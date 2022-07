Dmitrijs soctīklos brīdināja citus gleznotājus. “Visus gleznotājus gribu pabrīdināt: neiekrītat tā, kā tas gadījās man. Rīgas lidostā no reģistrētas bagāžas izņēma gleznošanas krāsas un medijus (gleznošanas krāsu atšķaidītājus ar dažādām īpašībām, kā arī likvīnu) ar kopējo svaru ap 12 kg, un varat paši iedomāties, ar kādu materiālo vērtību. To, ka krāsas tika izņemtas, varēja konstatēt tikai pie bagāžas saņemšanas galamērķī.

Foto: Dmitrija Ščelkonogova arhīvs

Sašutums, ka atņēma arī akvareļu tūbiņas un lineļļu

Kas izsauc sašutumu: tas, ka kopā ar eļļas tūbām (kurām, starp citu, nav marķējuma, ka krāsas ir viegli uzliesmojošas, jo tās ir uz eļļas bāzes, bez solventa, terpentīna u.tml.), izņēma arī akvareļu tūbiņas, tajā pat laikā atstājot "Ņeva" kastīti ar tādām pašām.

Kopā ar dažādiem eļļas medijiem paņēma arī tīru lineļļu; tāpat paņēma arī kastīti ar akrila krāsām, kas vispār ir uz ūdens bāzes līdzīgi kā akvareļu krāsām.”

Dmitrijs portālam Jauns.lv norādīja: “Rīgas lidostas bīstamo vielu pārvadāšanas nosacījumos ir rakstīts, ka aizliegti pārvadāšanai “viegli uzliesmojoši šķidrumi un izstrādājumi, kas tos satur, piemēram, krāsa, stiprs alkohols, terpentīns, benzīns, laku un krāsu šķīdinātāji, nagu laku notīrītāji, šķiltavu degviela, traipu tīrītāji u.tml.”. Bet gleznošanas krāsu sastāvā tādu nav un uz to iepakojuma nav arī marķējuma, kas ļautu domāt savādāk.

Un, protams, vislielāko neizpratni izraisa lidostas darbinieku attieksme. Izsaukt bagāžas īpašnieku un piedāvāt šīs krāsiņas atstāt ir ārpus regulējošo institūciju izpratnes.”

Iepriekš lidostās nebija problēmu ar krāsām

Dmitrijs pastāstīja, ka jau iepriekš bija vairākkārt pārvadājis krāsas lidmašīnās. Turklāt, lasot noteikumus, viņam bija radusies izpratne, ka to drīkst darīt.

Iepriekš viņam nekad lidostās nav bijušas problēmas ar krāsu pārvadāšanu. Arī Rīgas lidostā iepriekš neesot bijuši sarežģījumi ar krāsām.

Foto: Dmitrija Ščelkonogova arhīvs

Atņēma dažādas krāsas

Viņš sacīja, ka šoreiz lidostā atņemtas dažādas eļļa krāsu tūbiņas: gan lielās (200 ml), gan mazās. Tās bijušas dažādu ražotāju. Tās nebija jaunas, bet gan pirktas pirms vairākiem gadiem.

Lielākā daļa tūbiņu bija jau atvērtas un iepriekš lietotas. “Ņemot to vērā, es visu ļoti labi iepakoju. Lielās tūbas katra, bet maziņās pa vairākām bija iepakotas polietilēna maisos. Tas viss kopā bija iepakots kartona apavu kārbās, lai transportēšanas laikā nekas nesamīcas, nesabojājas un neiztek. Krāsa nav šķidra, bet želejveida, pastveida.”

Mākslinieks saprot savu kļūdu

Viņš teica, ka bija arī vairākas pudelītes ar krāsu medijiem (lidostas dokumentā esot minētas deviņas pudeles ar šķīdinātājiem). Tie bija dažāda veida un saglabājušies no gleznošanas eksperimentiem.

