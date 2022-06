Foto: no privātā arhīva Intervija

Vecais Kollijs sācis vēl vienu neparastu aizraušanos, ko var dēvēt par “pilnīgu ārprātu”

“Es priecājos par to, ka esmu dzīvs un varu nodarboties ar to, kas man patīk,” tas ir viens no teikumiem, kas raksturo Veco Kolliju. Viņš ir labi pazīstams to cilvēku vidū, kuriem patīk dzīvnieki. Vīrietis izveidojis “Laimīgo kolliju zemi”, nodarbojas ar dzīvnieku filmēšanu, bet pēdējā laikā aizraujas ar veļas mašīnu "Rīga" kolekcionēšanu. Viņš intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, kā aizsākās viņa darbošanās ar veļas mašīnām un kā to plānots attīstīt.