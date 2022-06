Stepaņenko pērn savas parādsaistības samazinājusi par 217 487 eiro

Deklarācijā par pagājušo gadu Stepaņenko parādsaistību summa bija norādīta 145 932 eiro, lai gan gadu iepriekš tā bija ievērojami lielāka - 363 419 eiro. Deputātes kopējie ienākumi pagājušajā gadā bija 69 439 eiro, kas ir par 16 784 vairāk nekā 2020. gadā.

Uz jautājumu, kā izdevies dzēst parādsaistības par lielāku summu, nekā gada laikā nopelnīta, politiķe īpaši detalizētu atbildi nesniedza, vien atsaucās uz deklarācijā norādīto informāciju par ieskaitu, kas tika veikts 2021. gadā 190 000 un 24 508 eiro apmērā. Tāpat viņa citēja Civillikuma 1846.pantu, kurš nosaka, ka ar ieskaitu jāsaprot prasījuma dzēšana ar pretprasījumu. Atlikušo parādsaistību summu, kā norādīja Stepaņenko, viņa nomaksājusi, veicot hipotekāro kredītu maksājumus.

Parādsaistības veidojušās no iepriekšējos gados iegādātiem nekustamajiem īpašumiem, skaidroja Stepaņenko.

No Saeimas politiķe pērn saņēmusi 31 047 eiro, bet no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras - divus pabalstus par kopējo summu 4812 eiro. Pārējie ienākumi, kā norādīts deklarācijā, saņemti no privātpersonām un uzņēmuma "Wave Media", kura kapitāldaļas 2789 eiro vērtībā pieder politiķei.

Stepaņenko pieder 21 nekustamais īpašums, no kura 16 ir kopīpašumā. Viens no politiķes īpašumiem atrodas Mārupes pagastā, bet pārējie - Rīgā.

Deklarācijā norādītas arī divas automašīnas, kas ir Stepaņenko īpašumā - 2007. gada izlaiduma "BMW 335" un 2010.gada "Volkswagen Routan".

Salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājušies deputātes naudas uzkrājumi. Skaidrās naudas uzkrājumi, ko Stepaņenko ir norādījusi deklarācijā par 2021. gadu, sasniedz 69 000 eiro - par 10 000 eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Bezskaidrās naudas uzkrājumu summa savukārt augusi par 613 eiro - 2021. gadā tie viņai bija 1305 eiro.