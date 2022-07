Pēc viņas paustā, tāda situācija šogad izveidojusies programmā "Psiholoģija", kurā tiek piedāvātas 17 budžeta vietas, bet kā savu pirmo studiju prioritāti to norādījuši 278 reflektanti.

Saulīte norādīja, ka LU uzņemšanas rezultātus vērtē kā labus. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka pašlaik ir zināms tikai pieteikumu skaits un apstiprināto pieteikumu skaits, proti - studētgribētāji ir izteikuši savu vēlmi, kādās studiju programmās viņi vēlētos studēt.

"Vienotajā uzņemšanas sistēmā, kur turklāt nav visas Latvijas augstskolas, studētgribētāji var pieteikties līdz desmit studiju programmām. Pēc pieteikšanās sava izvēle ir jāapstiprina un apstiprināto pieteikumu skaits šogad kopumā ir pat lielāks nekā pērn," piebilda LU pārstāve.

LU dati liecina, ka populārākā programma pēc pieteikumu skaita šogad ir "Psiholoģija", bet pērn tā bija "Ārstniecība", kas šogad ir otrajā vietā, savukārt pirmo trijnieku noslēdz "Datorzinātnes".

Saulīte norādīja, ka LU rektors Indriķis Muižnieks jau iepriekš intervijā sacījis -, iespējams, tieši divi gadi pandēmijas "ēnā" ir ietekmējuši jauniešu studiju izvēli, apzinoties, "cik svarīga ir gan veselība, gan cilvēku gan cilvēku savstarpējās attiecības un problēmu risināšana".

Kopumā desmit populārāko studiju programmu vidū, septiņas ir LU piedāvātās. Papildu jau trim minētajām arī "Tiesību zinātne", "Komunikācijas zinātne", "Biznesa vadība", "Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas".

Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 22. jūlijā pēc plkst.17, bet otrās kārtas rezultāti - 26. jūlijā pēc plkst.17. Rezultāti tiks paziņoti e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1. kārtas rezultātu uzzināšanas 22. jūlijā reflektantam jāizlemj, vai vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām. Reflektantiem, kuri būs ieguvuši studiju vietas LU, no nākamās nedēļas, 25. jūlija, būs jāreģistrējas studijām un jāslēdz studiju līgums. To varēs izdarīt savā nākamajā fakultātē līdz 29. jūlijam. Būtībā tikai pēc tam, kad būs notikusi reģistrēšanās un noslēgti līgumi, varēs runāt par šīs uzņemšanas rezultātiem, skaidroja Saulīte.