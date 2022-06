Izsolē pārdod politiķim Mārtiņam Bondaram piederošas akcijas

Jāatzīmē, ka šī nebūt nav pirmā izsole, kurā tiek izsolītas Bondaram piederošas lietas. Vēl 2020. gada 17. oktobrī jau pieminētais tiesu izpildītājs izsolē pārdeva Bondaram piederējušo automašīnu “Mercedes Benz ML 350”, par kuru tika samaksāti 9600 eiro. Tāpat izsolē pārdeva divus medību ieročus – kombinēto bisi “Blaser Luxus BBF 95” par kuru kāds samaksāja 3016 eiro, kā arī karabīni “Sauer Select 90”, kuru nosolīja par 1300 eiro.

Šīs izsoles ir saistītas ar savulaik pieņemto tiesas spriedumu, kurā tika atzīts, kā bijusī “Latvijas Krājbankas” valde ir līdzatbildīga minētās bankas nonākšanai līdz maksātnespējai un no tās septiņiem pārstāvjiem kreditoru labā solidāri ir piedzenami kopumā 15 miljoni eiro. Tiesa gan, apzinoties, ka šo naudas summu piedzīt nav īpaši reāli, bankas administrators “KPMG Baltics” šo pieprasījumu izlika izsolē sākumcenu vien par 128 500 eiro.

Vēlēšanos to izpirkt ir izrādījis bijušais “Rietumu bankas” jurists Aleksejs Ovods, bet par Bondara iespējamu saistību ar šīs bankas interešu lobēšanu tiek runāts jau sen. Tieši Bondars Saeimā iesniedza priekšlikumu par 40 miljonu eiro izmaksāšanu vienai no Latvijas ebreju organizācijām, kā labas gribas atlīdzinājumu par holokaustā zaudētajiem īpašumiem. Latvijas valstij gan ar to atņemšanu nav nekāda sakara, taču viens no šīs organizācijas pārstāvjiem Iļja Suhorenko ir tieši “Rietumu bankas” padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Savukārt šī gada 22. jūnijā Saeima lēma par Bondara izdošanu kriminālvajāšanai – prokuratūra ir izvirzījusi apsūdzību viņam un viņa sievai Ievai Bondarei par iespējamu dokumentu viltošanu ar mērķi saglabāt īpašumā ģimenes māju, kurai draudēja iespējama konfiskācija.

Pēc šī notikuma partiju apvienību "Attīstībai/ Par" pārstāvošais Bondars ir atkāpies no Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītāja amata un ir arī paziņojis, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās nestartēs.