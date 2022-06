Cēsīs par 90 000 eiro atjaunots skeitparks

Skeitparka būvniecības darbus veica SIA "We Build Parks". No pašvaldības budžeta atvēlēti 60 000 eiro, bet 30 000 eiro piešķīra AS "Cēsu alus".

Kā liecina "Firmas.lv" dati, "We Build Parks" apgrozījums 2020. gadā bija 1,48 miljoni eiro, peļņa - 7787 eiro. Finanšu rādītāji par 2021. gadu vēl nav publiskoti. Lielākais uzņēmuma īpašnieks ar 90% daļu ir Jānis Jansons, bet pa 5% pieder vācu kompānijai "Schneestern GmbH & Co. KG" un Raimondam Breidem.