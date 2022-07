Šūpojoties AB dambī, varēs ražot enerģiju un lādēt telefonu

Tas būs ne tikai izklaides objekts bērniem un pieaugušajiem, bet arī kalpos kā viedierīču bezmaksas uzlādes punkts. Enerģija tiks ražota gan šūpošanās laikā, gan šūpolēm pievienotajos saules paneļos.

Objekts ikvienam būs pieejams līdz šī gada septembra beigām.

"Viedās šūpoles ir simbols radošumam, enerģijai un izmaiņām gan tehnoloģijās, gan sabiedrībā kopumā. "Accenture" misija Latvijā ir rosināt pārmaiņas. Līdz šim to esam darījuši, atbalstot dažādas izglītības aktivitātes un apmācot jaunos speciālistus. Pēdējo gadu laikā esam apmācījuši ievērojamu skaitu cilvēku, tostarp sadarbībā ar "RigaTechGirls" vairāk nekā 1000 sievietēm bez pamatzināšanām datorzinībās esam snieguši gana spēcīgas iemaņas, lai viņas turpinātu mācības un uzsāktu karjeru IT nozarē. Viedās šūpoles ir kā simbols šīm uz ilgtspēju vērstajām pārmaiņām – gadu simtiem pazīstamais objekts ar inovatīvu tehnoloģiju atbalstu tagad guvis jaunu funkcionalitāti un ne tikai izklaidē, bet arī ražo enerģiju," skaidro "Accenture" inovāciju vadītājs Baltijā Kristaps Banga.

“Rīgas dome veicina un atbalsta viedas pilsētas attīstību, kā arī inovatīvu projektu īstenošanu Rīgā. Palielinoties zaļā dzīvesveida popularitātei, aizvien vairāk iedzīvotāju pievērš uzmanību ilgtspējai. Tāpēc ir svarīgi plašākai sabiedrībai parādīt, ka inovācijas un tehnoloģijas ar šādu pilsētvides funkcionālo dizaina objektu starpniecību var palīdzēt uzlabot mūsu ikdienu. Būtiska loma ir sadarbības partneriem, kas ar dažādām mazākām vai lielākām iniciatīvām var palīdzēt attīstīt pilsētu. Uzņēmumi var uzbūvēt konkrētu veloceliņa posmu, labiekārtot kādu no pilsētas pludmalēm vai īstenot kādu citu projektu. Aicinu visus rīdziniekus un pilsētas viesus gūt pozitīvas emocijas viedajās šūpolēs, tādējādi novērtējot tehnoloģiju mijiedarbību ar cilvēku. Tāpat aicinu uzņēmumus apdomāt veidus, kā tie var palīdzēt īstenot līdzīga veida iniciatīvas Rīgā,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Evija Celma.

Divus metrus augstās šūpoles pašā AB dambja sākumā būs pieejamas līdz septembra beigām, ļaujot visiem interesentiem gūt unikālu pieredzi un izbaudīt Rīgas krāšņo panorāmu, atgādinot par gleznaino AB dambi kā vienu no klusākajām atpūtas vietām pašā pilsētas centrā.

Tajās vienlaicīgi varēs šūpoties divi cilvēki. Enerģija tiks ražota šūpošanās laikā un objekta augšdaļā izvietotajos saules paneļos, sniedzot iespēju uzlādēt dažādas ierīces ar USB pieslēgumu. Iebūvētā skaļruņu sistēma papildinās šūpošanās pieredzi ar elektroniski sintezētas skaņas audioceliņu.

Viedās šūpoles tapušas Latvijā pēc īpaša "Accenture" pasūtījuma, uzņēmumam cieši sadarbojoties ar radošo un tehnisko industriju pārstāvjiem. Dizaina objekta koncepta ideja – Oskars Cirsis, tehniskā izstrāde un realizācija – Rihards Skrubis & Krišjānis Zariņš.

"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums, viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Baltijā un pasaulē. Filiāli Latvijā Accenture atvēra 2002. gadā. Tā apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, bija 91,29 milj. eiro, uzņēmuma peļņa attiecīgajā laikposmā bija 3,96 milj. eiro. Kopš 2021. gada uzņēmumam ir birojs arī Lietuvā.