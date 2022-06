Dažas dienas pēc ziņām, ka uzbrucējs aizturēts jau naktī, turklāt policija viņu atradusi, paslēpušos savas mājas bēniņos aiz skursteņa, bezmaksas palīdzību tiesas zālē cietušajam jaunietim piedāvāja advokātu birojs “Rusanovs & Partneri” Egona Rusanova personā.

Vakar, 2. jūnijā, Rusanovs savā “Facebook” profilā izklāstīja gaužām neiepriecinošu ainu par to, kā dažu dienu laikā ir iegrozījies kriminālprocess par uzbrukumu, kurā vairums sabiedrības saskatīja naida komponenti.

“[...] Izrādās, šo pirmdien, tātad pēc deviņām dienām, lietu nododot kriminālvajāšanai prokuratūrā, uzbrucējs jau atkal ir brīvībā. Kā profesionālam advokātam, zinot, cik grūti sākotnējā kriminālprocesa stadijā ir panākt pat par nevardarbīgiem noziegumiem aizdomā turētā atbrīvošanu no apcietinājuma, tad tie patiešām ir ievērības cienīgi triecien-tempi… Varmācīga “huligāna” gadījumā? Tiešām? [...] Nerunāsim nemaz par acīm redzamo naida nozieguma komponentu...” savā “Facebook” ierakstā izsakās cietušās puses pārstāvis Rusanovs.

Telefonsarunā ar Jauns.lv advokāts apgalvo, ka viņš ir neizpratnē – kā aizdomās turamais ticis atbrīvots, pat nesagaidot viņa paša aizstāvja ierosināto izskatīšanu par drošības līdzekļa – apcietinājuma nepieciešamību.

“Izskatās, ka policijas solītā nulles tolerance nav gluži tas, ko ar to saprot pārējā sabiedrība. Taču arī tas vēl nav viss,” raksta Rusanovs.

Savā ierakstā viņš izklāsta vēl arī citus, pagalam satraucošus apgalvojumus, proti: “Ļaunas mēles melš, ka blakus uzbrucējam automašīnā esot bijusi policijas darbiniece (nesaukšu vārdā)-viņa dzīvesbiedre…(?!). Un ja tā, tad šī lieta kļūst pagalam pikanta… [...]”

Tādā gadījumā aktuāli kļūs jautājumi gan par šī pasažiera rīcību 20. maija vakara incidenta laikā, gan par sekojošajām aizdomās turamā aktivitātēm – gan slēpšanās, gan fakta, ka automašīnai, kuru varmāka stūrējis pirms un pēc uzbrukuma, tikušas nomainītas reģistrācijas numurzīmes.

Notikušajā pagaidām saskatīts vien huligānisms

Jauns.lv vērsās VP ar jautājumiem, kuri izriet no aprakstītajā incidentā cietušās puses pārstāvja publiskajiem apgalvojumiem, proti: vai ir apstiprināms, ka persona, kura iepriekš apcietināta saistībā ar konkrēto uzbrukumu (20.05.2022.), šobrīd neatrodas apcietinājumā, un viņam vairs netiek piemērots iepriekšējais drošības līdzeklis? Ja jā – lūgums skaidrot šādas situācijas iemeslus.

Kādā stadijā šobrīd ir šis kriminālprocess – kādas aizdomas izvirzītas šai personai? Vai tiešām tikai par huligānismu?

Lūgums arī sniegt VP komentāru saistībā uz Egona Rusanova – cietušās puses advokāta – publicēto, nepārbaudīto informāciju, ka aizdomās turamā automašīnā uzbrukuma laikā atradusies sieviete, kurai ir personiskas saites ar aizdomās turamo un saikne ar Valsts policiju. Vai tas ir apstiprināms, noliedzams?

Rakstiskajā VP komentārā pagaidām izpaliek izsmeļošas atbildes uz dažiem no jautājumiem, norādot sekojošo:

“VP var apstiprināt, ka konkrētajā kriminālprocesā ir pabeigta izmeklēšana un tas nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas – par huligānismu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu.”

