Jaunais iekšlietu ministrs Eklons sagaida, lai dienesti savu darbu būtu gatavi pielāgot reālajai situācijai

Viņš skaidroja, ka ikkatram sabiedrības loceklim ir jāsaprot un jāapzinās, ka vairs nedzīvojam tik komfortablos ģeopolitiskos apstākļos kā iepriekš. Situācija ir mainījusies gan globāli, gan nacionāli, un mums katram individuāli ir jābūt ļoti atbildīgam par jebkuru vārdu, ko mēs sakām, par jebkuru darbību, kuru veicam, sacīja Eklons.

"Un arī no operatīvajiem dienestiem es šobrīd prasu un sagaidu tieši to pašu - ka viņi savu darbību pieskaņos reālajai situācijai, kāda šobrīd mums ir nacionālā līmenī un pat ģeopolitiskā līmenī. Ar to ir jārēķinās, mums ir šī gatavība jāceļ augstāk," pauda jaunais ministrs.

Vaicāts, ko tas nozīmē praksē, Eklons atbildēja, ka runā par nepieciešamību profesionāli stiprināt iekšlietu dienestu sadarbību ar pašvaldībām, konsultējoties par pieņemtajiem lēmumiem un rīcībām un strādājot ciešākā sazobē.

Ministrs arī atzīmēja, ka spēkā esošais normatīvais regulējums masu pasākumu organizēšanai lielā mērā ir izstrādāts "miera laikam", tomēr sadarbības stiprināšana pat bez normatīvo aktu izmaiņām ir iespējama jau šodien.

Kā ziņots, Saeima līdzšinējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku Eklonu par iekšlietu ministru apstiprināja vakar. Viņu šim amatam virzīja "Attīstībai/Par!", kuras virzītā iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) demisionēja pēc tam, kad saistībā ar 9. un 10. maija notikumiem Uzvaras parkā bija zaudējusi atsevišķu koalīcijas partneru un premjera uzticību.

Eklons iepriekš pauda, ka ministra amatā iecerējis turpināt savas priekšgājējas Golubevas iesāktos darbus un iespēju robežās virzīt arī savas iniciatīvas.