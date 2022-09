Dārgās elektrības dēļ nenotiks gaismas festivāls "Staro Rīga". Arī mazāks ielu apgaismojums un tumši skatlogi naktīs

Ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā domā, kā šajā rudens/ziemas sezonā ietaupīt uz energoresursu rēķina. Tiek samazināta iekštelpu temperatūra, naktīs vairs neizgaismos daudzus skatlogus un tā tālāk. Arī Latvijā atsakās vai paziņo, ka tiks pārtraukts vai samazināts elektrības patēriņš, kur bez tā var iztikt. Tā, piemēram, Ārlietu ministrija paziņojusi, ka diennakts tumšajās stundās vairs netiks izgaismota ministrijas ēkas fasāde.

Jauns.lv Rīgas domei jautāja, kā rīdzinieki izjutīs energotaupības pasākumus. Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Raimonds Grants pastāstīja:

“Visās Rīgas pašvaldības struktūrvienību un iestāžu ēkās šogad uzdots ieviest energoefektivitātes pasākumus, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu par 15%. Aktivitāšu kopums, kas veicinās mērķa sasniegšanu, ir par vienu grādu zemāka temperatūra darba laikā un par četriem grādiem zemāka temperatūra naktīs un brīvdienās, ventilācijas sistēmu darbības kontrolēšana un precizēšana, kondicionieru darba ierobežošana, kā arī karstā ūdens patēriņa samazināšana.



Daudzās pašvaldības ēkās iekštelpu temperatūru kontrole jau tiek veikta automātiski. Daļā ēku, kas ir aprīkotas ar individuāli regulējamiem termostatiem, temperatūra ir iestatīta uz plus 21 grādu, bet gaiteņos – apmēram plus 18. Pašvaldības mācību iestādēs arī paredzēts izmantot minimālo noteikto temperatūru. Valstī noteiktā minimālā temperatūra skolās ir plus 18 grādi, bet bērnudārzu grupās ar bērniem jaunākiem par trim gadiem minimālā temperatūra ir plus 20.



Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” plāno samazināt enerģijas patēriņu par 15%, kas ietvers:

* gaismekļu dimēšanu (mainīt spožumu) LED gaismekļiem;

* fasāžu un dekoratīvā apgaismojuma izslēgšana nakts stundās;

* ielu apgaismes daļēja izslēgšana, kur blakus uzstādīti vairāki gaismekļi;

* sporta laukumu apgaismes izslēgšana nakts stundās;

* apgaismojuma nomaiņa Pleskodāles un Vecmīlgrāvja apkaimē (1745 gaismekļi) uz LED ar dimēšanas iespējām;

* apgaismojuma ieslēgšana 15 minūtes vēlāk un izslēgšana 15 minūtes ātrāk;

Tāpat izstrādātas papildus rīcības gadījumos, ja elektroenerģijas biržas tarifs ilgstoši būs ar ievērojami lielāku tarifu.

Minētie taupības pasākumi daļēji tiek ieviesti jau šobrīd. Papildus Rīgas enerģētikas aģentūra organizē apgaismojuma nomaiņas programmu iestādēm, kur vēl ir palicis neefektīvs apgaismojums.

Rīgas pašvaldības 2022. gada budžetā ir atvēlēti 129 327 eiro (ieskaitot PVN) gaismas festivāla “Staro Rīga 2022” un pilsētvides gaismas objektu programmai, taču, rūpējoties par elektroenerģijas taupīšanu, gaismas festivāls “Staro Rīga” šogad nenotiks. Tā vietā paredzēti alternatīvi risinājumi un cita veida pilsētvides noformējumi, piemēram, dzīvā uguns un dažādi dizaina objekti. Tāpat informējam, ka šobrīd nav paredzēts izslēgt dekoratīvo apgaismojumu zīmīgām kultūrvēsturiskām ēkām un Brīvības piemineklim.”

65 Foto Skaistums neaprakstāms jeb - kā staro Rīga 2019. gada novembrī +61 Skatīties vairāk