FOTO: Rīgas domē viesojas Baltkrievijas demokrātiskās kustības līdere Svjatlana Cihanouska

Cihanouska, tiekoties ar Rīgas domes vadību, izteica pateicību par pastāvīgo atbalstu: “Man trūkst vārdu, lai pilnībā izteiktu savu pateicību Latvijai un Rīgai par izrādīto atbalstu jau kopš 2020. gada. Mēs nebūtu tik drosmīgi bez jūsu izrādītā simboliskā atbalsta – paceltajiem karogiem, Baltkrievijas krāsās izgaismotajām ēkām. Tas ir nozīmīgs, jo ļāvis sajust, ka pasaule ir ar mums un ka mēs esam svarīgi.”

Vizītes laikā tika uzsvērta nepieciešamība veicināt kultūras apmaiņu starp Latvijā dzīvojošajiem baltkrieviem un latviešiem. Tāpat Cihanouska izteica vēlmi un gatavību mācīties no Rīgas un Latvijas pieredzes publiskās pārvaldes jomā, lai sagatavotu jaunu Baltkrievijas politiķu un valsts pārvaldes darbinieku paaudzi, kas būs gatava veidot un vadīt demokrātisku Baltkrieviju.

Pēc tikšanās ar Cihanousku Rīgas domes priekšsēdētājs uzsvēra: “Bez brīvas Ukrainas nevar būt arī brīvas Baltkrievijas. To saprot arī Baltkrievijā valdošais noziedzīgais režīms, kas savu valsti ievilcis asiņainā karā, pakļaujoties Krievijas prasībām. Bet esmu pārliecināts, ka vairums baltkrievu to neatbalsta. Ja viņi to atbalstītu, tad diktatoram Minskā nevajadzētu viltot vēlēšanu rezultātus. Un viņam nevajadzētu brutāli apspriest demokrātiskās Baltkrievijas aizstāvju protestus. Svjatlanai Cihanouskai apliecināju, ka Rīga ļoti vēlētos atkal atsākt sadarbību ar Baltkrievijas pilsētām, kad Baltkrievijā būs demokrātiska valdība, kura ir pret svešu valstu iekarošanu. Brīvību mīlošie baltkrievu patvēruma meklētāji ir ieguvums mūsu pilsētai, un esam gatavi meklēt arī jaunus veidus, kā atbalstīt baltkrievu demokrātisko kustību.”

Pēc tikšanās rātsnamā, viesi kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāju un vicemēriem apmeklēja Rīgas atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1, kur iepazinās ar Rīgas pilsētas paveikto, uzņemot no Krievijas agresijas cietušos Ukrainas civiliedzīvotājus un sniedzot viņiem atbalstu.

36 Foto Bijušajā RTU ēkā Vecrīgā izveidots atbalsta centrs bēgļiem no Ukrainas +32 Skatīties vairāk

Plānots, ka Cihanouska tiksies ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu plkst 13. Kariņš tikšanās laikā plāno pārrunāt aktuālo situāciju Baltkrievijā un Latvijas atbalstu tās pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī Krievijas karu Ukrainā un tā ietekmi uz drošības situāciju reģionā.

Vizītes laikā Cihanouska tiksies arī ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (NA) un Saeimas deputātiem. Saeimā plānota Cihanouskas uzruna deputātiem. Plānota tikšanās arī ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču (JV) un ar bijušo Tautas frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku.

Cihanouskas vizīte Rīgā turpināsies līdz ceturtdienai, 9. jūnijam.

Tāpat paredzēts, ka Baltkrievijas demokrātiskās kustības līdere apmeklēs Okupācijas muzeju, kā arī viesosies Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā.

Latvija nav atzinusi 2020. gadā notikušās prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā un kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieprasa Baltkrievijai īstenot brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Tāpat Latvija atbalsta sankciju piemērošanu Baltkrievijas režīmam par tā atbalstu Krievijai karā pret Ukrainu.