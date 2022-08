Vairākās populārās šokolādes figūriņās atrod pesticīdu pēdas

Viņa norādīja uz nesenu “bēdīgi interesantu” pētījumu par šokolādes Lieldienu zaķu figūriņām. Pētījumā Austrijā tika analizēti 36 dažādas šokolādes zaķu figūriņas, tostarp arī Latvijā populārie “Kinder”, “Milka” un “Lindt” ražojumi.

Figūriņas pētīja divās kategorijās: vai tām ir “Fairtrade” jeb “Godīgās tirdzniecības” un Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti un kā tiek ievērotas cilvēktiesības šokolādes ražošanā.

Tikai četriem zaķiem bija abi sertifikāti

“Tikai četriem zaķiem no 36 figūriņām bija abi sertifikāti, kas garantē, ka tiek ievērotas cilvēktiesības, tostarp bērnu tiesības, un ka viņiem ir ekoloģiski audzētas kakao pupiņas.” Iepriekšējā gadā abi sertifikāti bija sešiem šokolādes izstrādājumu ražotājiem.

Starp pozitīvi novērtētajām zaķu figūriņām bija "EZA Schokohase" no “Weltläden”, "Natur*pur Bio-Osterbune" no “Spar”, "Favorina Confiserie Sitzhase" no “Lidl” un "Monarc Bio-Confiserie Osterhase" no “Hofer”.

“Diemžēl neviens no šiem zaķiem nebija pieejams Latvijas tirgū. Mūsu veikalos tika atrasts tikai viens zaķis ar “Godīgās tirdzniecības” marķējuma zīmi,” speciālisti atzina.

11 zaķiem nebija neviena no šiem sertifikātiem

“Savukārt 11 zaķiem nebija neviena no sertifikātiem. Tas ir īpaši satraucoši, jo kakao pupiņu audzēšanā gadu desmitiem tiek nodarbināti bērni, kā arī notiek strādnieku ekspluatācija.

Pretēji cerētajam, 2020. gadā bērnu darba izmantošana pasaulē sasniedza visu laiku augstāko līmeni,” pētnieki norādīja. Nodarbināto bērnu skaits pieauga līdz 160 miljoniem bērnu.

Divās figūriņās atklāja arī pesticīdu pēdas

No sešām zaķu figūriņām, kurām veica arī pesticīdu pārbaudi, divās atklāja pesticīdu pēdas, Milbreta teica un piebilda, ka pārbaudei tika nosūtītas labi zināmu ražotāju šokolādes figūriņas: “Kinder”, “Ferrero Rocher”, “Lindt”, “Milka”, “After Eight” un “Merci”.

Pētījumā neminēja, kuru divu ražotāju šokolādēs atklāja pesticīdu pēdas.

Par ko liecina pesticīdu pēdas šokolādē?

“Ko nozīmē, ja šokolādē ir pesticīdu pēdas? Mums kā patērētājiem tas nekādu ļaunumu veselībai nenodarīs, taču, ja mēs ļoti, ļoti pārstrādātā produktā kā šokolāde vēl atrodam pesticīdu pēdas, tad tas nozīmē, ka kakao pupiņu audzēšanas procesā tika izmantots ļoti daudz pesticīdu!

Ņemot vērā, cik daudz kakao pupiņu audzēšanā izmanto bērnu darbu, ir jāatceras, ka pesticīdi ļoti bojā veselību ne tikai pieaugušajiem, bet īpaši bērnu augošajiem organismiem. Šokējoši, ka tās ir slavenas firmas,” Milbreta teica.

“Pētījumā atklātajiem pesticīdiem ir negatīva ietekme uz hormonālo sistēmu, tāpēc tie ir īpaši bīstami jauniešiem. Ņemot vērā to, cik daudz bērnu tiek nodarbināti kakao plantācijās, ir skaidrs, ka šie pesticīdi atstāj neatgriezeniskas sekas uz viņu veselību,” pētnieki norādīja.

Vēl viens pētījums ar bēdīgiem rezultātiem

Speciāliste pieminēja vēl vienu nesenu pētījumu, kurā analizētas vairākas labi zināmas šokolādes. Tajā pētīja ražošanas pārskatāmību (piemēram, piegādes ķēdes), darbinieku algas, bērnu darba izmantošanu, ietekmi uz klimatu un mežu izciršanu, plantāciju apstrādāšanu un ķimikāliju lietošanu.

Pētījumā noskaidroja labākos un sliktākos uzņēmumus šajos aspektos. “Tur situācija izskatās diezgan bēdīga. Piemēram, “Starbucks” vispār atteicās sniegt jebkādu informāciju par savu kakao, kas varētu nozīmēt, ka nav pat zināms, kas notiek viņu piegādes ķēdēs.

Tie bija diezgan bēdīgi dati, pēc kuriem redzams, ka daudz lielo uzņēmumu nepievērš uzmanību šiem aspektiem vai arī viņi veic savas iekšējas pārbaudes, bet tie nav oficiālie sertifikāti, kas parāda, ka cilvēktiesības un bērnu tiesības tiek ievērotas.”

“Our food. Our Future” ir Eiropas savienības finansēts projekts. Milbretas paustais viedoklis nekādā gadījumā nav uzskatāms par Eiropas Savienības viedokli.