Vēl pa ceļam uz Alpaku salu var aplūkot Zasas muižas parku – saliņas, uzkalni, tiltiņi, viss, kā muižā pienākas.

Pāvilostas puse

Starp Pāvilostu un Ziemupi noteikti jāapskata Akmeņraga bāka. Pašā bākā var arī uzkāpt, no tās paveras elpu aizraujošs skats uz atklātu jūru. Jāpiebilst, ka šī bāka ir izvietota vienā no kuģošanai bīstamākajām vietām visā Baltijas jūras piekrastē – savs šarms tam visam ir. Vien 12 minūšu brauciena attālumā, uz Ziemupes pusi, atrodas “Jūras māja”, kur izvietota visnotaļ izzinoša izstāde par Baltijas jūru. Pēc izstaigāšanās, var pamieloties kādā no apkaimē esošajām mājas kafejnīcām.



Tālāk iesaku doties uz Pāvilostu. Tur, bez šaubām, jāpaviesojas Pāvilostas novadpētniecības muzejā – būs ko redzēt gan mazajiem, gan lielajiem. Varbūt šķiet garlaicīgi, bet tiešām – šis muzejs ir jāapmeklē katram, tas ir moderns, inovatīvs un neliks vilties. Iedomājieties, tur pat var piedalīties reņģu zvejā. Kā? Labi, ne gluži pa īstam, bet 3D pieredzē, kas ir ļoti pietuvināta realitātei un ļaus iejusties zvejnieka lomā.