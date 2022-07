Āfrikas cūku mēra uzliesmojums apstiprināts mājas cūkām vēl vienā novietnē

ĀCM uzliesmojuma skartā mājas cūku novietne atrodas tuvu pagājušajā nedēļā skartajai novietnei. Novietnē atradās 29 mājas cūkas.

PVD saimniecībā ir uzsācis ĀCM apkarošanas pasākumus un veic epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Tāpat PVD atkārtoti aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un atgādina, ka vasara ir bīstamākais periods, kad ir vislielākā iespējamība ĀCM vīrusam iekļūt mājas cūku novietnēs.

Lielākais drauds mājas cūku novietnēm ir meža cūkas. Tām raksturīgā straujā populācijas atjaunošanās un ĀCM vīrusa izturība dabā veicina infekcijas izplatību jaunos meža cūku baros, kas kļūst par vīrusa rezervuāru dabā. Tas, savukārt, rada pastāvīgu apdraudējumu mājas cūku audzētājiem.

PVD atgādina, lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi -jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem, nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, kā arī cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus, zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus un citus. Tāpat nedrīkst ņemt ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai no atklātām ūdenstilpnēm.

Savukārt kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes, pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi, rūpīgi jādezinficē novietnes teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi, savukārt ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Šogad pirmais ĀCM gadījums mājas cūkām tika konstatēts 8.jūlijā Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās vairāk nekā 1400 cūkas ir likvidētas.

Šogad ĀCM konstatēts 453 meža cūkām 24 Latvijas novados.