Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa amatpersonas aizdomās par televizora zādzību no Dobeles novada ģimenes atbalsta centra aizturēja divas nepilngadīgas personas.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Līdz šim izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka nepilngadīgie puiši, kuri paši mitinās Dobeles novada ģimenes atbalsta centrā un iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar dažādām zādzībām, bija jau sarunājuši potenciālu pircēju centrā esošajam "Sony Bravia" 65 collu televizoram.

No ēkas ārpuses sabojājot atpūtas istabas loga rāmi un stiklu, viens pusaudzis iekļuva telpā, kur atradās televizors, to caur logu padeva otram puisim un abi kopā aparātu iznesa no ģimenes atbalsta centra teritorijas un noslēpa krūmos. Noņemot televizoru no stiprinājuma, tas puisim izslīdēja no rokām, nokrita zemē, un tādējādi tika sabojāts ekrāns.

Jauniešiem savu nodomu neizdevās realizēt, jo uz karstām pēdām Dobeles pilsētas pašvaldības policisti noskaidroja, kur atrodas televizors, savukārt Valsts policijas Dobeles iecirkņa amatpersonas aizturēja abus jauniešus, kuri pēc pastrādātā noziedzīgā nodarījuma bija atgriezušies ģimenes atbalsta centrā.

Par notikušo ir sākts kriminālprocess par zādzību un nepilngadīgajiem puišiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Valsts policija vērš uzmanību, ka viens no nepilngadīgajiem Dobeles novada ģimenes atbalsta centrā atgriezās no sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni", kuru ir nolemts slēgt šī gada 1.oktobrī.

Ņemot vērā konstatētās tendences, Valsts policija prognozē, ka līdzīgas situācijas varētu atkārtoties un varētu tikt izdarīti smagāki noziedzīgi nodarījumi, ja netiks rasti pienācīgi risinājumi sekmīgai sociālās korekcijas programmās paredzēto pasākumu īstenošanai.

Atbilstoši Krimināllikumam par zādzību var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.