KM sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule informēja, ka finansējums piešķirts, kā augstas gatavības projektam, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu gaitā veiktu ieguldījumus kultūras infrastruktūrā.

Finansējums tiks pārskaitīts projekta īstenotājiem, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku Aristida Briāna ielā pielāgos kopumā sešu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un LMA izglītības programmu vajadzībām, izveidojot atbilstošas jaunu produktu paraugu izgatavošanas jeb prototipēšanas darbnīcas, kas ļaus nodrošināt skolēniem un studentiem kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību procesu. Papildus tam tiks ierīkotas mūsdienīgas telpas semināriem un cita veida pasākumiem.

VNĪ atbilstoši 2021. gada decembrī atkārtoti izsludinātā konkursa par būvdarbiem rezultātiem plāno slēgt līgumu par būvniecības pamatdarbu realizāciju ar pilnsabiedrību "P un S būvniecība". Taču, pēc piedāvājumu iesniegšanas, būvniecības izmaksas ir būtiski ietekmējusi ģeopolitiskā situācija pasaulē - Krievijas sāktais karš Ukrainā, ar to saistītajām sankcijām un apstākļiem, kas nav bijuši paredzami projekta plānošanas stadijās un brīdī, kad tika rīkota iepirkuma procedūra.

Vizule atzīmēja, ka ārējie apstākļi ir negatīvi ietekmējuši būvizstrādājumu ražošanas jaudas un piegādes ķēžu funkcionēšanu, radījuši atsevišķu izejvielu un būvizstrādājumu cenu kāpumu, energoresursu cenu kāpumu, atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību, kā arī darbaspēka trūkumu.

Patlaban nepieciešamais finansējums pilna būvdarbu līguma noslēgšanai ir 9,6 miljoni eiro, no kuriem būvdarbu sadārdzinājuma segšanai trūkst 700 000 eiro, līdz ar to valdība 21. jūnijā atbalstījusi šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".

Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" attīstības projekta īstenošanai KM piesaistījusi finansējumu no Eiropas Savienības fondu programmām, kā arī valsts budžeta līdzekļus, tostarp Covid-19 pandēmijas seku pārvarēšanai novirzīto finansējumu ekonomikas attīstīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā. Kopsummā projektā tiek ieguldīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 5,5 miljonu apmērā, norādīja KM pārstāve.

Jau ziņots, ka prototipēšanas darbnīcu "Riga Makerspace" par 7,3 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) plāno būvēt pilnsabiedrība "P un S būvniecība".

VNĪ atkārtoti izsludinātajā būvniecības konkursā par prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveidi Aristida Briāna ielā, Rīgā, deviņu būvkomersantu konkurencē par saimnieciski izdevīgāko atzīts pilnsabiedrības "P un S būvniecība" iesniegtais piedāvājums.

Līgumu par pamatdarbu īstenošanu plānots noslēgt līdz jūnija beigām, bet būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2023. gada nogalei. Būvdarbus plānots sākt augustā.

VNĪ arī atzīmē, ka pilnvērtīgai projekta īstenošanai bija nepieciešams piesaistīt vēl 1,3 miljonus eiro. Ministru kabinets 21. jūnijā apstiprināja 700 000 eiro pārdali daļējai izmaksu kāpuma segšanai no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".