Policija rūpīgi pārbauda informāciju par varmākas pasažieri

VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte arī norāda, ka konkrētajā incidentā policija izdarīja visu atbilstoši likumam, objektīvi un ātri noskaidrojot un aizturot vainīgo personu, gan rūpīgi, profesionāli un ātri veicot izmeklēšanu, kas notikusi ciešā sadarbībā ar prokuratūru.

“Ņemot vērā, ka policija vairs nav procesa virzītājs, tālāki jautājumi ir pie prokuratūras,” teikts VP atbildē.

Reaģējot uz publiski izskanējušo, nepārbaudīto informāciju, ka aizdomās turētajam blakus uzbrukuma brīdī, iespējams, atradusies VP amatpersona, VP pārstāve nenoliedz apgalvojumu kā nepatiesu un piebilst: “Jebkurš signāls vai indikācijas par iespējamu darbinieku nelojalitāti, neadekvātu rīcību tiek rūpīgi pārbaudīts, tiek veiktas dienesta pārbaudes, notiek aktīvs iekšējās kontroles darbs. Arī šis gadījums nav izņēmums, un ir sākta dienesta pārbaude. Vēlreiz apliecinām jau iepriekš pausto stingro nostāju, ka nelojāliem darbiniekiem policijā nav vietas.”

Jauns.lv ir nekavējoties vērsies pie pašreizējā procesa virzītāja – Latvijas Republikas prokuratūras, lai gūtu atbildes uz jautājumiem par iemesliem kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc konkrētā panta, kā arī, lai gūtu apstiprinājumu, ka aizdomās turamais pēc incidenta, kurā ir nodarīti miesas bojājumi, jau atrodas uz brīvām kājām.

Ņemot vērā prokuratūras iesaisti izmeklēšanā, kuru apliecina VP, lūdzam komentēt arī izskanējušo informāciju par aizdomās turamā pasažieri uzbrukuma laikā.

Latvijas Republikas prokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka informēja, ka: "Sākotnēji sakarā ar to, lai aizdomās turētais neizvairītos no pirmstiesas kriminālprocesa un tam netraucētu, tai skaitā, iegūt pierādījumu kopumu, procesa virzītājs, kas tajā brīdī bija Valsts policija, izmantojot savus Kriminālprocesa likumā paredzētos pienākumus un tiesības, vērsās tiesā ar ierosinājumu par drošības līdzekļa - apcietinājuma piemērošanai. Pēc tam, kad pirmstiesas kriminālprocesā tika iegūts tāds pierādījumu kopums, kas procesa virzītāja prāt bija pietiekams kriminālvajāšanas uzsākšanai un uzskatot to, ka piemērotā drošības līdzekļa pamats ir mainījies, saskaņā ar Kriminālprocesa likumu par procesuālā piespiedu līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu, pieņēma lēmumu par cita, ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu."

No šīs atbildes izriet, ka mainīt drošības līdzekli aizdomās turamajam izvēlējās pati VP.

Komentējot procesa pašreizējo stadiju, prokuratura arī darīja zināmu, ka konkrētā krimināllieta kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas Pārdaugavas prokuratūrā tika saņemta 1. jūnijā.

Saskaņā ar likumu, prokurors desmit dienu laikā var izlemt, vai pastāv pamats lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības pieņemšanai.

Savukārt izskanējušo, neapstiprināto informāciju par aizdomās turamā blakussēdētāju incidenta brīdī prokuratūra nekomentē, skaidrojot, ka tas neattiecas uz izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu.

Jau ziņots, ka piektdienā, 20. maijā, no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma".

Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003. gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

Policijā tika sākts kriminālprocess un veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidrots iespējamais vainīgais - 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonāci policijas redzeslokā.

Automašīnu "BMW" policija atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu.

Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa. Vīrieti aizturēja Rīgas Zemgales iecirkņa likumsargi kopā ar Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem.