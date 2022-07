Ko darīt, ja sabiedriskajā transportā izceļas konflikts

Maijā plaši izskanēja gadījums, kad vilcienā agresīvs vīrietis vērsās pret sievieti, kura pa telefonu runāja ukraiņu valodā. “To izdzirdējis, man sāka tuvoties kāds vīrietis, rupji kliegdams – ko tā ukrainiete te d…š,” ar piedzīvoto "Facebook" dalījusies Anna.

Aizstāvēja jaunietis

Sieviete sāka atkāpties uz vagona beigām, bet rašists turpināja nākt klāt. Par laimi, vagonā bija kāds puisis ar meiteni, un jaunietis sievieti aizstāvēja. “Agresīvais vīrietis turpināja kliegt, ka visus hoholus vajag nošaut, un tad iemeta man ar ūdens pudeli. Tad viņš puisim pieprasīja kliegt – slava Krievijai, taču viņš nepakļāvās un turpināja pārliecināt viņu nomierināties,” raksta Anna.

Tajā brīdī ienāca konduktore, vīrietis šķietami uz brīdi nomierinājās, bet tad atkal sāka kliegt, ka visi ukraiņi jānogalina. Anna konduktorei teica, ka vajadzētu izsaukt policiju, taču viņa mēģināja agresoru nomierināt. Konduktores un puiša aizsargāta, Anna aizbrauca līdz savai pieturai.

“Šausmīgas sajūtas, paralizējošas bailes, sāpes un bezpalīdzības sajūta. Es pateicos latviešu puisim un kontrolieriem, kas mani aizstāvēja un palīdzēja nokļūt līdz pieturai. Ukraiņi, esiet uzmanīgi!” Diemžēl ierakstā nav informācijas, cikos un kurā vilciena maršrutā tas noticis, nav arī zināms, vai tapa iesniegums policijai.

Trauksmes pogas likvidētas

Tālajos padomju lakos visos piepilsētas elektriskajos vilcienos katrā vagonā pie ieejas durvīm bija speciāla trauksmes poga, kuru nospiežot varēja dot ziņu milicijai. Tolaik bija arī speciāla transporta milicija, taču to likvidēja šā gadsimta sākumā.

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados pat bija periods, kad vismaz viens milicis pastāvīgi atradās katrā vilciena sastāvā. Tas notika laikā, kad savus noziegumus veica sērijveida maniaks, sieviešu slepkava Staņislavs Rogaļevs – vairākus upurus viņš bija noskatījis tieši piepilsētas vilcienos un uzbruka, kad sievietes mēroja ceļu uz mājām.

Mūsdienās šādu trauksmes pogu vilcienos vairs nav, un atbalsts pasažieriem vilcienā būtu jānodrošina konduktoriem kontrolieriem, pie kuriem ieteicams vērsties arī gadījumos, kad draud vai notiek iesaistīšanās kādā konfliktā vai tiek traucēta sabiedriskā kārtība.

Pasažieru vilciena pārstāve Sigita Zviedre "Likumam un Taisnībai" stāsta: “Konduktori kontrolieri ir instruēti, kā rīkoties neordināros gadījumos, saglabājot mieru un nosvērtību. Ja pasažiera stāvoklis neapdraud apkārtējos, konduktors kontrolieris var piedāvāt citiem pasažieriem pārsēsties sēdvietās tālāk no skandalētāja. Savukārt, ja pasažiera stāvoklis un uzvedība apdraud apkārtējos pasažierus vai tiek traucēta sabiedriskā kārtība, konduktors kontrolieris informē vilciena mašīnistu par to, ka ir nepieciešams izsaukt policiju. Ja tas nav iespējams, konduktors kontrolieris izsauc policiju pats un informē par to mašīnistu, lai būtu zināms, kurā stacijā jāsagaida policijas ekipāžas ierašanās.”

Konduktoriem kontrolieriem ir izsniegti darba telefoni saziņai ar kolēģiem un pēc nepieciešamības atbildīgajiem dienestiem. Pasažieru vilciens ir noslēdzis līgumu ar SIA "LDz apsardze", tomēr konflikta situācijās prioritāri ziņo Valsts policijai.

Reglaments mašīnistiem

Ja pēkšņi vilcienā brauciena laikā gadās kas ekstremāls, piemēram, parādās dūmu smaka vai notiek aizdegšanās vagonā, Pasažieru vilcienam ir speciāls reglaments lokomotīvju brigāžu rīcībai nestandarta situācijās, kurā definēta mašīnista atbildība un veicamo darbību secība.

