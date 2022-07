Rušonas pagasta centrā Kastīrē no padomju laikiem saglabājušās dīvainas liecības. Piemēram, lūkojoties uz 19. gadsimtā celto Kastīres muižas stalli rodas asociācijas, ka tas celts 1984. gadā. Zīmīgi, ka uz to jādodas pa 5. augusta ielu. (Foto: visitpreili.lv)

Rušonas pagastā likvidēs okupāciju slavinošo 5. augusta ielas nosaukumu

Novadu ziņas Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Preiļu novada dome nolēmusi iespējami ātri atbrīvoties no 5. augusta ielas nosaukuma, kas slavina Latvijas pievienošanu PSRS, Preiļu novada Rušonas pagasta centrā Kastīrē. Tikai 32 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pašvaldība sarosījusies no kartes izdzēst šo valsts neatkarību nicinošo nosaukumu. Un ne jau pēc savas iniciatīvas, bet pēc tam, kad par to atgādināja Publiskās atmiņas centrs.