Paša Pārdaugavas “okupekļa” nogāšanai tērē tikai septiņus procentus jeb 150 000 eiro no tā aizvākšanai paredzētajiem līdzekļiem. Tā kā nekāds lielais ietaupījums no tā, ka to nogāza nedēļu ātrāk, nav. (Foto: Juris Rozenbergs)