Latvijā vairāk nekā 80 ceļu posmos turpinās būvdarbi

Visvairāk būvdarbu posmu ir uz reģionālajiem ceļiem, daudzos posmos satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Aicina reversās kustības posmos neiebraukt pie sarkanā signāla, ievērot visus ierobežojumus un iekļauties satiksmes plūsmā atļautajā ātrumā, lai neradītu sastrēgumus, bīstamas situācijas uz ceļa un vēl vairāk neapgrūtinātu pārvietošanos.

Latvijas Valsts ceļi atgādina, ka būvdarbu posmā uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam būvdarbu dēļ turpinās plaši satiksmes ierobežojumi, tāpēc ieteicams izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9).

Četru būvdarbu posmu šķērsošanai ceļā būs nepieciešama stunda vai vairāk: pa autoceļu Rīga-Ērgļi (P4) no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ceļā vajadzēs stundu un 40 minūtes, šo posmu ieteicams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka-Ogre (P5); pusotra stunda jābrauc no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri–Saldus–Ezere (P105), bet ar stundu jārēķinās Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei un Limbaži-Salacgrīva (P12) posmā no Korģenes līdz Vecsalacai.

Plānojot braucienus, aicina ieskatīties remontdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Valmieras šosejas (A3) posmā no Kalnozoliem līdz Rubenei vienā posmā satiksmi regulēs ar luksoforu (izņemot brīvdienas un nakts stundas), ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 23 minūtes;

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam līdz piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98).

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem līdz septiņiem luksoforu posmiem, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanas laiks – stunda un 40 minūtes. Posmu iespējams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka-Ogre (P5);

autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai līdz astoņiem luksoforu posmiem, braukšanas ātruma ierobežojums darbu vietā 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais posma šķērsošanas laiks – pusotra stunda;

autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei līdz sešiem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, posma šķērsošanas nepieciešama stunda;

autoceļa Limbaži-Salacgrīva (P12) posmā no Korģenes līdz Vecsalacai trīs posmos satiksmi regulē ar luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks – stunda;

autoceļa Kuldīga–Skrunda–Embūte (P116) posmā no Pelčiem līdz Skrundai divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;

autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai trīs ar luksoforu regulēti posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks – 40 minūtes;

autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmā no Veceļiem līdz Vorzovai trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, būvobjekta šķērsošanas laiks 37 minūtes;

autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ķimales līdz krustojumam ar autoceļu Ēdole–Liedikas (V1288) viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;

autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Ventspils šosejas (A10) līdz Grenčiem, līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Posmā liegta kustība kravas transportam. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks – 30 minūtes;

autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) posmā no Ļaudonas līdz krustojumam ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona (P62) viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 30 minūtes;

autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) posmā no Ķeipenes līdz Madlienai līdz diviem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;

autoceļa Garkalne-Alauksts (P3) posmā no Allažmuižas līdz Mālpilij viens ar luksoforu regulēts posms (izņemot nakts stundas), ātruma ierobežojums 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;

autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) posmā no Zaubes līdz Bērzam līdz vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 25 minūtes;

autoceļa Valmiera-Matīši-Mazsalaca (P16) posmā no Matīšiem līdz Vecatei līdz vienam luksoforu posmam, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 24 minūtes.

autoceļa Alūksne-Liepna (P41) posmā no Liepnas līdz Malienai viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicina zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.