“Jā, to sastāvā ir viegli uzliesmojoši šķidrumi. Es piekrītu, ka tos saskaņā ar noteikumiem nedrīkstēja pārvadāt. Godīgi sakot, ar tiem es rīkojos diezgan vieglprātīgi, ieliekot tos iekšā bagāžā. Tas notika vienkārši automātiski. Bet līdz ar šo mediju izņemšanu tika izņemta arī tīra lineļļa. Tā ir medijs gleznošanai, bet tā nav viegli uzliesmojoša. Tai arī nav tāda marķējuma uz pudelītes atšķirībā no vairākām pārējām pudelītēm, ka to sastāvā ir viegli uzliesmojošas vielas.”

Atņēma arī akvareļu krāsas

Dmitriju kaitināja un viņā izraisīja sašutumu, ka lidostas pārstāvji rīkojās ļoti vieglprātīgi, izņemot mantas no pasažiera bagāžas, bet nepaskatoties līdz galam, ko viņi ņēma laukā.

Bagāžā bija arī vairākas mazas tūbiņas ar akvareļu krāsām. Tās bija vienā maisiņā ar atsevišķi pirktiem sausajiem akvareļu toņiem. “Tās arī tika atņemtas, visdrīzāk, paskatoties, ka ir kaut kādas tūbiņas un domājot: gan jau tā ir tāda pati krāsa. Bet uz marķējuma ir skaidri rakstīts, ka tā ir ūdens bāzes krāsa.

Tika paņemta līdzi arī viena paciņa ar akrila krāsām. Tas arī izsauca sašutumu, jo akrila krāsa ir uz ūdens bāzes. Tas ir skaidri norādīts gan uz tūbas, gan oriģinālās kastītes: tās ir akrila krāsas un tajās nav nekas viegli uzliesmojošs.”

“Manuprāt, ja tiek izvēlēta tāda rīcība kā lietu atsavināšana un utilizācija bez saimnieka klātbūtnes, tad ir jārīkojas ļoti uzmanīgi un jāizņem tikai to, kas ir paredzēts, nevis vienas lietas kopā ar citām, kuras nebija paredzēts izņemt no bagāžas. Šoreiz lidostas darbinieki rīkojās otrādāk.”

Tikai galamērķī uzzināja par atņemtajām mantām

Pats nepatīkamākais esot tas, ka mākslinieks lidojis, apzinoties, ka pārvadā līdzi arī sev nepieciešamās lietas, bet, ierodoties galamērķī, viņš saprata, ka lietas, kuru dēļ ģimene iegādājās reģistrēto bagāžu, vairs neatrodas somā.

“Es pat pirmo reizi savu somu [no bagāžas lentes] nepaņēmu, jo man tā likās pārāk viegla. Tikai otrajā aplī es pamanīju, ka vairāk citu somu nav. Nospriedu, ka gan jau šī ir mana soma. Tad sapratu, ka vieglā soma, kura palikusi vieglāka par 10-12 kg, ir mana.”

Foto: Dmitrija Ščelkonogova arhīvs

Kāpēc pasažieri neuzaicināja uz bagāžas atvēršanu?

“Mēs Rīgas lidostā ieradāmies divas stundas pirms lidojuma un laicīgi nodevām bagāžu. Mēs sēdējām un gaidījām. Kāpēc lidostas pārstāvji nevarēja mūs izsaukt un palūgt man parādīt, kas atrodas manā bagāžā?

Esmu lasījis noteikumos, ka parasti tā tiek darīts: tiek izsaukta policija un bagāžu atver gan saimnieka, gan policijas pārstāvju klātbūtnē. Es tagad varētu pateikt, ka man bagāžā bija arī kaut kas cits, kas ir pazudis, piemēram, citas vērtīgas lietas. Kurš tagad varētu apliecināt, ka to tur nebija?

Īsāk sakot, ļoti nepatīkama ir attieksme. Manuprāt, šādai attieksmei nevajadzētu būt pret cilvēkiem, īpaši tādēļ, ka tās nav cigaretes vai citas aizliegtas lietas. Tās ir mākslinieka krāsas, radošas personas piederumi! Šādi rīkoties pret radošo profesiju pārstāvjiem, manuprāt, ir tīri cilvēciski nesmuki.”

