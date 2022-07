Pūces ienākumi pērn mazinājušies par vairāk nekā 10 000 eiro

Pagājušajā gadā kopumā Pūce nopelnījis 61 381 eiro, un lielāko daļu no summas - 59 559 eiro - deputāts saņēmis algā no Saeimas. No Valsts kases AP Saeimas frakcijas vadītājs saņēmis 453 eiro, bet no uzņēmuma "Epko", kura kapitāldaļas pieder Pūcem, viņš saņēmis 1370 eiro.

"Epko" kapitāla daļas politiķim pieder 2845 eiro vērtībā.

Mazinājušās arī Pūces parādsaistības - 2021. gadā tās sasniedza summu 11 000 eiro, kas ir par 6000 eiro mazāk nekā 2020. gadā.

Arī deputāta izsniegto aizdevumu summa pērn kļuvusi mazāka. 2021.gada beigās Pūce bija aizdevis 39 890 eiro, taču 2020. gada nogalē šī summa sasniedza 41 260 eiro.

AP vadītāja īpašumā ir vieglā automašīna "Toyota RAV4", kas izlaista 2014. gadā un reģistrēta 2019. gadā.

Pūcem nepieder nekustamie īpašumi, taču pērn viņam ir piešķirts lietošanā dzīvoklis Rīgā.