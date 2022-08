Daugavpils domes deputāts Mihails Lavrenovs (“Saskaņa”) sarunājis galīgas aplamības: aicinot pilsētā saglabāt padomjlaika nosaukumus, viņš vienlaikus arī piesaucis labos piemērus no tiem atteikties. (Foto: daugavpils.lv)

Daugavpils deputāta Lavrenova murgainās aplamības par Itālijas galvaspilsētu Romu

Sabiedrība Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Galīgi šķērsām Daugavpils domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē, kurā sprieda par rusicismu un padomjlaikā piešķirto vārdu aizvākšanu no pilsētas ielu nosaukumiem, aizrunājies pilsētas domnieks Mihails Lavrenovs (“Saskaņa”). Viņš aicināja pilsētas pašvaldību sekot Itālijas galvaspilsētas piemēram, kurā it kā lolojot agrāk, cita režīma laikos piešķirtos ielu nosaukumus. Tomēr patiesībā viss ir otrādi – pēdējos gados Romas ielas un laukumi atbrīvojas no fašistiskā diktatora Benito Musolīni mantojuma.