Aizliegtās mantas varēja atdot radiniekiem

Dmitrijs arī piebilda: ja viņu pasauktu pie bagāžas atvēršanas, tad viņam būtu bijusi iespēja atdot aizliegtās lietas radiniekiem, kas palika Rīgā. “Tas arī būtu nepatīkami, bet daudz labāk. Tad šī situācija nebūtu nonākusi līdz tam, ka uzskatu, ka šīs lietas ir nozagtas. Lasu noteikumus un saprotu, ka lidostas darbiniekiem nebija tiesību atņemt daļu mantu.”

Vēršas pie lidostas pārstāvjiem

Aizbraucot uz Norvēģiju, Dmitrijs uzreiz piezvanīja uz Rīgas lidostu un pajautāja informācijas dienesta darbiniekam, vai ir iespējams, ka kāds no mākslinieka pārstāvjiem ierodas lidostā un paņem atņemtās mantas.

Viņš esot saņēmis atbildi, ka lidosta neglabā pasažieriem atņemtās lietas, tāpēc tās jau ir utilizētas. Viņš pārjautāja, vai drīkstēja vest šīs lietas, uz ko viņam esot atbildēts: protams, nē, neminot konkrētus noteikumu punktus, kuros būtu detalizēti aprakstīts, kādas mantas ar kādiem ķīmiskiem sastāviem nedrīkst pārvadāt lidmašīnā.

Cenšas atgūt atņemtās mantas

Tad Dmitrijs nosūtīja lidostai e-pasta vēstuli, lūdzot atgūt atņemtās mantas, tostarp tās lietas, kuras nesaturēja aizliegtās vielas un kuras patiesībā drīkstēja pārvadāt. To kopējā vērtība esot aptuveni 600 eiro.

Gaidot atbildi no lidostas, viņš konsultējās ar juristi, kura ieteica rakstīt sūdzību un lūgt lidostu precīzi definēt, ko nozīmē noteikumos minētās citas vielas, ko aizliegts pārvadāt. “Kamēr tas nav precīzi definēts, lidostas darbinieki var pēc sava prāta izņemt pilnīgi jebko no [pasažieru] bagāžas, atrunājoties ar to, ka tie ir citi priekšmeti, kuri atzīti par bīstamiem.”

Lidosta: pasažieris nav ņēmis vērā prasības

Savukārt lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova portālam Jauns.lv skaidroja, ka aprakstītajā situācijā pasažieris, sagatavojoties ceļojumam, diemžēl nav ņēmis vērā aviokompānijas noteiktās bagāžas pārvadāšanas prasības.

Proti, saskaņā ar aviokompānijas “Ryanair” bagāžas pārvadāšanas noteikumiem pasažieri ne reģistrētajā, ne rokas bagāžā nedrīkst pārvadāt krāsas un šķīdinātājus.

“Ryanair” noteikumos nav norādītas konkrētas krāsu kategorijas, tādēļ aizliegums attiecas uz jebkādām, tai skaitā akvareļa un citām krāsām. Līdz ar to lidostai bija pienākums izņemt šos priekšmetus no pasažiera bagāžas, par to sastādot attiecīgu aktu, viņa klāstīja.

Lidosta gatava kompensēt zaudējumus par lineļļu

“Pēc pasažiera sūdzības, detalizēti analizējot konkrēto gadījumu, pārliecinājāmies, ka patiešām kopā ar pārējām gandrīz 70 vienībām dažādu krāsu un šķīdinātāju ir izņemtas arī divas pudelītes pārvadāšanai atļautās lineļļas, kas bija iepakota kopā ar šķīdinātājiem un kuru iepakojums bija līdzīgs šķīdinātāju iepakojumam.

Par to lidosta pasažierim ir atvainojusies un ir gatava kompensēt pasažierim radītos zaudējumus par šīm divām lineļļas pudelītēm,” lidostas pārstāve atzina.