“Gadījumos, kad vagonā notiek kaut kas neordinārs, būtiskākais tam pievērst konduktora kontroliera uzmanību, kurš tālāk informēs mašīnistu. Ugunsgrēka gadījumā mašīnists apturēs vilcienu, pados ugunsgrēka trauksmes signālu, nekavējoties nodos informāciju pa vilcienu radiosakariem citu vilcienu mašīnistiem un dispečeriem, kā arī ar kontrolieru konduktoru palīdzību sāks pasažieru evakuāciju. Ugunsgrēka gadījumā mašīnistam aizliegts apturēt vilcienu uz dzelzceļa tiltiem, ceļa pārvadiem, estakādēm, zem tiltiem, tuvu pie transformatoriem un vilces apakšstacijām, zem elektropārvades līnijām, tuvu pie ugunsnedrošām celtnēm vai citām vietām, kas var sekmēt ugunsgrēka izplatīšanos vai arī var traucēt ugunsgrēka dzēšanu un pasažieru evakuāciju,” teic Zviedre.

Kā rīkoties pilsētas transportā

Nenoliedzami, ka pilsētas sabiedriskajā transportā dažādi konflikti ir biežāki, un tas skaidrojams ar daudzkārt lielāko kursēšanas intensitāti un pasažieru daudzumu. Rīgā ir pat transporta maršruti, kurus uzskata par potenciāli bīstamiem, un līderis ir 15. maršruta trolejbuss. Tas skaidrojams ar faktu, ka to bieži izmanto narkomāni, jo Maskavas forštate tradicionāli ir viena no populārākajām narkotiku iegādāšanās vietām.

Ja pasažieris novēro konfliktu sabiedriskajā transportā vai personas, kuras ar savu darbību traucē citiem, ir vairākas iespējas, kā rīkoties. Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane skaidro, ka vajadzētu zvanīt pa tālruni 110 un ziņot policijai vai doties pie vadītāja, kurš tālāk rīkosies atbilstoši noteiktajai kārtībai, lai izsauktu atbildīgos dienestus.

“Ja sabiedriskajā transportā tiek novērots konflikts, vadītājs nekavējoties sazinās ar dispečeru un tiek informēta policija, nepieciešamības gadījumā arī neatliekamā palīdzība. Lai paaugstinātu drošību sabiedriskajā transportā, tajā ir izvietotas video novērošanas kameras, tāpat video novērošanas kameras ir piestiprinātas pie kontroliera apģērba, kas būtiski ir samazinājis agresiju pret kontrolieriem. Taču pandēmija ir paaugstinājusi pasažieru agresiju gan pret kontrolieriem, gan sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājiem,” atzīst Bartašēviča-Feldmane.

Gan vadītāji, gan kontrolieri ir instruēti, kā rīkoties, ja transportā novērots konflikts starp pasažieriem.

Kad jāiztiek ar saviem spēkiem

Diemžēl cerība uz vadītāja reālu, fizisku palīdzību bieži vien ir iluzora kaut vai tāpēc, ka liela daļa tramvaju un trolejbusu vadītāju ir sievietes. Tādēļ der ievērot arī personiskās drošības ekspertu padomus.

1. Pirms pašam iejaukties kāda konflikta pārtraukšanā, ļoti subjektīvi vajadzētu izvērtēt reālo spēku samēru. Pat ja konfliktā reāli it kā ir iesaistīts tikai viens agresīvs pasažieris, nevar izslēgt, ka transporta līdzeklī atrodas arī kāds kopā braucošs viņa paziņa. Tādā situācijā var piedzīvot arī uzbrukumu no mugurpuses.

2. Gadījumā, kad ir reāla situācija, kurā viens vai vairāki pasažieri speciāli meklē kašķi, nevajadzētu speciāli pievērst sev viņu uzmanību un jācenšas neskatīties viņiem acīs. Būtu jāpapēta citi sabiedriskā transporta līdzeklī braucošie pasažieri ar domu, vai starp viņiem ir kāds, kurš vajadzības gadījumā varētu iejaukties un sniegt palīdzību.

3. Ja nu ir sajūta, ka konflikts ir neizbēgams, jācenšas pārvietoties iespējami tuvu vadītāja kabīnei, vienlaikus zvanot policijai.

4. Izkāpšana tuvākajā pieturā nav laba ideja, jo agresori var jums arī sekot, bet uz ielas garāmgājēju atbalstu sagaidīt būs vēl grūtāk.

5. Nekad brauciena laikā nestāviet pie durvīm, jo no šādiem agresīviem un nepacietīgiem pasažieriem var arī saņemt negaidītu grūdienu mugurā.

6. Ja bieži pārvietojaties ar sabiedrisko transportu vēlās vakara stundās, der atcerēties par legālajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem – asaru gāzes baloniņiem vai elektrošoku, kuru izmantošana ekstremālās situācijās var pasargāt veselību un pat dzīvību.