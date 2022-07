"Bērniem jāiemāca viedtālrunī ne tikai skatīties video." Policists skaidro, kā rīkoties cilvēku pazušanas gadījumā

Jo ātrāk policija saņem ziņojumu par pazudušu cilvēku– bērnu vai pieaugušo –, jo lielākas izredzes viņu atrast sveiku un veselu. Vispirms izsaukuma vietā ieradīsies policijas patruļas auto, lai izvērtētu apstākļus un teritoriju, kurā jāveic meklēšana, un izlemtu, kādi papildspēki nepieciešami. Līdz tie ierodas, var paiet pat stunda. Šajā laikā svarīgi jau sākt meklēšanu saviem spēkiem.

Policijā meklējamos iedala vairākās kategorijās. Vienā ir nomaldījušies bērni, citā – uz klaiņošanu vērsti jaunieši, vēl vienā – sēņotāji, ogotāji, tad vēl ar veselības stāvokli vai pašnāvnieciskiem nodomiem saistīti pazušanas gadījumi. Kaut arī cilvēku pazušanai nav raksturīga izteikta sezonalitāte, tomēr policijā novērots, ka zvanus par bezvēsts pazudušajiem biežāk saņem gadalaiku mijā – kad rudens pāriet ziemā, ziema – pavasarī.

Jauniešus bieži aizviļ brīvības alkas. Policijas dati liecina, ka pārsvarā tiek meklētas nepilngadīgas personas, kuras ir aizgājušas no dienas centriem, internātskolām, nelabvēlīgām ģimenēm un kurām ir nosliece uz klaiņošanu. Pieaugušie mēdz aizbraukt uz ārzemēm vai aiziet no mājām tepat Latvijā, cenšoties aizbēgt no dzīves problēmām vai cerot tās atrisināt, pazūdot no līdzcilvēku redzesloka.

Jo ātrāk policija saņem ziņojumu par pazudušu cilvēku – bērnu vai pieaugušo –, jo lielākas izredzes viņu atrast sveiku un veselu. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Ievērojams palīgs pazudušo atrašanā var izrādīties viedtālrunis, ja vien tas ir uzlādēts un pazudušais prot rīkoties ar karšu lietotnēm. Tas attiecas arī uz bērniem. Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks Romāns Jašins uzsver, ka bērnam jāiemāca daži vienkārši soļi, lai ātrāk atrastu ceļu uz mājām, ja gadījies nomaldīties. Bērnam jāzina, ka šādos gadījumos drīkst uzrunāt svešiniekus vai policistus un stāstīt, kas noticis. Lieliski, ja bērns spēj nosaukt savu, savu vēcāku vārdus, kāda vecāka tālruņa numuru vai mājas adresi. Tāpat, ja bērns sasniedzis pietiekamu vecumu, būtu jāzina no galvas policijas tālrunis 112 un jāspēj rīkoties ar karšu lietotni viedtālrunī. Jašins skaidro: “Bērnam jāiemāca, kā šādas lietotnes izmantot. Ne tikai sēdēt "TikTok" vai "YouTube", bet arī, kā rīkoties ar karti, ar papildu programmatūrām, lai varētu sevi pasargāt. Telefonam, protams, jābūt uzlādētam.”



Arī sēņotājiem un ogotājiem, dodoties mežā, ieteicams ik pēc stundas vai biežāk nosūtīt savu atrašanās vietu mājās palicējiem.

Skaties pievienoto video un uzzini, kā sagatavot bērnu un pieaugušo apmaldīšanās situācijai, kā viedtālrunis var palīdzēt atrast pazudušo un kā norit policijas darbs bezvēsts pazudušo meklēšanā.