Nākotnē pārbaudēs izņemtos priekšmetus varētu atdot

Viņa norādīja, ka lidosta šobrīd strādā pie tā, lai ieviestu bagāžas pārbaudēs izņemto priekšmetu atdošanas pakalpojumu, taču pašlaik lidostā šādas iespējas nav un izņemtie priekšmeti tiek utilizēti.

Aicina pasažierus iepazīties ar nosacījumiem

Kulakova uzsvēra, ka ikviena aizkavēšanās bagāžas pārbaudē, kad nepieciešams detalizēti pārbaudīt lielu skaitu dažādu priekšmetu, kuriem jāpārbauda etiķetes un kuri turklāt ir sarežģīti iepakoti, nozīmē kopējā bagāžas apstrādes procesa palēnināšanos, kas var novest pie lidojumu kavēšanās un radīt apgrūtinājumu visiem pārējiem pasažieriem.

“Tāpēc, lai nenokļūtu nepatīkamās situācijās un neciestu zaudējumus, aicinām ikvienu pasažieri pirms ceļojuma rūpīgi iepazīties ne tikai ar vispārīgajiem bīstamo un aizliegto priekšmetu pārvadāšanas nosacījumiem, bet arī konkrētās aviokompānijas prasībām, kur mēdz būt noteikti dažādi papildus ierobežojumi.

Aviokompāniju noteikumi ir pieejami to mājas lapās, kā arī, iegādājoties biļeti, pasažierim ir obligāti jāatzīmē, ka viņš ir ar tiem iepazinies un tādējādi arī uzņemas pienākumu tos ievērot.”

Rūpīgi jāpārdomā bagāžas saturs

Tāpat lidosta aicina, gatavojoties ceļojumam, vienmēr rūpīgi pārdomāt savas bagāžas saturu, piemēram, pārbaudīt somu kabatas, vai tajās nav palicis kāds neatļauts priekšmets no citiem ceļojumiem. Gadījumā, ja rodas šaubas par to, vai kāds priekšmets ir pārvadāšanai atļauts, pasažieri var konsultēties ar savu aviokompāniju vai vērsties lidostas uzziņu dienestā pa tālruni 1718.”

Mākslinieks saņēmis atbildi no lidostas

Dmitrijs portālam Jauns.lv pastāstīja, ka arī saņēmis atbildi no Rīgas lidostas. Tajā norādīts, ka pēc aviokompānijas noteikumiem nedrīkst vest nekādas krāsas, pat akvareļu - nē.

Lidostā skaidrots, ka darbinieki, izņemot no reģistrētās bagāžas krāsas (kopā 60 vienības) un šķīdinātājus (kopā 7 vienības) ir rīkojušies atbilstoši normatīvajos aktos un gaisa pārvadātāja “Ryanair” noteikumos noteiktajām prasībām.

Lidostā uzsvēra, ka ne lidostai, ne gaisa pārvadātājam nav pienākums izņemtos aizliegtos priekšmetus glabāt vai atgriezt pasažierim atpakaļ. Izņemtie priekšmeti ir utilizēti un nav atgriežami.

Lidostas darbinieks kļūdījās

Lidosta vienlaicīgi konstatēja, ka darbinieks ir kļūdījies, pie septiņām šķīdinātāja vienībām pieskaitot arī līdzīgā iepakojumā esošās divas lineļļas pudelītes, kuras atradās blakus šķīdinātājiem.

Ņemot vērā to, ka uz tīru lineļļu bez piemaisījumiem nav attiecināmi pārvadāšanas ierobežojumi, lidosta pēc abu lineļļas vienību pirkumu apliecinošu dokumentu saņemšanas kompensēs pasažierim radītos zaudējumus.

Mākslinieks pieprasa atdot atņemtās lietas vai atlīdzināt to vērtību

Savukārt mākslinieka ģimene pēc tam nosūtīja sūdzību lidostai, kuras noslēgumā norādīja, ka iespējamais situācijas atrisinājums, kurš viņus apmierinātu, ir visu izņemto un sūdzībā uzskaitīto lietu atgriešana un nogādāšana Norvēģijā vai to vērtības atlīdzināšana 600 eiro apjomā.