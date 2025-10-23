Eiropai tuvojas ekstrēmi laikapstākļi
Vācija, Francija un citas Rietumeiropas valstis drīzumā nonāks zema spiediena apgabalā. Eksperti brīdinājuši par tā dēvētā "bumbveida ciklona" veidošanās risku.
Kā ziņo "Euronews", meteorologi prognozē spēcīgu vētru, kas, iespējams, virzīsies pāri Atlantijai un apgabālā starp Biskajas līci, Lamanšu un Ziemeļjūru, pēc tam iekļūstot dziļāk kontinentā. Sagaidāmi spēcīgi vēja brāzmas un stipras lietusgāzes.
"Spēcīga vētra vakar vakarā skāra Francijas Atlantijas piekrasti. Ap pusnakti zema spiediena centrs sasniegs Lamanšu. Sagaidāms, ka tas ietekmēs Spāniju, kur Biskajas līcī vētras vēja ātrums sasniegs 130 km/h," raksta izdevums.
Tiek norādīts, ka ap pusdienlaiku ceturtdien ciklons turpinās virzīties uz Ziemeļjūru. Spēcīgas vētras vēja brāzmas tiek prognozētas starp Gentu un Amsterdamu. Vācijas rietumos un dienvidrietumos, īpaši Švarcvaldē, vēja brāzmas sasniegs 120 km/h.
"Piektdienas rītā spēcīgs vētras vējš no rietumiem un ziemeļrietumiem trieksies pie Ziemeļjūras krasta. Hamburgā un Brēmē vēja brāzmas var sasniegt līdz 110 km/h. Vētra sasniegs savu kulmināciju Vācijā piektdien pusdienlaikā. Visā valstī iespējams stiprs vējš ar ātrumu aptuveni 100 km/h, un dažas meteoroloģiskās modeļi brīdina par brāzmām līdz 160 km/h," rakstīts rakstā.
"Bumbveida ciklons": kas ir šis fenomens
Šis meteoroloģiskais termins nozīmē ātru ārpus-tropiskā zema spiediena apgabala pastiprināšanos, kurā gaisa spiediens tā centrā samazinās vismaz par 24 hektopaskāliem (hPa) 24 stundu laikā.
Šāda ātra gaisa spiediena krituma rezultātā rodas ārkārtīgi spēcīga vētra, ko bieži sauc par "bumbveida ciklonu". Šādas vētras nes stiprus vējus, stipras lietusgāzes un var izraisīt dažādus ekstrēmus laikapstākļu notikumus, tostarp vētru paisumus un plūdus.