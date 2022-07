"Kāpēc? Tas arī bija mūsu pirmais jautājums" - PVD norāda, ka pats saimnieks gribējis likvidēt avārijā Talsu novadā izdzīvojošās cūkas

Tāpat viņš norāda, ka avarējušās cūkas piederēja saimniecībai SIA "Nygaard International". Savukārt pieņemtajam lēmumam par cūku likvidāciju patiesībā bijuši vairāki iemesli.

"Galvenie iemesli, kas droši vien interesē sabiedrību, un ko mēs jau pamanījām sociālajos medijos, ka cilvēki šūmējās par to, kāpēc viņas nevarēja laist kaut kur gaļā un patēriņā. Protams, jāmin ir tas, ka šīs cūkas un lēmumu par šo cūku likteni pieņēma pats cūku īpašnieks. Šajā gadījumā PVD kā uzraugošā institūcija tikai fiksēja faktu, ka tas ir noticis, otrs - mēs pārbaudījām vai normatīvie akti un vai labturība pārvadājot cūkas tika ievērota," sacīja Seržants.

Kā atzīmē PVD pārstāvis, ja neskaita pašu negadījumu, tad viss pārējais sakrita un noteikumi saistībā ar labturības prasībām tika ievēroti. Savukārt trešā lieta, ko PVD palīdzēja, asistēja un arī vienlaicīgi kontrolēja - lai šo dzīvnieku nogalināšanas laikā vai to tālākās darbības ar viņām tiktu ievērota dzīvnieku labturība un maksimāla humānā apiešanās.

Lēmumu Talsu novadā avarējušās kravas automašīnas izdzīvojošās cūkas likvidēt pieņēma dzīvnieku īpašnieks (Foto: Pārtikas un veterinārais dienests)

"Ja mēs runājam par šiem apsvērumiem - kāpēc? Tas arī bija mūsu PVD pirmais jautājums - vai nevar pārējos dzīvniekus vest uz kautuvi? Bet argumenti ir tiešām ļoti loģiski un arī patiesībā neapgāžami," sacīja PVD pārstāvis.

Kā pirmais iemesls tika uzskatīts, ka šo dzīvnieku svars un izmērs ne tuvu nav sasniedzis tādu, ko parasti ved uz kautuvi. Līdz ar to tīri finansiāli kaušanas process neatsvērtu ieguvumus, kas, protams, ir saimniecības finansiālie plusi un mīnusi.

Kā otrs apsvērums bija tāds, ka viena daļa cūku aizgāja bojā uzreiz vai ļoti drīz pēc avārijas. Savukārt pārējās cūkas, kas šķita izdzīvojušas un spriganas - viena daļa no viņām patiesībā bija jau nobeigušās vai tuvu nāvei līdz pēcpusdienai, kad PVD uzsāka visus šos likvidēšanas pasākumus. Kā arī varēja novērot to, ka ļoti daudzi no šiem dzīvniekiem, kas izdzīvoja, bija ļoti satraumējušies - ar lauztiem kauliem un iekšējo orgānu sasitumiem.

"Tas nozīmē to, ka faktiski viņus vēl kaut kur pārkrāmēt, pārvadāt, vest uz kautuvi un gaidīt šo visu procesu, daudzi nemaz fiziski nepārdzīvotu šo braucienu un nesagaidītu nemaz šo kaušanu kā tādu. Šis bija labākais, ētiskākais un humānākais risinājums priekš šiem dzīvniekiem, ko varēja pieņemt dzīvnieku īpašnieks," teica Seržants.

Tāpat viņš piebilda, ka PVD funkcija visā šajā jautājumā bija tāda, ka PVD ir pieredze ar Āfrikas cūku mēri un dzīvnieku likvidēšanā ārkārtas situācijās. PVD bija pieredze arī šajos jautājumos, kuri arī tika izmantoti, sniedzot palīdzību un atbalstu gan ar savām zināšanām, gan arī ar savu aprīkojumu šo dzīvnieku īpašniekam.

Jau vēstīts, ka Talsu novadā trešdien avarējusi kravas automašīna ar 450 cūkām.

Trešdienas rītā policijā saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā automašīna "Volvo" sakabē ar piekabi nobrauca no ceļa un apgāzās.

Negadījumā cietušu cilvēku nav. Policija konstatēja, ka vadītājs nebija alkoholisko dzērienu ietekmē. Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

VUGD skaidroja, ka, ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka automašīnas piekabē atrodas cūkas, kuras nevar izkļūt laukā saviem spēkiem. Glābēji no koka paletēm izveidoja drošības nožogojumu, atvērti piekabes vārti un dzīvās cūkas izceltas un palaistas drošības nožogojumā.

PVD sociālajā tīklā "Facebook" vēstīja, ka transportlīdzeklim avarējot, daudzas no cūkām bija gājušas bojā, daudzas bija traumētas. Tāpat daudzas, kuras tika atbrīvotas un ierobežotas, atradās ceļmalas mežā, kas radīja risku inficēties ar Āfrikas cūku mēri.

Ņemot vērā minēto, tika pieņemts lēmums dzīvās cūkas humāni iemidzināt un tālāk jau nogādāt utilizēšanai, apgalvoja PVD.